Обеспечение доступности приложений

Повысьте доступность приложений, на которые влияет перегруженная или недоступная инфраструктура.
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Пользователи ожидают, что их критически важные приложения всегда будут в онлайне и доступны. Интернет-приложения, развернутые в глобальном масштабе, очень подвержены сбоям или простоям из-за скачков трафика, высоких сетевых задержек или сбоев серверов в источнике. Cloudflare повышает доступность приложений, отслеживая сетевую задержку и состояние сервера в источнике, определяя лучший ресурс для обслуживания запросов пользователей для динамического содержимого.

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Факторы, влияющие на доступность приложений

Перегрузка каналов трафика

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Плановые и неплановые заторы в сети и в целом перегруженная инфраструктура могут снизить производительность до такого уровня, что сайты и приложения перестанут отвечать на запросы.

Ensure application traffic overload spot illustration

Интерактивность и персонализация

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В работе приложений и отдельных серверов-источников могут случаться незапланированные простои и сложные для выявления неполадки, которые не позволяют посетителям веб-сайта пользоваться ресурсами. Простои, в частности, могут быть связаны с поломками оборудования или со сбоями систем из-за ошибок в конфигурации.

Ensure application interactivity personalization spot illustration

Аварийное восстановление и собственная балансировка нагрузки

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Ресурсы могут выходить из строя по причинам, не связанным с сетью, например из-за ручного аварийного восстановления, которое всегда сопряжено с высоким риском ошибок, или из-за балансировки нагрузки собственными внутренними силами. Перебои в работе, возникающие в результате этого, трудно устранять, и часто для решения проблемы требуется дорогостоящая сортировка.

Ensure application disaster recovery in house load balancing spot illustration

Сервисы Cloudflare для обеспечения доступности

Защищая источник от перегрузки, перенаправляя трафик в обход загруженных участков сети и переводя запросы с неработающих серверов на работоспособные, Cloudflare повышает доступность приложений.

Другие примеры использования сервисов Cloudflare для обеспечения производительности

Ускорение интернет-приложений

Чем тяжелее страницы и больше расстояние от источника, тем медленнее работают интернет-приложения. Ускорьте доставку статического и динамического содержимого, чтобы увеличить количество конверсий, повысить интенсивность взаимодействия и снизить расходы на инфраструктуру, текущие операции и развитие.

Ускорение мобильного контента

Клиенты для мобильных устройств накладывают ограничения в плане производительности и доставки контента, и это плохо сказывается на удобстве использования. Обеспечьте высокую скорость контента на мобильных устройствах — это поможет наладить взаимодействие и увеличить количество конверсий. И такого результата можно добиться вне зависимости от расстояния до сервера-источника, типа устройства или состояния сети.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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1 IDC, DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 1000 Best Practice Metrics Quanti ed, Stephen Elliot, март 2015 г.

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