Cloudflare 在 2024 年「Gartner® SV-SASE Magic Quadrant™」中榮獲表彰。 公告 >

Cloudflare 資料丟失預防

統一、一致的資料丟失預防 (DLP)

Cloudflare DLP 可在所有網路、SaaS 應用程式、使用者和裝置中為敏感性資料提供一致的保護，同時最大限度減少安全風險及合規性問題。

資料丟失預防的優勢
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簡化 SaaS 安全性

透過從一個統一的平台對應用程式進行連續偵測和控制，消除資料外流風險。

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統一的原則管理

輕鬆部署預先定義的 DLP 設定檔，以監視並封鎖受監管資料（包括 PII、PHI 和財務資訊）共用。

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靈活的資料控制

透過環境分析、精確資料匹配、OCR 以及基於行為的使用者風險評分，對敏感性資料實施精細化控制。

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無縫 Microsoft MIP 整合

透過功能強大的整合自動擷取敏感度標籤並填入 DLP 設定檔，提高敏捷性並最大限度降低複雜性。

工作原理

保護 SaaS 環境中的敏感性資料

Cloudflare DLP 透過可自訂的精細化原則和控制，幫助在所有應用程式和裝置中偵測並保護敏感性資料

DLP 內建於組合式 SSE 平台中，可自動檢查 HTTP/S 流量和檔案，增強整個組織的可見度，並讓您能夠整合重要的資料保護措施。

瞭解 DLP 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構
分析師認可
Gartner logo
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

客戶評價

「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」

——Applied Systems CISO，Tanner Randolph

資料丟失預防主要使用案例

Cloudflare DLP 有助於保護 SaaS 應用程式和程式碼存放庫中的敏感性資料，同時防止資料外洩並確保遵守資料法規

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保護寶貴的 IP 和開發人員程式碼

應用精細化 DLP 控制來減少資料暴露，並阻止使用者透過雲端、影子 IT 應用程式或電子郵件過度分享敏感性資料。

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遵守不斷變化的法規

最大限度減少資料外洩，並確保遵循 GDPR、CCPA、HIPAA 等法規。透過詳細的稽核線索和 SIEM 分析，識別、控制和追蹤受監管資料類別。

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實現安全使用 AI

防止使用者將敏感性資料上傳至生成式 AI 工具，如 ChatGPT 和 Bard。

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

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