Cloudflare расширяет встроенные средства безопасности для обеспечения простой и превентивной безопасности облачных сред. Анонс >

Cloudflare Gateway

Облачно-ориентированный защищенный веб-шлюз (SWG) с низкой задержкой.

Имея возможность видеть состояние примерно 20 % всего Интернета, Cloudflare с помощью своей масштабной сети защищает ваших сотрудников при просмотре веб-сайтов и блокирует угрозы, вызывающие утечки данных.

Преимущества Cloudflare Gateway
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Ускорение доступа пользователей к Интернету

Больше никакого перенаправления трафика. Проверка в один проход работает более чем на 50 % быстрее других SWG-решений.

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Блокировка известных и новых угроз

Модели телеметрии DNS и HTTP и модели выявления угроз, созданные Cloudflare, обнаруживают больше рисков.

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Мониторинг трафика вашей сети

Комбинируйте встроенные сервисы Zero Trust, чтобы создать возможность отслеживать весь интернет-трафик между пользователями, устройствами и местоположениями.

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Простая реализация и управление

Упростите создание политик и аудит благодаря заранее заданным категориям.

Как это работает

Мониторинг трафика браузеров на базе нашей глобальной сети

Наш защищенный веб-шлюз работает во всей глобальной сети Cloudflare, позволяя вам проверять трафик везде, где работают ваши сотрудники.

Кроме того, он взаимодействует с нашими средствами предотвращения утечки данных и удаленной изоляцией браузера, обеспечивая защиту при просмотре веб-сайтов без негативного влияния на бизнес-процессы.

Узнайте, как работает Gateway в составе платформы SASE от Cloudflare

Посмотреть эталонную архитектуру
ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
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Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

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Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare названа лидером согласно отчету KuppingerCole Leadership Compass 2023 в категории SASE

В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.

Что говорят наши клиенты

«Algolia растет быстрыми темпами. Нам было необходимо обеспечить мониторинг всей нашей корпоративной сети, не замедляя при этом работу сотрудников. Gateway предоставил нам простой способ, как это сделать».

Директор по инфраструктуре и безопасности — Адам Сурак

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GATEWAY
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Защита от фишинга и программ-шантажистов

Блокируйте атаки с помощью проактивных политик фильтрации и проверки в разных категориях средств безопасности.

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Безопасность для распределенных удаленных офисов

Обеспечьте защиту сотрудников в разных подразделениях с помощью фильтрации DNS и расширенных проверок.

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Защитите удаленных сотрудников

Позаботьтесь о безопасности своих сотрудников в сети — где бы они ни выполняли свою работу.

Помощь организациям по всему миру в переходе к Zero Trust

Примеры
Сравните характеристики всех платформ

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