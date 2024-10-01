加速行動體驗 無論與來源伺服器的距離長短、裝置類型或網路運作狀況為何，都可提高參與度和轉換率。

行動裝置訪客期待擁有快速，豐富的線上體驗。 行動裝置和手機網路限制可能會降低使用者的行動裝置體驗，從而降低轉化次數，減少收入並降低品牌認知度。

行動裝置應用程式和網頁需要全球網路的速度和規模來對抗行動裝置引起的延遲和散佈全球的使用者連線不良。 Cloudflare 針對行動裝置消費優化圖片檔案，並為開發人員提供工具，以在具有挑戰性的網路上改善本機行動裝置 App 效能。