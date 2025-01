Shopify + Cloudflare: 연중 매출이 가장 믾은 쇼핑 주말에 백만 개의 점포 가동

Shopify는 전 세계 백만 개 이상의 사업체가 운영될 수 있는 기반입니다. 소비자 쇼핑 경험 제공부터 이후의 물류까지 담당하는 Shopify의 플랫폼을 통해 2016-2018년 기간 중에만, 1,830 억 달러의 경제 활동이 이루어졌습니다(Shopify의 최근 글로벌 경제에 대한 영향 보고서). 온라인에서 물건을 구매한다면 Shopify에 있는 매장과 거래할 가능성이 큽니다. 그래서, 캐나다에 본사가 있는 이 회사의 가치는 400억 달러 이상에 달합니다.

Shopify’s success is all the more impressive given the ferocious competition of online retail, where a subpar shopping experience translates directly into lost revenue and erosion of consumer confidence; this is even more of a problem when customers are just a tap away from a competitor’s store.

그래서 Shopify는 백만 개에 달하는 소매업체에 최고의 성능, 보안, 안정성을 제공하는 플랫폼이 될 수 있도록 끊임없이 노력하고 있습니다. 게다가 이 매장들은 전 세계 175개 국가에서 운영되며 상당수가 해외 시장에 판매하기 때문에, Shopify에게는 전 세계적으로 작동하는 탄탄한 솔루션이 필요합니다.

Cloudflare의 차별성

Shopify는 엔지니어링 기반 문화를 갖고 있어 네트워크의 모든 것을 최적화할 수 있는, 성능 및 보안 분야의 천재들이 즐비합니다. 하지만 모든 것을 자체적으로 하는 것이 적절하지 않은 경우도 있습니다. Shopify는 인프라에 대한 막대한 투자, 전문성, 시간이 필요한 글로벌 분산 네트워크를 자체적으로 구축하지 않고, 전 세계 200여 개 도시에 걸쳐 있는 Cloudflare의 글로벌 네트워크에 합류했습니다.

That move translates to a major performance advantage: today, 99% of the Internet-connected population in the developed world are within 100 milliseconds of Cloudflare’s network (a fraction of the blink of an eye). By extending its edge across Cloudflare’s global footprint, Shopify empowers its merchants with a faster experience for their customers — driving increased sales across the platform.

Cloudflare Load Balancing을 이용함으로써 원본 서버 간에 트래픽이 어떻게 분산되는지를 세밀하게 제어할 수 있게 되었고 이러한 의사결정을 네트워크 에지에서 할 수 있다는 성능 및 정확도 상의 이점도 누리고 있습니다.

Shopify의 핵심 가치 제안에는 사용 편의성도 포함되어 있어, 이러한 이점들이 소매업체들의 부담 없이 제공되어야 합니다. Shopify는 Cloudflare를 이용해 IP 차단을 브로드캐스트함으로써, 소매업체들이 DNS 설정을 바꾸지 않으면서도 더 빠르고 안정적인 성능을 누릴 수 있도록 합니다.

Cloudflare로 의 이전은 작은 일이 아니었습니다. 플랫폼 상에 있는 백만 개 이상의 사업체(일부는 독특한 구성 상의 과제도 있었음)에 지장을 주지 않으면서 원활하게 이끌어야 했으니까요. 이러한 이전 작업이 원활하게 이루어지고 백만 개 이상의 도메인과 보안 인증서를 온보딩하면서, 어떠한 변경 사항도 신속하게 되돌릴 수 있도록 하는 안전 장치 하에 Cloudflare와 Shopify 양사의 인력이 긴밀하게 협조하였습니다. 이 이전 작업은 완벽하게 성공적이었습니다.

블랙 프라이데이: 전 세계적 쇼핑 시즌

Shopify 플랫폼은 매일 엄청난 양의 트래픽과 매출을 관리합니다. 하지만 매년 11월이 되면 이러한 수요도 약소해 보입니다. 블랙 프라이데이부터 사이버 먼데이까지의 주말 기간 중 최고의 세일을 찾는 소비자들이 몰리기 때문입니다. 2019년에는, Shopify 상의 소매업체들이 올린 매출이 2018년의 18억 달러 이상에서 29억 달러 이상으로 60%나 증가했습니다. Shopify의 플랫폼을 이용한 고객이 2,550만 명 이상에 달했고 분당 최대 매출 트래픽은 150만 달러에 달해, 작년도 분당 최대 매출인 87만 달러의 두 배에 가까웠습니다.

더욱 인상적인 것은 이들 고객이 전 세계에 분산되어 있으며 휴대용 장치를 통한 거래도 증가한다는 점입니다. 이제 블랙 프라이데이는 전 세계적인 전통이 되었습니다. Shopify에 있는 매장들에서 발생한 거래의 19%는 국경을 넘나드는 것이었습니다. 주말 매상 중 69%가 전화기나 태블릿을 통해 이루어졌는데, 이러한 기기들은 네트워크 조건이 최적이 아닌 상태에서 작동하는 경우가 많으므로, Shopify 가 Cloudflare에 힘입어 제공할 수 있는 글로벌 서비스 및 네트워크 에지에서의 성능이 더욱 중요하다고 할 수 있습니다.

"블랙 프라이데이는 소매업체에 가장 중요한 날 중 하나입니다. 특히 2019년 블랙 프라이데이에는 전 세계 소비자들이 몰려들면서 사상 최대 규모의 매출을 달성할 수 있었습니다. Cloudflare의 지원 덕분에 블랙 프라이데이 쇼핑 기간 중 수요를 처리하고 전 세계 구매자에게 신속히 대응할 수 있었습니다."

— Charles Ng

생산 엔지니어링 관리자, Shopify