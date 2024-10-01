診斷 UX 問題

Cloudflare Browser Insights 讓您可以從全球訪客的角度衡量效能指標。我們的 Speed Page 工具也會產生載入過程的快照。而 Cloudflare Observatory 會使用綜合測試和使用者資料來最佳化 Web 效能。

加速內容傳遞

我們領先業界的 DNS 和內容傳遞網路 (CDN) 會自動協同工作，以接受請求並從我們覆蓋 330 座城市的網路提供內容。此外，我們的 Argo Smart Routing 還使用 Cloudflare 網路情報，將動態內容引導至最快的網際網路路徑上。

簡化媒體傳遞和管理

Cloudflare Image Optimization 和 Stream 可實現無縫媒體傳遞。從主影像建立客製影像變體，最佳化行動影像，並傳遞即時和點播影片。