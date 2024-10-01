Cloudflare 產品可幫助您保護企業應用程式和 Web 瀏覽，防範電子郵件攻擊，以及採用基於雲端的網路等。
對存取您所有應用程式的使用者強制執行預設拒絕（Zero Trust 規則），比 VPN 更快速且更安全。
保護並檢查企業網際網路流量��，協助防止網路釣魚、勒索軟體和其他網際網路風險。
在遠離端點的位置執行程式碼，在不犧牲效能的情況下提供網際網路威脅防護並保護資料。
輕鬆地保護 SaaS 工具、精細地控制使用者存取，並保護敏感性資料。
先發制人地保護您的使用者，使其免受網路釣魚、企業電子郵件入侵 (BEC) 和電子郵件供應鏈攻擊。
檢查 HTTP/S 流量中是否存在敏感性資料（如 PII），並使用允許或封鎖原則防止外流。
使用 Cloudflare 網路連線並保護分支辦公室、總部、資料中心、雲端 VPC 和 SD-WAN。
在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。
使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，以便使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用網際網路、應用程式和基礎架構。
透過利用廣泛的互通性和可自訂的服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。
透過一個具有復原能力的全球網路（可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者），提供卓越的使用者體驗。
我們代理大約 20% 的 Web 流量，每日封鎖 ~1580 億次威脅，可幫助您高效路由流量並截獲更多攻擊。
在 Cloudflare 的統一平台和控制平面上整合安全存取服務邊緣 (SASE)/Zero Trust 功能，以降低總體擁有成本。