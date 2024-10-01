使用我們的統一雲端原生平台，實現網路現代化並為員工提供保護
背負技術債務且互不�相關的「平台」阻礙了太多的 SSE 和 SASE 旅程。Cloudflare 的全球連通雲是一種現代解決方案，它作為一個可組合的雲端原生平台，可適應任何使用案例。
快速追蹤您的 SSE 或 SASE 旅程。Cloudflare 使用內建安全性的單一網路和控制平面，提供端對端連線和保護，並將 IT 團隊效率提高了 13%。
確保可靠且可擴展的網路連線能力，從任何位置提供一致的保護。使用路由 20% 全球 Web 流量的相同 Cloudflare 代理，為企業提供 Zero Trust 服務。
透過整合式服務防止漏洞和警示倦怠，這些服務利用同樣無與倫比的威脅情報——從每日封鎖的 ~1580 億次威脅中��擷取而來。Cloudflare 將安全團隊效率提高了 29%。
我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。
Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。
Cloudflare 因「積極的產品策略可支援企業安全需求」而獲得 IDC 的表彰。我們認為，我們獲得的表彰證明了我們的方法可以幫助任何規模的企業開始使用 Zero Trust，以及幫助任何使用者在沒有 VPN 的情況下安全存取任何資源。
Cloudflare 的全球連通雲從覆蓋 330 座城市的網路（靠近任何地方的使用者）提供 SSE 服務，讓您可以：
驗證更多類型的身分背景，更輕鬆地調整原則
使用我們無與倫比的威脅情報，封鎖更多威脅
改進敏感性資料可見度、安全合規性和使用者體驗
透過我們靈活的架構和單遍檢查，擴大部署
確保進出企業的所有流量都經過驗證並獲得授權。檢查動態環境，對每個要求「從不信任，始終驗證」。