Cloudflare 的全球網路可在 50 毫秒內快取 95% 的網際網路使用者的靜態內容。我們的智慧型路由可將動態內容引導至最快的網際網路路徑上。
Cloudflare 的網路位置覆蓋超過 330 座城市，其 Anycast 網路服務確保使用者可以始終存取您的內容。
Cloudflare 的所有服務都可立即協同工作，並透過易於使用的單一管理平台提供。
診斷 UX 問題
Cloudflare Browser Insights 讓您可以從全球訪客的角度衡量效能指標。我們的 Speed Page 工具也會產生載入過程的快照。而 Cloudflare Observatory 會使用綜合測試和使用者資料來最佳化 Web 效能。
加速內容傳遞
我們領先業界的 DNS 和內容傳遞網路 (CDN) 會自動協同工作，以接受請求並從我們覆蓋 330 座城市的網路提供內容。此外，我們的 Argo Smart Routing 還使用 Cloudflare 網路情報，將動態內容引導至最快的網際網路路徑上。
簡化媒體傳遞和管理
Cloudflare Image Optimization 和 Stream 可實現無縫媒體傳遞。從主影像建立客製影像變體，最佳化行動影像，並傳遞即時和點播影片。