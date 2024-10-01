Cloudflare 扩展了内联安全控制，提供简单的预防性云安全。 公告 >

Cloudflare 的 SSE 和 SASE 服务

由统一、云原生的安全和连接服务平台交付的 Zero Trust 网络服务
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare 产品可帮助保护企业应用和 Web 浏览，防范电子邮件攻击，拥抱基于云的网络连接，等等。

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Cloudflare Zero Trust
Cloudflare 的 SASE 平台能力
Cloudflare access round icon
零信任网络访问（ZTNA）

对访问所有应用程序的用户执行默认拒绝、Zero Trust 规则，比 VPN 更快、更安全。

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Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
安全 Web 网关 (SWG)

保护并检查企业互联网流量，帮助防止网络钓鱼、勒索软件和其他互联网风险。

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Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
远程浏览器隔离 (RBI)

通过在远离端点的地方运行代码，提供互联网威胁和数据保护，而不降低性能。

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Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
云访问安全代理（CASB）

轻松保护 SaaS 工具，精细化控制用户访问，保护敏感数据。

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Email Security - outline icon
电子邮件安全

先发制人地保护用户，防范网络钓鱼、商业电子邮件入侵（BEC）和电子邮件供应链攻击。

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Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
数据丢失防护 (DLP)

检查 HTTP/S 流量的敏感数据(例如 PII)，并通过允许或阻止策略来防止泄露。

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Magic WAN - outline icon
Magic WAN

使用 Cloudflare 网络连接和保护您的分支机构、总部、数据中心、云 VPC 和 SD-WAN。

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Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

在您的整个 WAN 上执行一致的网络安全策略，无需回传流量或造成阻塞点。

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选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化混合办公安全性

Cloudflare 全球网络地图

我们的可组合平台和网络让保护任何连接更加容易，因此无论使用何种设备、身在何处，用户都能安全高效地使用互联网、应用和基础设施。

Cloudflare 全球网络地图
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组合式架构

通过充分利用广泛的互操作性和可定制服务，满足全面的安全和网络需求。

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性能

我们强大的全球网络与大约 95% 的互联网用户距离仅 50 毫秒左右，提供卓越的用户体验。

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情报

我们代理大约 20% 的 Web 站点，每天阻止 ~1580 亿次威胁，帮助您高效地路由流量并拦截更多攻击。

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一个平台，一个网络

在Cloudflare 的统一平台和控制平面上整合安全访问服务边缘(SASE)/Zero Trust 能力，实现更好的总体拥有成本。

Cloudflare Zero Trust 服务帮助 Applied Systems
保护员工队伍

Applied Systems 拥有复杂的安全堆栈，导致错综复杂的网络路径。他们将自己的 Zero Trust 服务整合到 Cloudflare 的云原生平台上。

现在，他们不断节省了带宽和硬件成本，还在整个公司网络执行默认拒绝访问策略。

“我们收到了关于 Cloudflare Zero Trust 的良好反馈 —— 它更容易部署，更适用于我们的员工……在相同的可用时间内，我们大幅提高了组织的安全性。”

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