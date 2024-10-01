最佳化網站以提供更好的使用者體驗

透過全球最快的網路，讓您的 Web 應用程式交付如虎添翼

Cloudflare 的應用程式交付服務可讓您的網站在短短數毫秒的時間內連線至幾乎所有網際網路使用者，從而幫您輕鬆診斷 UX 問題、最佳化快取和加速動態內容傳遞。

Enterprise 方案包括最佳化、網路安全以及更多功能！安排示範！

CLOUDFLARE WEBSITE OPTIMIZATION 的優勢
Performance acceleration rocket orange
更快的效能

Cloudflare 的全球網路可在 50 毫秒內快取 95% 的網際網路使用者的靜態內容。我們的智慧型路由可將動態內容引導至最快的網際網路路徑上。

可靠性更佳

Cloudflare 的網路位置覆蓋超過 330 座城市，其 Anycast 網路服務確保使用者可以始終存取您的內容。

更簡單的管理

Cloudflare 的所有服務都可立即協同工作，並透過易於使用的單一管理平台提供。

工作原理

Cloudflare 最佳化網站交付的方方面面

診斷 UX 問題
Cloudflare Browser Insights 讓您可以從全球訪客的角度衡量效能指標。我們的 Speed Page 工具也會產生載入過程的快照。而 Cloudflare Observatory 會使用綜合測試和使用者資料來最佳化 Web 效能。

加速內容傳遞
我們領先業界的 DNS 和內容傳遞網路 (CDN) 會自動協同工作，以接受請求並從我們覆蓋 330 座城市的網路提供內容。此外，我們的 Argo Smart Routing 還使用 Cloudflare 網路情報，將動態內容引導至最快的網際網路路徑上。

簡化媒體傳遞和管理
Cloudflare Image Optimization 和 Stream 可實現無縫媒體傳遞。從主影像建立客製影像變體，最佳化行動影像，並傳遞即時和點播影片。

Picsart 使用 Cloudflare 加速影像傳遞

照片編輯應用程式提供者 Picsart 預料到內容傳遞方面將面臨挑戰，因為其成長速度超過了伺服器處理能力。

他們頗有先見之明地採用了 Cloudflare 的內容傳遞網路。現在，他們的 Web 資產正在由一個功能強大的網路進行快取和傳遞，該網路覆蓋 330 座城市，能夠獲取領先業界的網路情報。

使用 Cloudflare 後，我們的影像載入時間縮短了 2 到 3 倍。而且我們每月的頻寬使用量節省了 50％ 以上。」

瞭解如何使用 Cloudflare 提升應用程式效能和可用性

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