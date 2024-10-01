Cloudflare 透過延伸內嵌安全控制，提供簡單易用的預防性雲端安全性。 公告 >

簡化 SSE 和 SASE 採用

使用我們的統一雲端原生平台，實現網路現代化並為員工提供保護


背負技術債務且互不相關的「平台」阻礙了太多的 SSE 和 SASE 旅程。Cloudflare 的全球連通雲是一種現代解決方案，它作為一個可組合的雲端原生平台，可適應任何使用案例。

與專家討論查看 Zero Trust 示範
優點

提升 IT 效率和使用者體驗，同時降低網路風險

Network scale orange
高效的網路改進

快速追蹤您的 SSE 或 SASE 旅程。Cloudflare 使用內建安全性的單一網路和控制平面，提供端對端連線和保護，並將 IT 團隊效率提高了 13%。

User Multi - Orange
可靠的使用者體驗

確保可靠且可擴展的網路連線能力，從任何位置提供一致的保護。使用路由 20% 全球 Web 流量的相同 Cloudflare 代理，為企業提供 Zero Trust 服務。

美元
降低風險和網路成本

透過整合式服務防止漏洞和警示倦怠，這些服務利用同樣無與倫比的威脅情報——從每日封鎖的 ~1580 億次威脅中擷取而來。Cloudflare 將安全團隊效率提高了 29%。

分析師認可

在 SASE/SSE 領域榮獲頂級產業分析機構的表彰

Gartner logo
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

Analyst Recognition - IDC - Full Color Thumbnail
Cloudflare 在 2023 年 IDC MarketScape 中獲評為 Zero Trust 網路存取 (ZTNA)「領導者」

Cloudflare 因「積極的產品策略可支援企業安全需求」而獲得 IDC 的表彰。我們認為，我們獲得的表彰證明了我們的方法可以幫助任何規模的企業開始使用 Zero Trust，以及幫助任何使用者在沒有 VPN 的情況下安全存取任何資源。

Cloudflare 如何提供 SSE 和 SASE

SSE
NaaS
我們的網路
入口

Cloudflare 的全球連通雲從覆蓋 330 座城市的網路（靠近任何地方的使用者）提供 SSE 服務，讓您可以：

  • 驗證更多類型的身分背景，更輕鬆地調整原則

  • 使用我們無與倫比的威脅情報，封鎖更多威脅

  • 改進敏感性資料可見度、安全合規性和使用者體驗

  • 透過我們靈活的架構和單遍檢查，擴大部署

在我們的 SASE 參考架構中瞭解詳情

SASE 使用案例買家指南

獲得指南

主要使用案例

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Shield with arrow icon
採用 Zero Trust

擴充或取代有風險的 VPN、保護承包商或未受管理的裝置存取、緩解勒索軟體攻擊、檢視並減少資料暴露

network-scale
實現網路現代化

簡化分支機構連線並從 MPLS 轉換、減少或消除 DMZ、消除對 LAN 的信任升級、加速併購連線

icon-cloudflare-radar
保護您的攻擊面

防止多通道網路釣魚和商業電子郵件入侵、保護遠距工作者、保護分散式辦公室、保護 WAN

Code Web approved - orange
實現應用程式現代化

保護應用程式存取和雲端遷移、保護特殊權限存取、防止洩漏開發人員程式碼、保護開發營運工作流程

隨時隨地保護您的資料

簡化資料隱私權法規的合規性、管理影子 IT、安全使用產生型 AI、保護敏感性資料

整合單點產品

淘汰過時的硬體並融合單點解決方案。不再使用傳統的 VPN、SWG、SEG、CASB、DLP、FW、SD-WAN 或 MPLS

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採用 Zero Trust

擴充或取代有風險的 VPN、保護承包商或未受管理的裝置存取、緩解勒索軟體攻擊、檢視並減少資料暴露

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實現網路現代化

簡化分支機構連線並從 MPLS 轉換、減少或消除 DMZ、消除對 LAN 的信任升級、加速併購連線

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保護您的攻擊面

防止多通道網路釣魚和商業電子郵件入侵、保護遠距工作者、保護分散式辦公室、保護 WAN

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實現應用程式現代化

保護應用程式存取和雲端遷移、保護特殊權限存取、防止洩漏開發人員程式碼、保護開發營運工作流程

隨時隨地保護您的資料

簡化資料隱私權法規的合規性、管理影子 IT、安全使用產生型 AI、保護敏感性資料

整合單點產品

淘汰過時的硬體並融合單點解決方案。不再使用傳統的 VPN、SWG、SEG、CASB、DLP、FW、SD-WAN 或 MPLS

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採用 Zero Trust

擴充或取代有風險的 VPN、保護承包商或未受管理的裝置存取、緩解勒索軟體攻擊、檢視並減少資料暴露

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實現網路現代化

簡化分支機構連線並從 MPLS 轉換、減少或消除 DMZ、消除對 LAN 的信任升級、加速併購連線

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保護您的攻擊面

防止多通道網路釣魚和商業電子郵件入侵、保護遠距工作者、保護分散式辦公室、保護 WAN

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實現應用程式現代化

保護應用程式存取和雲端遷移、保護特殊權限存取、防止洩漏開發人員程式碼、保護開發營運工作流程

隨時隨地保護您的資料

簡化資料隱私權法規的合規性、管理影子 IT、安全使用產生型 AI、保護敏感性資料

整合單點產品

淘汰過時的硬體並融合單點解決方案。不再使用傳統的 VPN、SWG、SEG、CASB、DLP、FW、SD-WAN 或 MPLS

Cloudflare 幫助 Conrad Electronic 實現 Zero Trust 並降低網路成本

Conrad Electronic 過於依賴風險重重的 VPN 連線以及耗費大量人力的安全服務。為了解決這個問題，他們採用了 Cloudflare 的 Zero Trust 安全服務，再加上 Terraform，從而實現了安全工作流程自動化。

現在，他們拋棄了 1000 個昂貴的 VPN 授權，應對威脅的速度比以前快多了。

「有了 [Cloudflare]，一切都變得輕鬆了。在我們的身分識別提供者那裡擁有帳戶的所有內外部資源，都可以使用單一登入快速連線至特定的系統。不必維護 1000 個 VPN 設定檔提高了我們的安全性，並幫我們節省時間和金錢。」

透過 Zero Trust 提升組織信任

閱讀本文章
平台功能

整合安全性並對網路進行現代化改造

確保進出企業的所有流量都經過驗證並獲得授權。檢查動態環境，對每個要求「從不信任，始終驗證」。

Cloudflare One SASE 解決方案
零信任網路存取 (ZTNA)

對使用者存取強制執行預設拒絕的 Zero Trust 規則。

Cloudflare gateway orange
安全 web 閘道 (SWG)

保護並檢查企業網際網路流量以降低風險。

Cloudflare browser orange
遠端瀏覽器隔離 (RBI)

防範網際網路和資料威脅，且不會降低效能。

資源

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電子書

CISO 的 SASE 採用指南

獲取電子書
在 Cloudflare 的資源中心探索更多電子書
白皮書

實施 Zero Trust 的逐步藍圖

閱讀指南
白皮書縮圖
Documentation

利用 Cloudflare 的參考架構演進到 SASE

閱讀參考架構
Reference Architecture Center
Product brief

SASE 和 SSE 平台 (Cloudflare One)

閱讀解決方案簡介
產品簡述縮圖
Documentation

Cloudflare One 技術文件

閱讀技術文件
解決方案簡述

適用於 Zero Trust 和 SASE 的 Quickstart 諮詢專業服務

閱讀簡介
解決方案簡述 - 縮圖
電子書

CISO 的 SASE 採用指南

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白皮書

實施 Zero Trust 的逐步藍圖

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Documentation

利用 Cloudflare 的參考架構演進到 SASE

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Reference Architecture Center
Product brief

SASE 和 SSE 平台 (Cloudflare One)

閱讀解決方案簡介
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Documentation

Cloudflare One 技術文件

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解決方案簡述

適用於 Zero Trust 和 SASE 的 Quickstart 諮詢專業服務

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電子書

CISO 的 SASE 採用指南

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白皮書

實施 Zero Trust 的逐步藍圖

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Documentation

利用 Cloudflare 的參考架構演進到 SASE

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Reference Architecture Center
Product brief

SASE 和 SSE 平台 (Cloudflare One)

閱讀解決方案簡介
產品簡述縮圖
Documentation

Cloudflare One 技術文件

閱讀技術文件
解決方案簡述

適用於 Zero Trust 和 SASE 的 Quickstart 諮詢專業服務

閱讀簡介
解決方案簡述 - 縮圖

逐步完成 SSE 或 SASE 以採用Zero Trust

與專家討論比較各項方案

入門

資源

解決方案

社群

支援

公司

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