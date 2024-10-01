加快移动体验 提高用户参与度和转化率，无论与原始服务器的距离、设备类型或网络运行状况如何。

移动访客期待快速、丰富的在线体验。 移动设备和蜂窝网络限制可能会降低用户的移动体验，从而降低转化次数、减少收入并降低品牌认知度。

移动应用程序和网页需要全球网络的速度和规模，以对抗移动引起的延迟，以及分散在全球各地的用户所面临的连接不佳。 Cloudflare 针对移动消耗优化图像文件，并为开发人员提供各种工具，以改善具有挑战性的网络上的本机移动应用程序性能。