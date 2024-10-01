透過從一個統一的平台對應用程式進行連續偵測和控制�，消除資料外流風險。
輕鬆部署預先定義的 DLP 設定檔，以監視並封鎖受監管資料（包括 PII、PHI 和財務資訊）共用。
透過環境分析、精確資料匹配、OCR 以及基於行為的使用者風險評分，對敏感性資料實施精細化控制。
透過功能強大的整合自動擷取敏感度標籤並填入 DLP 設定檔，提高敏捷性並最大限度降低複雜性。
DLP 內建於組合式 SSE 平台中，可自動檢查 HTTP/S 流量和檔案，增強整個組織的可見度，並讓您能夠整合重要的資料保護措施。
我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。
Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。
KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。
「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」
——Applied Systems CISO，Tanner Randolph
應用精細化 DLP 控制來減少資料暴露，並阻止使用者透過雲端、影子 IT 應用程式或電子郵件過度分享敏感性資料。
最大限度減少資料外洩，並確保遵循 GDPR、CCPA、HIPAA 等法規。透過詳細的稽核線索和 SIEM 分析，識別、控制和追蹤受監管資料類別。
防止使用者將敏感性資料上傳至生成式 AI 工具，如 ChatGPT 和 Bard。