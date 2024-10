Garantir a disponibilidade de aplicativos Melhorar a disponibilidade de aplicativos afetados por infraestrutura sobrecarregada ou indisponível.

Os usuários esperam que os seus aplicativos de missão crítica estejam sempre on-line e disponíveis. Os aplicativos de internet implantados em escala global ficam altamente suscetíveis a indisponibilidades e tempos de inatividade devido a picos de tráfego, alta latência da rede ou indisponibilidade do servidor na origem. A Cloudflare aprimora a disponibilidade de aplicativos com o monitoramento da latência da rede e da integridade do servidor na origem, identificando o melhor recurso a partir do qual atender às solicitações de conteúdo dinâmico por parte dos usuários.