确保应用程序的可用性 提高受过载或不可用基础设施影响的应用程序的可用性。

用户希望他们的任务关键型应用程序始终在线且可用。全球范围内部署的应用程序非常容易受到流量激增、高网络延迟或源站服务器故障导致的中断或宕机影响。Cloudflare 通过监控源站上的网络延迟和服务器运行状况，确定服务用户动态内容请求服务的最佳资源，从而提高应用程序的可用性。