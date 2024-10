Accelera le esperienze sui dispositivi mobili Aumenta l'engagement e le conversioni, indipendentemente dalla distanza dai server di origine, dai tipi di dispositivo o dall'integrità della rete.

I visitatori con dispositivi mobili si aspettano esperienze online veloci e avvincenti. Le limitazioni legate ai dispositivi mobili e alla rete cellulare possono compromettere l'esperienza mobile degli utenti, traducendosi in conversioni insoddisfacenti, perdita di ricavi e danni all’immagine.

Le applicazioni Internet e le pagine Web per dispositivi mobili richiedono la velocità e la scalabilità di una rete globale per combattere la latenza legata ai dispositivi mobili e alla globalizzazione dei visitatori online, con connessioni scadenti. Cloudflare ottimizza i file grafici per il consumo mobile e fornisce agli sviluppatori strumenti idonei a migliorare le prestazioni di app native per dispositivi mobili su reti problematiche.