确保应用程序的可用性

提高受过载或不可用基础设施影响的应用程序的可用性。
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用户希望他们的任务关键型应用程序始终在线且可用。全球范围内部署的应用程序非常容易受到流量激增、高网络延迟或源站服务器故障导致的中断或宕机影响。Cloudflare 通过监控源站上的网络延迟和服务器运行状况，确定服务用户动态内容请求服务的最佳资源，从而提高应用程序的可用性。

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影响应用程序可用性的挑战

流量过载

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预期和意外的网络拥塞或基础设施过载都会降低性能，导致网站或应用程序停止响应。

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交互性和个性化

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应用程序或单个源站可能会遇到意外停机和难以解决的中断问题，从而阻止访问者访问资产。 意外停机包括由于配置错误导致的硬件故障或系统故障。

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灾难恢复和内部负载均衡

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资产也可能因与网络无关的原因而脱机，例如手动和容易出错的灾难恢复或内部负载均衡，从而导致通常难以解决且成本高昂的中断。

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Cloudflare 可用性服务

Cloudflare 保护源服务器以免过载，重定向流量以避开拥塞网络，从故障服务器转移到正常运行的服务器，从而提高了应用程序的可用性。

更多 Cloudflare 性能使用案例

加速互联网应用程序

页面内容繁多及远离源服务器使互联网应用程序变慢。加速静态和动态内容的交付，以实现更高转化率，更佳参与度，以及更低的基础设施、运营和开发成本。

加快移动体验

移动客户端带来损害用户体验的性能和内容交付限制。无论与原始服务器的距离、设备类型或网络状况如何，都提供快速的移动体验，提高用户参与度和转化率。

深受数百万互联网资产的信赖

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1 IDC, DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 1000 Best Practice Metrics Quanti ed, Stephen Elliot，2015 年 3 月

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