Cloudflare 扩展了内联安全控制，提供简单的预防性云安全。 公告 >

Cloudflare Gateway

一个云原生、低延迟的安全 Web 网关（SWG）

凭借对大约 20% Web 的可见性，Cloudflare 无与伦比的网络规模保护员工的互联网浏览，阻止导致泄露的威胁。

Cloudflare Gateway 的好处
Lightning bolt icon
加速用户互联网访问

不再回传流量。我们的一次通过检查 SWG 替代解决方案快 50%

Shield with checkmark icon
拦截已知/未知威胁

Cloudflare 的 DNS 和 HTTP 遥测以及威胁检测模型能够捕捉到更多风险。

View icon
监控网络中的流量

叠加内联 Zero Trust 服务 以提供覆盖跨用户、设备和地点的全面互联网流量可见性。

Wrench icon
易于实施和管理

通过预定义分类来简化策略构建和审计。

工作方式

从我们的全球网络检查浏览器流量

我们的安全 Web 网关在 Cloudflare 全球网络的每个地方运行，无论员工在何处工作，都能执行流量检查。它还与我们的数据丢失防护远程浏览器隔离协同工作，提供无干扰的安全浏览。

了解 Gateway 如何在 Cloudflare 的 SASE 平台上工作

查看参考架构
分析机构的表彰
Gartner logo
Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

Forrester logo
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”

KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。

客户感言

“Algolia 正在迅速发展。我们需要一种方法，在不减慢员工速度的前提下，提供对整个公司网络的可见性。Gateway 以简单的方式做到了这一点。”

基础设施与安全总监 — Adam Surak

Gateway 主要用例

Cloudflare Gateway 帮助您阻止 Web 攻击，对混合员工团队应用监控和安全措施，并改善用户的 Web 浏览体验。

DDoS ransomware icon
防范网络钓鱼和勒索

通过针对多个安全类别的主动过滤和检查策略来阻止攻击。

Building icon
保护分布式远程办公室

通过 DNS 过滤或更高级的检查保护任何地点的办公室用户。

Gear icon
保护远程办公人员

无论用户在何处工作，都能确保他们在开放 Web 上的安全。

帮助世界各地组织迈向 Zero Trust

案例研究
比较所有平台功能

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