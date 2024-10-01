Cloudflare 的 DNS 和 HTTP 遥测以及威胁检测模型能够捕捉到更多风险。
通过预定义分类来简化策略构建和审计。
我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。
Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。
KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。
“Algolia 正在迅速发展。我们需要一种方法，在不减慢员工速度的前提下，提供对整个公司网络的可见性。Gateway 以简单的方式做到了这一点。”
基础设施与安全总监 — Adam Surak
Cloudflare Gateway 帮助您阻止 Web 攻击，对混合员工团队应用监控和安全措施，并改善用户的 Web 浏览体验。
通过针对多个安全类别的主动过滤和检查策略来阻止攻击。
通过 DNS 过滤或更高级的检查保护任何地点的办公室用户。
无论用户在何处工作，都能确保他们在开放 Web 上的安全。