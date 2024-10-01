Cloudflare 产品可帮助保护企业应用和 Web 浏览，防范电子邮件攻击，拥抱基于云的网络连接，等等。
对访问所有应用程序的用户执行默认拒绝、Zero Trust 规则，比 VPN 更快、更安全。
保护并检查企业互联网流量，帮助�防止网络钓鱼、勒索软件和其他互联网风险。
通过在远离端点的地方运行代码，提供互联网威胁和数据保护，而不降低性能。
轻松保护 SaaS 工具，精细化控制用户访问，保护敏感数据。
先发制人地保护用户，防范网络钓鱼、商业电子邮件入侵（BEC）和电子邮件供应链攻击。
检查 HTTP/S 流量的敏感数据(例如 PII)，并通过允许或阻止策略来防止泄露。
使用 Cloudflare 网络连接和保护您的分支机构、总部、数据中心、云 VPC 和 SD-WAN。
在您的整个 WAN 上执行一致的网络安全策略，无需回传流量或造成阻塞点。
我们的可组合平台和网络让保护任何连接更加容易，因此无论使用何种设备、身在何处，用户都能安全高效地使用互联网、应用和基础设施。
通过充分利用广泛的互操作性和可定制服务，满足全面的安全和网络需求。
我们强大的全球网络与大约 95% 的互联网用户距离仅 50 毫秒左右，提供卓越的用户体验。
我们代理大约 20% 的 Web 站点，每天阻止 ~1580 亿次威胁，帮助您高效地路由流量并拦截更多攻击。
在Cloudflare 的统一平台和控制平面上整合安全访问服务边缘(SASE)/Zero Trust 能力，实现更好的总体拥有成本。