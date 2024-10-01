Cloudflare 的 DNS 和 HTTP 遙測以及威脅偵測模型面臨更多的風險。
使用預先定義的類別，簡化原則構建和稽核。
我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。
Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。
KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。
「Algolia 正在迅速成長。我們需要一種方法，在不減慢員工工作速度的同時，瞭解整個公司網路中的情況。Gateway 讓我們輕鬆實現了這個目標。」
基礎架構與安全總監 — Adam Surak
Cloudflare Gateway 可幫您封鎖 Web 傳播的攻擊、對混合員工套用監控和安全性，並改進使用者的 Web 瀏覽體驗。
透過跨多個安全類別的主動篩選和檢查原則封鎖攻擊。
透過 DNS 篩選或更進階的檢查，保護任何位置的辦公室使用者。
無論使用者在哪裡工作，都要確保他們在開放式 Web 上的安全。