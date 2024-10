Accélérer les expériences mobiles

Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser des appareils mobiles pour se connecter à des applications Internet. Le problème des pages de plus en plus lourdes et des distances de plus en plus longues à l’infrastructure d’origine ne fait donc qu’empirer. Les limitations des appareils mobiles en termes de CPU, mémoire et puissance ralentissent le traitement du contenu diffusé via les navigateurs mobiles.