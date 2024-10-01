随着越来越多的访客利用移动设备与 Internet 应用程序互动，较重的页面以及较远的原始基础设施带来更加严峻的挑战。 移动设备有限的 CPU、内存和功率会降低移动浏览器所提供内容的处理速度。
通常来说，蜂窝网络不如有线连接稳定，并且众所周知，运营商会限制连接速度。 此外，许多国家/地区的网络基础设施升级缓慢，无法满足现代吞吐率。
移动应用程序利用 API 并增加对原始服务器的调用次数。这降低了静态内容缓存的有效性，并要求访问者请求通过更长距离才能到达原始服务器，进而降低性能并增加基础设施过载的可能性。
Cloudflare 的移动性能服务（Mobile Performance Services）为我们的 Web 性能服务（Web Performance Services）增加了额外功能。这些服务解决了向移动客户端快速交付应用程序的挑战。与台式电脑相比，移动客户端的 CPU、内存、功率和网络速度一般有更多限制。
内容繁多的页面和距源站很远的距离使互联网应用程序变慢。加速静态和动态内容交付，以实现更高的转换率、更好的参与度，以及更低的基础架构、运营和开发成本。
过载或不可用的基础架构会阻止用户访问应用程序。即使在意外的流量峰值或基础设施中断期间，也能使互联网应用程序保持快速、可用和可扩展。