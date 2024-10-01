加速行動體驗

無論與來源伺服器的距離長短、裝置類型或網路運作狀況為何，都可提高參與度和轉換率。

行動裝置訪客期待擁有快速，豐富的線上體驗。 行動裝置和手機網路限制可能會降低使用者的行動裝置體驗，從而降低轉化次數，減少收入並降低品牌認知度。

行動裝置應用程式和網頁需要全球網路的速度和規模來對抗行動裝置引起的延遲和散佈全球的使用者連線不良。 Cloudflare 針對行動裝置消費優化圖片檔案，並為開發人員提供工具，以在具有挑戰性的網路上改善本機行動裝置 App 效能。

影響行動裝置效能的挑戰

行動裝置限制

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隨著越來越多的訪客利用行動裝置與網路應用程式互動，較重頁面和傳輸到來源基礎結構的距離更長的挑戰變得更加嚴峻。 行動裝置的 CPU、記憶體和功耗降低透過行動裝置瀏覽器提供的內容的處理速度。

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手機網路限制

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手機網路通常比有線連線更加笨拙，並且已知營運商可以限制連線速度。 此外，許多國家/地區的網路基礎結構升級緩慢，無法滿足現代吞吐率。

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行動應用程式 API 使用

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移動應用程式利用 API 並增加對原始伺服器的調用次數。這降低了靜態內容緩存的有效性，並要求訪問者請求通過更長距離才能到達原始伺服器，進而降低性能並增加基礎設施超載的可能性。

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Cloudflare 的行動裝置效能服務

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Cloudflare 的行動效能服務 (Mobile Performance Services) 為我們的 Web 效能服務 (Web Performance Services) 增加了額外功能。這些服務解決了向行動用戶端快速交付應用程式的挑戰。與桌上型電腦相比，行動用戶端的 CPU、記憶體、功率和網路速度一般有更多限制。

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Cloudflare 效能使用案例

加快您的網際網路應用程式速度

繁重的頁面和遠離源頭的問題會降低網際網路應用程式的速度。加速靜態和動態內容的交付，以實現更高的轉換率、更好的參與度以及更低的基礎結構、營運和開發成本。

確保應用程式可用性

超載或無法使用的基礎結構將讓使用者無法存取應用程式。讓網際網路應用程式即使遇到意料之外的流量暴增或基礎結構故障，也能保有速度、可用性和擴充能力。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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