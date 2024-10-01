Applied Systems 的安全堆疊非常複雜，導致網路路徑一團混亂。他們將 Zero Trust 服務整合到了 Cloudflare 的雲端原生平台上。

現在，他們在頻寬和硬體方面節省了資金，並在整個企業網路中實施了預設拒絕存取原則。