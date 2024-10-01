Cloudflare 在 2024 年「Gartner® SV-SASE Magic Quadrant™」中榮獲表彰。 公告 >

Cloudflare 瀏覽器隔離

高效能遠端瀏覽器隔離 (RBI)

瀏覽器隔離在全球網路邊緣執行所有程式碼，讓使用者免遭勒索軟體、網路釣魚和 zero-day 瀏覽器漏洞的影響。

立即試用！親自體驗遠端瀏覽器。

Cloudflare 瀏覽器隔離的優點
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快速部署 RBI 原則

利用 Cloudflare 儀表板中的預設瀏覽器隔離原則，保護網站、SaaS 和自託管應用程式。

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有條件地隔離資源

按應用程式、按原則、僅針對可疑網站或使用其他資料外洩控制來實施 RBI。

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延伸安全控制

將 RBI 與 Cloudflare 的 Zero Trust 服務（包括電子郵件安全）原生整合，以提供一種分層的安全性方法。

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超出使用者預期

透過創新 RBI 和適合於每日瀏覽的超低延遲，使安全性隱於幕後。

工作原理

將 Zero Trust 擴展至網際網路瀏覽

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Zero Trust 套用至瀏覽意味著，預設情況下，不應信任任何程式碼或互動在裝置上執行。

與傳統 RBI 方法不同，採用我們的專利技術，您不必在安全性與效能之間取捨，而且速度如此之快，感覺就像在本地瀏覽一般。

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瞭解瀏覽器隔離在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構
分析師認可
Gartner logo
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

客戶評價

「我們開始使用 Cloudflare 瀏覽器隔離，為客戶資料提供最安全的屏障，並保護員工免受惡意程式碼的侵害。它的效果非常好，我甚至忘了它的存在。」

——PensionBee 技術長

瀏覽器隔離主要使用案例

Cloudflare 瀏覽器隔離在遠離本機裝置的位置執行瀏覽器程式碼，從而幫助防止攻擊，並提供一種快速、積極回應的使用者體驗

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防範勒索軟體

隔離瀏覽來封鎖勒索軟體攻擊，以免它們傳播至內部網路。

遏止網路釣魚攻擊

在隔離瀏覽器中開啟可疑電子郵件連結，緩解網路釣魚行為。

確保第三方存取安全

輕鬆包含並保護外部使用者從 BYOD 或未受管裝置存取的資料。

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

查看案例研究

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