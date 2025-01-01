Наш защищенный веб-шлюз работает во всей глобальной сети Cloudflare, позволяя вам проверять трафик везде, где работают ваши сотрудники.

Кроме того, он взаимодействует с нашими средствами предотвращения утечки данных и удаленной изоляцией браузера, обеспечивая защиту при просмотре веб-сайтов без негативного влияния на бизнес-процессы.