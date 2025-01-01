Обеспечение доступности приложений Повысьте доступность приложений, на которые влияет перегруженная или недоступная инфраструктура.

Пользователи ожидают, что их критически важные приложения всегда будут в онлайне и доступны. Интернет-приложения, развернутые в глобальном масштабе, очень подвержены сбоям или простоям из-за скачков трафика, высоких сетевых задержек или сбоев серверов в источнике. Cloudflare повышает доступность приложений, отслеживая сетевую задержку и состояние сервера в источнике, определяя лучший ресурс для обслуживания запросов пользователей для динамического содержимого.