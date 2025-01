Shopify + Cloudflare : garantir l'activité d'un million de vitrines lors du plus grand week-end d'achats de l'année

Pour plus d'un million d'entreprises dans le monde, Shopify constitue le cœur qui donne vie à leurs magasins de vente en ligne. Selon son récent rapport Global Economic Impact, la plateforme Shopify, qui veille sur tous les paramètres (de l'expérience d'achat des consommateurs à la logistique back-end), a généré à elle seule une activité économique de plus de 183 milliards de dollars sur la période allant de 2016 à 2018. Si vous procédez à des achats en ligne, il y a de fortes chances pour que vous ayez un jour effectué une transaction avec un magasin figurant sur Shopify. C'est pourquoi cette entreprise canadienne vaut aujourd'hui plus de 40 milliards de dollars.

Le succès de Shopify est d'autant plus impressionnant que la concurrence est féroce dans le secteur de la vente au détail en ligne, où une expérience d'achat décevante se traduit directement par une perte de revenus et une érosion de la confiance des consommateurs. Cet aspect est encore plus problématique lorsque les clients ne sont jamais à plus d'un clic d'un magasin concurrent.

C'est pourquoi Shopify met tout en œuvre pour s'assurer que sa plate-forme offre des performances, une sécurité et une fiabilité incomparables au million de commerçants qui comptent sur elle. Et puisque ces magasins sont actifs dans 175 pays dans le monde, et que beaucoup vendent à des clients internationaux, Shopify doit disposer d'une solution robuste, qui fonctionne dans le monde entier.

La différence Cloudflare

La culture orientée développement de Shopify ne manque aucunement d'experts en performances ou en sécurité pour optimiser chaque paquet réseau. Toutefois, mais il n'est pas toujours sensé d'accomplir toutes les tâches en interne. Au lieu de construire son propre réseau mondialement distribué, ce qui nécessiterait d'immenses investissements en termes d'infrastructures, de savoir-faire et de temps, Shopify a choisi de rejoindre le réseau mondial de Cloudflare, qui s'étend à 200 villes à travers le monde.

Cette décision se traduit par un avantage majeur en termes de performances : aujourd'hui, 99 % de la population connectée à Internet dans les pays développés se trouve à moins de 100 millisecondes du réseau de Cloudflare (soit bien moins qu'un clin d'œil !). En étendant son champ d'action grâce à la présence mondiale de Cloudflare, Shopify offre à ses commerçants une expérience plus rapide pour leurs clients, entraînant une augmentation des ventes sur la plate-forme.

Grâce à la répartition de charge de Cloudflare, Shopify dispose d'un contrôle granulaire de la répartition du trafic entre ses serveurs d'origine, et bénéficie également des avantages supplémentaires, en termes de performance et de précision, qu'offre la prise de décisions à la périphérie du réseau.

Une facette de la valeur fondamentale que propose Shopify est sa facilité d'utilisation ; il est donc important que les avantages offerts par la plate-forme ne constituent pas un fardeau pour les commerçants. En utilisant Cloudflare pour diffuser son bloc IP, Shopify offre des performances plus rapides et plus fiables, sans imposer aux vendeurs de modifier leurs paramètres DNS.

La migration de Shopify vers Cloudflare n'a pas été une mince affaire : le processus devait être parfaitement fluide et ne devait entraîner aucune interruption pour les plus d'un million d'entreprises utilisant la plate-forme, dont certaines présentaient des difficultés de configuration uniques. Les équipes de Cloudflare et de Shopify ont travaillé en étroite collaboration pour garantir le bon déroulement de la migration, en intégrant plus d'un million de domaines et de certificats de sécurité, en mettant en place des protections pour s'assurer que toute modification pourrait être rapidement annulée. En fin de compte, la migration a été un succès complet.

Black Friday : plus d'argent, partout dans le monde

La plateforme de Shopify gère chaque jour un trafic et un volume de ventes considérables. Cependant, chaque mois de novembre, ces contraintes quotidiennes s'avèrent insignifiantes par rapport à l'afflux de consommateurs venus profiter des bonnes affaires pendant le week-end à succès qui s'étend du Black Friday au Cyber Monday. Cette année, Shopify a vu le chiffre d'affaires agrégé de ses revendeurs bondir de plus de 60 %, en partant de plus de 1,8 milliard de dollars réalisés au cours de l'exercice 2018 pour atteindre un montant encore plus impressionnant de plus de 2,9 milliards de dollars en 2019. Plus de 25,5 millions de clients ont ainsi effectué des achats sur la plateforme de Shopify, avec un pic de trafic s'élevant à 1,5 million de dollars de ventes par minute, soit près du double par rapport au pic de 870 000 USD de ventes par minute enregistré l'an dernier.

La répartition toujours plus mondiale et instantanée de ses clients. Black Friday est devenu une tradition mondiale : 19 % de tous les achats effectués dans les boutiques de Shopify ont été expédiés dans le monde entier. 69 % des achats réalisés durant le week-end le sont depuis des téléphones ou des tablettes, qui fonctionnent souvent dans des conditions de réseau sous-optimales, soulignant l'importance de la présence mondiale de Shopify et de ses performances à la périphérie du réseau grâce à Cloudflare.

« Black Friday constitue chaque année l'un des jours les plus importants pour nos revendeurs et le millésime 2019 s'est révélé l'édition de tous les records, avec un nombre encore jamais atteint de transactions conclues à travers le monde. Grâce au soutien de Cloudflare, nous avons pu faire face à la demande pendant cette période d'achats et offrir un temps de réponse ultrarapide aux consommateurs du monde entier. »

— Charles Ng

Production Engineering Manager, Shopify