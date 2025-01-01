SSL 如何運作？| SSL 憑證與 TLS

SSL（也稱為 TLS）使用加密來確保使用者資料安全、驗證網站身分，以及阻止攻擊者篡改網際網路通訊。
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SSL 代表安全通訊端層，是指用於加密、保護和驗證網際網路上所發生通訊的通訊協定。儘管 SSL 在一段時間前已被稱為 TLS (Transport Layer Security) 的更新通訊協定取代，但「SSL」仍是該技術的常用詞彙。
SSL/TLS 的主要使用案例是保護用戶端和伺服器之間的通訊安全，但它也可以保護電子郵件、VoIP 和不安全網路上的其他通訊。
以下是理解 SSL/TLS 運作原理應掌握的基本概念：
使用 TLS 時，使用者傳送到網站的 HTTP 資料（透過點擊、填寫表單等）和網站傳送給使用者的 HTTP 資料都會加密。加密的資料必須由接收者使用金鑰解密。
TLS 通訊工作階段從 TLS 交握開始。TLS 交握採用一種稱為非對稱加密的方法，也就是在對話的兩端使用兩個不同的金鑰。這是透過一種稱為公開金鑰加密的技術實現的。
公開金鑰加密中使用兩個金鑰：公開金鑰（伺服器將其公開提供）和私密金鑰（保密且僅在伺服器端使用）。用公開金鑰加密的資料只能用私密金鑰解密。
在 TLS 交握期間，用戶端和伺服器會使用公開金鑰和私密金鑰來交換隨機產生的資料，而這個隨機資料會用來建立新的加密金鑰，稱為工作階段金鑰。
與非對稱加密不同，在對稱式加密中，對話的兩方使用相同的金鑰。TLS 交握後，雙方使用相同的工作階段金鑰進行加密。一旦使用了工作階段金鑰，就不再使用公開金鑰和私密金鑰。工作階段金鑰是臨時金鑰，工作階段終止後便不再使用。下一工作階段需要建立一組新的隨機工作階段金鑰。
來自伺服器的 TLS 通訊包括訊息驗證代碼 (MAC)，它是用於確認通訊源自實際網站的數位簽章。這將對伺服器進行驗證，從而防止中間人攻擊和網域詐騙。它還確保資料在傳輸過程中沒有被篡改。
SSL 憑證是安裝在網站來源伺服器上的檔案。它只是一個資料檔案，包含公開金鑰和網站擁有者身分以及其他資訊。如果沒有 SSL 憑證，就無法使用 TLS 來加密網站的流量。
從技術上講，任何網站擁有者都可以建立自己的 SSL 憑證，這些憑證稱為自簽章憑證。但是，瀏覽器不認為自簽章憑證像憑證授權單位頒發的 SSL 憑證一樣值得信賴。
網站擁有者需要從憑證授權單位獲取 SSL 憑證，然後將其安裝到自己的 Web 伺服器上（通常 Web 主機可以處理此過程）。憑證授權單位是一個外部方，可以確認網站擁有者是他們所稱的身分。他們保留所頒發憑證的複本。
許多憑證授權單位會收取 SSL 憑證費用。為了協助提高網際網路安全性，Cloudflare 提供 免費的 SSL 憑證。Cloudflare 是第一家這樣做的網際網路安全性和效能公司。Cloudflare 也致力於最佳化 SSL/TLS 效能，以便從 HTTP 移至 HTTPS 的網站不會影響其效能 。如需深入瞭解 Cloudflare 的 SSL 選項，請參閱我們的開發人員文件。
「HTTPS」中的 S 代表「安全」。HTTPS 只是具有 SSL/TLS 的 HTTP。擁有 HTTPS 位址的網站具有由憑證授權單位頒發的合法 SSL 憑證，並且使用 SSL/TLS 通訊協定對往返於該網站的流量進行驗證和加密。
為了鼓勵整個網際網路轉向更安全的 HTTPS，許多 Web 瀏覽器已開始將 HTTP 網站標記為「不安全」。因此，HTTPS 不僅對於確保使用者和使用者資料的安全至關重要，而且對於建立與使用者的信任也至關重要。