選擇一個選項
應用程式服務
Argo 這項服務使用 Cloudflare 網路中的最佳化路由傳送，向您的使用者提供更快、更可靠、更安全的回應。Argo 包括：Smart Routing 和 Tiered Caching。
Load Balancing 可透過本地和全球流量負載平衡、地理路由、伺服器健康狀況檢查及容錯移轉，避免服務中斷，確保您重大資源的連續可用性。
Advanced Certificate Manager (高級證書管理器) 提供一種靈活、可定制的方式來頒發和管理您在 Cloudflare 上的憑證。
Cloudflare Access 可透過安全確保、驗證和監控每個使用者和應用程式的存取來保護內部資源。
Cloudflare Stream 讓影片儲存、編碼和播放變得簡單輕鬆。每月 5 美元起，可儲存 1,000 分鐘的影片。或者採用 Pro 方案或商業方案，每月可免費儲存 100 分鐘的影片以及傳遞 10,000 分鐘的影片。
買賣雙贏 – 您找不到更好的價格。 Cloudflare Registrar 以透明、無加成定價安全地註冊和管理您的網域名稱，從而消除了意外續訂費用和隱藏的附加費用。
Cloudflare Workers 能讓開發人員在距離使用者更近的 Cloudflare 邊緣部署以 JavaScript、Rust、C 和 C++ 撰寫的無伺服器代碼。
Cloudflare Stream 可使高品質串流視訊變得規模龐大、簡單且經濟實惠。
利用 Cloudflare 的自動平台最佳化 (APO)，切換到用於 CDN、智慧型快取和其他關鍵 WordPress 最佳化的單個外掛程式來最佳化您的 WordPress 網站。開啟即可使用 (速度提高多達 300%)。
使用 Cloudflare Images，實現圖像的規模化存儲、大小調整和最佳化
將所有可快取的檔案自動儲存至 Cloudflare 的永續性物件儲存貯體中，藉以提高快取命中率，同時為原始伺服器省去非必要的要求，以消除輸出成本，從而確保更快速的效能及更好的使用者體驗。
Cloudflare 可保護並加速任何線上網站。一旦您的網站成為 Cloudflare 社區的一部分，其網路流量就會通過我們的智慧全球網路進行傳輸。我們會自動最佳化您網頁的投放，以便您的訪客獲得最快的頁面載入時間和最佳效能。我們還會封鎖威脅並限制濫用傀儡程式和網路爬蟲浪費您的頻寬�和伺服器資源。
學習如何使用 Cloudflare 的最簡單方法是註冊，這需要不到 5 分鐘。
您首次選擇付費方案的日期將是定期的帳單結算日期。例如：如果您在 1 月 10 日首次註冊，所有�未來的費用將在每個月的 10 號結算。
如果您目前有一個付費方案（例如，Pro）用於您的某個網域並升級到價格較高的方案（例如，Business），則會發生以下情況：
Business 方案的每小時按比例費用將計入借記，直至帳單週期結束
Pro 方案的每小時按比例費用將計入貸記，直至帳單週期結束
在下一個帳單結算週期開始時，您需要支付商業計劃的全部費用
為此升級成功付款後，您將收到發票
入門
資源
解決方案
社群
支援
公司