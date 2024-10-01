Cloudflare 因「積極的產品策略可支援企業安全需求」而獲得 IDC 的表彰。我們認為，我們獲得的表彰證明了我們的方法可以幫助任何規模的企業開始使用 Zero Trust，以及幫助任何使用者在沒有 VPN 的情況下安全存取任何資源。