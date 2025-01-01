Имея возможность видеть состояние примерно 20 % всего Интернета, Cloudflare с помощью своей масштабной сети защищает ваших сотрудников при просмотре веб-сайтов и блокирует угрозы, вызывающие утечки данных.
Больше никакого перенаправления трафика. Проверка в один проход работает более чем на 50 % быстрее других SWG-решений.
Модели телеметрии DNS и HTTP и модели выявления угроз, созданные Cloudflare, обнаруживают больше рисков.
Комбинируйте встроенные сервисы Zero Trust, чтобы создать возможность отслеживать весь интернет-трафик между пользователями, устройствами и местоположениями.
Упростите создание политик и аудит благодаря заранее заданным категориям.
Наш защищенный веб-шлюз работает во всей глобальной сети Cloudflare, позволяя вам проверять трафик везде, где работают ваши сотрудники.
Кроме того, он взаимодействует с нашими средствами предотвращения утечки данных и удаленной изоляцией браузера, обеспечивая защиту при просмотре веб-сайтов без негативного влияния на бизнес-процессы.
Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.
«Algolia растет быстрыми темпами. Нам было необходимо обеспечить мониторинг всей нашей корпоративной сети, не замедляя при этом работу сотрудников. Gateway предоставил нам простой способ, как это сделать».
Директор по инфраструктуре и безопасности — Адам Сурак
Блокируйте атаки с помощью проактивных политик фильтрации и проверки в разных категориях средств безопасности.
Обеспечьте защиту сотрудников в разных подразделениях с помощью фильтрации DNS и расширенных проверок.
Позаботьтесь о безопасности своих сотрудников в сети — где бы они ни выполняли свою работу.