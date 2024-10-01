隨著越來越多的訪客利用行動裝置與網路應用程式互動，較重頁面和傳輸到來源基礎結構的距離更長的挑戰變得更加嚴峻。 行動裝置的 CPU、記憶體和功耗降低透過行動裝置瀏覽器提供的內容的處理速度。
手機網路通常比有線連線更加笨拙，並且已知營運商可以限制連線速度。 此外，許多國家/地區的網路基礎結構升級緩慢，無法滿足現代吞吐率。
移動應用程式利用 API 並增加對原始伺服器的調用次數。這降低了靜態內容緩存的有效性，並要求訪問者請求通過更長距離才能到達原始伺服器，進而降低性能並增加基礎設施超載的可能性。
Cloudflare 的行動效能服務 (Mobile Performance Services) 為我們的 Web 效能服務 (Web Performance Services) 增加了額外功能。這些服務解決了向行動用戶端快速交付應用程式的挑戰。與桌上型電腦相比，行動用戶端的 CPU、記憶體、功率和�網路速度一般有更多限制。
繁重的頁面和遠離源頭的問題會降低網際網路應用程式的速度。加速靜態和動態內容的交付，以實現更高的轉換率、更好的參與度以及更低的基礎結構、營運和開發成本。
超載或無法使用的基礎結構將讓使用者無法存取應用程式。讓網際網路應用程式即使遇到意料之外的流量暴增或基礎結構故障，也能保有速度、可用性和擴充能力。