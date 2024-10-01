將 Zero Trust 套用至瀏覽意味著，預設情況下，不應信任任何程式碼或互動在裝置上執行。

與傳統 RBI 方法不同，採用我們的專利技術，您不必在安全性與效能之間取捨，而且速度如此之快，感覺就像在本地瀏覽一般。