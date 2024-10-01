Cloudflare 透過延伸內嵌安全控制，提供簡單易用的預防性雲端安全性。 公告 >

Cloudflare Gateway

雲端原生、低延遲的安全 Web 閘道 (SWG)

Cloudflare 無與倫比的網路規模覆蓋了大約 20% 的 Web，既可保護員工網際網路瀏覽，又能封鎖導致外洩的威脅。

Cloudflare Gateway 的優點
Lightning bolt icon
加速使用者網際網路存取

不再回傳流量。我們的單遍檢查比 SWG 替代方案快 50%

Shield with checkmark icon
封鎖已知和未知威脅

Cloudflare 的 DNS 和 HTTP 遙測以及威脅偵測模型面臨更多的風險。

View icon
監控網路中的流量

堆疊內嵌式 Zero Trust 服務，以提供對使用者、裝置和位置之網際網路流量的全面可見度。

Wrench icon
輕鬆實作和管理

使用預先定義的類別，簡化原則構建和稽核。

工作原理

檢查來自我們全球網路的瀏覽器流量

我們的安全 Web 閘道在 Cloudflare 的全球網路中無處不在，讓您可以在員工工作的任何地方檢查流量。

它還與我們的資料丟失預防遠端瀏覽器隔離一起執行，提供無中斷的安全瀏覽。

瞭解 Gateway 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構
分析師認可
Gartner logo
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

客戶評價

「Algolia 正在迅速成長。我們需要一種方法，在不減慢員工工作速度的同時，瞭解整個公司網路中的情況。Gateway 讓我們輕鬆實現了這個目標。」

基礎架構與安全總監 — Adam Surak

GATEWAY 主要使用案例

Cloudflare Gateway 可幫您封鎖 Web 傳播的攻擊、對混合員工套用監控和安全性，並改進使用者的 Web 瀏覽體驗。

DDoS ransomware icon
防範網路釣魚和勒索軟體

透過跨多個安全類別的主動篩選和檢查原則封鎖攻擊。

Building icon
保護分散的遠端辦公室

透過 DNS 篩選或更進階的檢查，保護任何位置的辦公室使用者。

Gear icon
保護遠距工作者

無論使用者在哪裡工作，都要確保他們在開放式 Web 上的安全。

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

案例研究
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取得適用於貴司的 Cloudflare Gateway

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