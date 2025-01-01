Пользователи ожидают, что их критически важные приложения всегда будут в онлайне и доступны. Интернет-приложения, развернутые в глобальном масштабе, очень подвержены сбоям или простоям из-за скачков трафика, высоких сетевых задержек или сбоев серверов в источнике. Cloudflare повышает доступность приложений, отслеживая сетевую задержку и состояние сервера в источнике, определяя лучший ресурс для обслуживания запросов пользователей для динамического содержимого.
Плановые и неплановые заторы в сети и в целом перегруженная инфраструктура могут снизить производительность до такого уровня, что сайты и приложения перестанут отвечать на запросы.
В работе приложений и отдельных серверов-источников могут случаться незапланированные простои и сложные для выявления неполадки, которые не позволяют посетителям веб-сайта пользоваться ресурсами. Простои, в частности, могут быть связаны с поломками оборудования или со сбоями систем из-за ошибок в конфигурации.
Ресурсы могут выход�ить из строя по причинам, не связанным с сетью, например из-за ручного аварийного восстановления, которое всегда сопряжено с высоким риском ошибок, или из-за балансировки нагрузки собственными внутренними силами. Перебои в работе, возникающие в результате этого, трудно устранять, и часто для решения проблемы требуется дорогостоящая сортировка.
Защищая источник от перегрузки, перенаправляя трафик в обход загруженных участков сети и переводя запросы с неработающих серверов на работоспособные, Cloudflare повышает доступность приложений.
Чем тяжелее страницы и больше расстояние от источника, тем медленнее работают интернет-приложения. Ускорьте доставку статического и динамического содержимого, чтобы увеличить количество конверсий, повысить интенсивность взаимодействия и снизить расходы на инфраструктуру, текущие операции и развитие.
Клиенты для мобильных �устройств накладывают ограничения в плане производительности и доставки контента, и это плохо сказывается на удобстве использования. Обеспечьте высокую скорость контента на мобильных устройствах — это поможет наладить взаимодействие и увеличить количество конверсий. И такого результата можно добиться вне зависимости от расстояния до сервера-источника, типа устройства или состояния сети.
1 IDC, DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 1000 Best Practice Metrics Quanti ed, Stephen Elliot, март 2015 г.