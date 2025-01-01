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SASE 的典型技術元件

SASE 平台通常包含以下核心技術元件：

根據廠商的功能，SASE 平台還可能包括：

下圖說明了 SASE 平台如何融合所有這些功能，為所有私人應用程式、服務和網路提供安全連線，並確保員工的網際網路存取安全。

SASE 使用案例範例

SASE 通常是逐步實施的（需要數月甚至數年）。實施計畫千差萬別，取決於下列獨特因素：

組織的短期和長期成長策略

哪些角色和應用程式面臨更大的網路攻擊風險

個別團隊對變更的靈活性和開放性

遷移的潛在速度、複雜性和成本

由於每個組織的情況不同，因此並沒有通用的 SASE 部署方法。但是，啟用 SASE 的使用案例通常分為以下五個 IT 優先事項：

1. 採用 Zero Trust

從 ZTNA 開始，套用 Zero Trust 原則（作為更廣泛的 SASE 旅程的原則），實現以下使用案例：

取代有風險的 VPN 和其他基於硬體的傳統安全措施

簡化第三方和 BYOD 存取

緩解勒索軟體攻擊

限制 SaaS 應用程式和雲端儲存中的資料暴露

2. 保護攻擊面

SASE 架構支援「隨處辦公」方法，具有一致的可見性，並可防禦網路內外的威脅。使用案例範例包括：

阻止跨電子郵件、社交媒體、協作應用程式和其他通路的網路釣魚

保護遠距工作者的連線性

保護和最佳化前往任何雲端或網際網路目的地的流量

保護廣域網路 (WAN)

3. 實現網路現代化

組織無需維護傳統的企業網路，而是可以利用分散式和雲端原生 SASE 服務。這可實現以下使用案例：

與 MPLS 和傳統 SD-WAN 相比，簡化了分支連線

將 DMZ 安全性轉移至雲端

消除區域網路 (LAN) 中的過度信任

降低併購 (M&A) 過程中的 IT 風險並加快連線速度

4. 保護資料

未經批准使用生成式 AI 和影子 IT 可能暴露敏感性資料，造成可能需要高昂成本才能補救的洩露。但 SASE 架構可以實現以下使用案例：

簡化對資料安全性法規的合規性

管理影子 IT

保護 GenAI 的使用

偵測和控制敏感性資料

5. 實現應用程式現代化

應用程式需要對終端使用者保持安全、彈性和高效能，並提供可擴展性來處理資料增長，同時仍然滿足資料控管要求。SASE 架構可以協助簡化和保護應用程式現代化過程的多個階段，例如：

保護對關鍵基礎架構的特殊權限（開發人員/IT）存取

防止洩漏和竊取開發人員程式碼

保護 DevOps 工作流程

保護正在進行雲端遷移的應用程式

SASE 與其他網路方法

SASE 與傳統網路

在傳統的網路模型中，資料和應用程式位於核心資料中心內。使用者、分支機搆和應用程式必須從本地私人網路或輔助網路（通常透過安全租用線路或 VPN 連線到主要網路）連線到資料中心。如果組織在雲端託管 SaaS 應用程式和資料，這個過程可能存在風險且效率低下。

與傳統網路不同，SASE 將網路控制置於雲端邊緣，而不是企業資料中心。SASE 不是需要單獨設定和管理的分層服務，而是使用一個控制平面融合網路和安全服務。SASE 在邊緣網路上實施基於身分的 Zero Trust 安全原則，讓企業可以將網路存取擴展到任何遠端使用者、分公司、裝置或應用程式。

SASE 與 MPLS

多通訊協定標籤交換 (MLPS) 沿預定的網路路徑傳送網路封包。理想情況下，使用 MPLS 的結果是封包每次都採用相同的路徑。這就是 MPLS 普遍被認為可靠但不靈活的原因之一。例如，使用 MPLS，安全控制透過集中的「出口」位置實施；所有輸出和輸入流量都透過總部路由。這需要回傳流量才能實現安全功能。

SASE 改為使用低成本的網際網路連線，而不是 MPLS 的私人網路路徑。這適合那些希望以較低成本實現網路效率的組織。SASE 平台提供靈活且可感知應用程式的智慧路由、整合安全性和細粒度的網路可見性。

SASE 和 SSE（安全服務邊緣）有什麼不同？

SASE 將使用者的安全存取作為網路架構的一部分。但是，並非所有組織都已在 IT、網路安全和網路團隊中採取了統一的方法。這些組織可能會優先考慮安全服務邊緣 (SSE)，這是 SASE 功能的一部分，側重於保護內部使用者對 Web、雲端服務和私人應用程式的存取。

SSE 是全面部署 SASE 的常用跳板。雖然這可能過於簡單，但一些組織可能會將 SASE 視為「SSE 加 SD-WAN」。

單一廠商 SASE 與雙廠商 SASE

在 SASE 中，雙廠商方法意味著擁有兩個或多個 ZTNA、SWG、CASB、SD-WAN/WANaaS 和 FWaaS 提供者——通常一個用於安全性，一個用於網路。這樣一來，組織可以自訂其技術堆疊並利用每個廠商的優勢。這也意味著組織必須有時間和內部資源來協調和整合不同的服務。

企業也可以選擇採用單一廠商 SASE (SV-SASE)。這會將不同的安全和網路技術整合到一個雲端交付平台中。SV-SASE 非常適合希望整合單點產品、降低 TCO 並以更少的工作確保實施統一原則的組織。

無論採用哪種方法，SASE 平台都應該能夠增強或整合現有的網路入口、身分管理、端點安全、記錄儲存和其他網路安全元件工具。

向潛在 SASE 廠商提出的問題

無論選擇哪種 SASE 方法，在評估潛在廠商時都應考慮以下準則和範例問題：

降低風險

通過 SaaS 套件的所有資料流和通訊是否在每個通道都受到保護？

提供哪些使用者/裝置風險評分和分析？

是否會根據任何網路入口繞過任何安全功能？

應用程式流量是否可以一次性完成解密和檢查？部署時是否有任何注意事項？

威脅情報摘要能否整合到他們的架構中？

網路復原能力

安全性和網路功能是否預設原生整合？

每種連線方法和 SASE 服務是否可以依任何順序進行互通？

是否從每個資料中心位置提供每一項功能？

他們是否提供正常運作時間和/或終端使用者延遲保證？

如何進行網路架構設計，以在發生服務中斷時確保服務持續性？

與時俱進的架構

如果在雲端之間切換，SASE 服務/成本會發生什麼變化？

該平台是否適合開發人員使用？未來的 SASE 功能是否可以與目前的應用程式相容？

內建了哪些資料當地語系化和合規性功能？

該平台如何考慮未來的網際網路或安全標準（例如後量子加密）？

Cloudflare 如何實現 SASE

Cloudflare One 是 Cloudflare 的 SASE 平台，用於保護企業應用程式、使用者、裝置和網路的安全。它建立在 Cloudflare 的全球連通雲之上，全球連通雲是一個可程式設計雲端原生服務的統一、可組合平台，其實現了所有網路（企業和網際網路）、雲端環境、應用程式和使用者之間的任意連線性。

由於所有 Cloudflare 服務都設計為在每個網路位置執行，因此所有流量都在來源附近進行連線、檢查和篩選，以實現最佳效能和一致的使用者體驗。不存在可能增加延遲的回傳或服務鏈。

Cloudflare One 還提供可組合的 SASE 入口和服務，使組織能夠以任何順序採用安全和網路現代化使用案例。例如，許多 Cloudflare 客戶從 Zero Trust SSE 服務開始，以減少攻擊面、阻止網路釣魚或勒索軟體、防止橫向移動並保護資料。透過逐步採用 Cloudflare One，組織可以擺脫裝置拼湊和其他單點解決方案的桎梏，將安全和網路功能整合到一個統一的控制平面上。詳細瞭解 Cloudflare 如何提供 SASE。