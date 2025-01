Shopify + Cloudflare: organizzazione di 1.000.000 di vetrine nel più grande weekend di shopping dell'anno

Per oltre un milione di aziende in tutto il mondo, Shopify è il cuore pulsante che guida le loro vetrine di vendita al dettaglio online. Alimentando tutto, dall'esperienza di acquisto rivolta al consumatore alla logistica di back-end, la piattaforma di Shopify ha facilitato oltre 183 miliardi di dollari di attività economica solo nel 2016-18, come riportato nel suo recente report Global Economic Impact. Se fai acquisti online, ci sono buone probabilità che tu abbia effettuato transazioni con un negozio su Shopify, motivo per cui l'azienda con sede in Canada vale oltre 40 miliardi di dollari.

Il successo di Shopify è tanto più impressionante data la feroce concorrenza della vendita al dettaglio online, dove un'esperienza di acquisto scadente si traduce direttamente in entrate perse ed erosione della fiducia dei consumatori; questo è ancora più un problema quando i clienti sono a un solo clic dal negozio di un concorrente.

Ecco perché Shopify si concentra incessantemente per garantire che la sua piattaforma offra le migliori prestazioni, sicurezza e affidabilità per il suo milione di commercianti. E poiché questi negozi operano da 175 paesi in tutto il mondo, molti dei quali vendono a clienti internazionali, Shopify ha bisogno di una soluzione solida che funzioni in tutto il mondo.

Cloudflare fa la differenza

La cultura basata sull'ingegneria di Shopify non manca di maghi delle prestazioni e della sicurezza che ottimizzano ogni pacchetto di rete possibile, ma a volte non ha senso fare tutto internamente. Piuttosto che costruire la propria impronta di rete distribuita a livello globale, che richiederebbe grandi investimenti in infrastrutture, competenze e tempo, Shopify ha scelto di unirsi alla rete globale di Cloudflare, che copre 200 città in tutto il mondo.

Questa mossa si traduce in un importante vantaggio in termini di prestazioni: oggi, il 99% della popolazione connessa a Internet nel mondo sviluppato si trova entro 100 millisecondi dalla rete di Cloudflare (una frazione di un batter d'occhio). Estendendo il proprio vantaggio sull'impronta globale di Cloudflare, Shopify offre ai suoi commercianti un'esperienza più rapida per i loro clienti, favorendo un aumento delle vendite su tutta la piattaforma.

Con Cloudflare Load Balancing, Shopify ha un controllo granulare su come il suo traffico viene distribuito tra i suoi server di origine, con i vantaggi aggiuntivi in termini di prestazioni e precisione derivanti dal prendere queste decisioni all'edge della rete.

Parte della proposta di valore fondamentale di Shopify è la sua facilità d'uso, quindi è importante abilitare questi vantaggi senza imporre un onere ai commercianti. Utilizzando Cloudflare per trasmettere il proprio blocco IP, Shopify offre prestazioni più veloci e affidabili senza che i commercianti debbano modificare le proprie impostazioni DNS.

La migrazione di Shopify a Cloudflare non è stata un'impresa da poco: il processo doveva essere fluido, senza alcuna interruzione per le oltre 1.000.0000 di aziende sulla sua piattaforma (alcune con problemi di configurazione unici). I team di Cloudflare e Shopify hanno lavorato in stretto coordinamento per garantire che la migrazione procedesse senza intoppi, integrando oltre un milione di domini e certificati di sicurezza, con misure di sicurezza in atto per garantire che eventuali modifiche potessero essere ripristinate rapidamente. Alla fine, la migrazione è stata un completo successo.

Black Friday: più soldi, in tutto il mondo

La piattaforma di Shopify gestisce ogni giorno un enorme volume di traffico e vendite. Ma queste richieste quotidiane vengono sminuite ogni novembre, poiché i consumatori si accalcano per accaparrarsi le offerte più interessanti durante il fine settimana di successo che va dal Black Friday al Cyber Monday. Quest'anno, Shopify ha registrato un aumento del fatturato aggregato dei suoi commercianti di oltre il 60%, da oltre 1,8 miliardi di dollari nel 2018 a un valore ancora più sbalorditivo di oltre 2,9 miliardi di dollari nel 2019. Oltre 25,5 milioni di clienti hanno effettuato acquisti sulla piattaforma di Shopify, con un picco di traffico di vendita di 1,5 milioni di dollari al minuto, quasi il doppio del picco di vendite di 870.000 dollari al minuto registrato lo scorso anno.

Ancora più impressionante è la distribuzione sempre più globale e on-the-go di questi clienti. Il Black Friday si è evoluto in una tradizione globale: il 19% di tutti gli acquisti effettuati nelle vetrine di Shopify è stato spedito oltre i confini internazionali. E il 69% delle vendite durante il fine settimana è stato effettuato su telefoni o tablet, che spesso operano in condizioni di rete non ottimali, sottolineando l'importanza della presenza e delle prestazioni globali di Shopify ai margini della rete, alimentate da Cloudflare.

"Il Black Friday per i nostri commercianti è uno dei giorni più importanti dell'anno, e il 2019 è stato l'anno più importante di tutti finora, con volumi di acquisti da record in tutto il mondo. Grazie all'aiuto di Cloudflare siamo riusciti a gestire il picco di richieste durante la stagione degli acquisti, e a fornire risposte fulminee agli shopper di tutto il mondo".

— Charles Ng

Production Engineering Manager, Shopify