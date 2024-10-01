加快移动体验

提高用户参与度和转化率，无论与原始服务器的距离、设备类型或网络运行状况如何。

移动访客期待快速、丰富的在线体验。 移动设备和蜂窝网络限制可能会降低用户的移动体验，从而降低转化次数、减少收入并降低品牌认知度。

移动应用程序和网页需要全球网络的速度和规模，以对抗移动引起的延迟，以及分散在全球各地的用户所面临的连接不佳。 Cloudflare 针对移动消耗优化图像文件，并为开发人员提供各种工具，以改善具有挑战性的网络上的本机移动应用程序性能。

影响移动性能的挑战

移动设备限制

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随着越来越多的访客利用移动设备与 Internet 应用程序互动，较重的页面以及较远的原始基础设施带来更加严峻的挑战。 移动设备有限的 CPU、内存和功率会降低移动浏览器所提供内容的处理速度。

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蜂窝网络限制

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通常来说，蜂窝网络不如有线连接稳定，并且众所周知，运营商会限制连接速度。 此外，许多国家/地区的网络基础设施升级缓慢，无法满足现代吞吐率。

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移动应用程序 API 使用情况

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移动应用程序利用 API 并增加对原始服务器的调用次数。这降低了静态内容缓存的有效性，并要求访问者请求通过更长距离才能到达原始服务器，进而降低性能并增加基础设施过载的可能性。

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Cloudflare 的移动性能服务

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Cloudflare 的移动性能服务（Mobile Performance Services）为我们的 Web 性能服务（Web Performance Services）增加了额外功能。这些服务解决了向移动客户端快速交付应用程序的挑战。与台式电脑相比，移动客户端的 CPU、内存、功率和网络速度一般有更多限制。

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Cloudflare 性能使用案例

加快互联网应用程序的速度

内容繁多的页面和距源站很远的距离使互联网应用程序变慢。加速静态和动态内容交付，以实现更高的转换率、更好的参与度，以及更低的基础架构、运营和开发成本。

确保应用程序的可用性

过载或不可用的基础架构会阻止用户访问应用程序。即使在意外的流量峰值或基础设施中断期间，也能使互联网应用程序保持快速、可用和可扩展。

深受数百万互联网资产的信赖

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