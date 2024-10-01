Applied Systems 拥有复杂的安全堆栈，导致错综复杂的网络路径。他们将自己的 Zero Trust 服务整合到 Cloudflare 的云原生平台上。

现在，他们不断节省了带宽和硬件成本，还在整个公司网络执行默认拒绝访问策略。