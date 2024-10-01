Cloudflare 透過延伸內嵌安全控制，提供簡單易用的預防性雲端安全性。 公告 >

Cloudflare 的 SSE 和 SASE 服務

Zero Trust 網路由統一的雲端原生安全和連線服務平台提供
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare 產品可幫助您保護企業應用程式和 Web 瀏覽，防範電子郵件攻擊，以及採用基於雲端的網路等。

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Cloudflare Zero Trust
CLOUDFLARE 的 SASE 平台功能
Cloudflare access round icon
零信任網路存取 (ZTNA)

對存取您所有應用程式的使用者強制執行預設拒絕（Zero Trust 規則），比 VPN 更快速且更安全。

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Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
安全 web 閘道 (SWG)

保護並檢查企業網際網路流量，協助防止網路釣魚、勒索軟體和其他網際網路風險。

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Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
遠端瀏覽器隔離 (RBI)

在遠離端點的位置執行程式碼，在不犧牲效能的情況下提供網際網路威脅防護並保護資料。

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Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
雲端存取安全性代理程式 (CASB)

輕鬆地保護 SaaS 工具、精細地控制使用者存取，並保護敏感性資料。

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Email Security - outline icon
電子郵件安全

先發制人地保護您的使用者，使其免受網路釣魚、企業電子郵件入侵 (BEC) 和電子郵件供應鏈攻擊。

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Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
資料丟失預防 (DLP)

檢查 HTTP/S 流量中是否存在敏感性資料（如 PII），並使用允許或封鎖原則防止外流。

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Magic WAN - outline icon
Magic WAN

使用 Cloudflare 網路連線並保護分支辦公室、總部、資料中心、雲端 VPC 和 SD-WAN。

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Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了混合式工作安全性

全球 Cloudflare 網路分佈圖

使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，以便使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用網際網路、應用程式和基礎架構。

全球 Cloudflare 網路分佈圖
Cloud multi orange
可組合的架構

透過利用廣泛的互通性和可自訂的服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。

Lightning bolt icon
效能

透過一個具有復原能力的全球網路（可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者），提供卓越的使用者體驗。

Thought bubble icon
智慧型

我們代理大約 20% 的 Web 流量，每日封鎖 ~1580 億次威脅，可幫助您高效路由流量並截獲更多攻擊。

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一個平台，一個網路

在 Cloudflare 的統一平台和控制平面上整合安全存取服務邊緣 (SASE)/Zero Trust 功能，以降低總體擁有成本。

Cloudflare Zero Trust 服務幫助 Applied Systems 確保員工安全

Applied Systems 的安全堆疊非常複雜，導致網路路徑一團混亂。他們將 Zero Trust 服務整合到了 Cloudflare 的雲端原生平台上。

現在，他們在頻寬和硬體方面節省了資金，並在整個企業網路中實施了預設拒絕存取原則。

「對於 Cloudflare Zero Trust，我們收到了非常積極的回饋意見——不僅部署更加輕鬆，對員工也更有幫助…作為一個組織，在可用時間相同的情況下，我們更加安全可靠。」

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