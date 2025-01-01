複製文章連結

什麼是非對稱式加密？

加密通訊有兩個方面：加密資料的寄件者和解密資料的接收者。顧名思義，非對稱加密在每一方都是不同的。寄件者和接收者使用兩個不同的金鑰。非對稱加密也稱為公開金鑰加密，使用一組公開金鑰和私密金鑰對：用公開金鑰加密的資料只能用私密金鑰解密。

TLS（或 SSL）是讓 HTTPS 成為可能的加密通訊協定，它部分依賴於非對稱加密。用戶端將從該網站的 TLS 憑證（或 SSL 憑證）獲得網站的公開金鑰，並使用該公開金鑰來發起安全通訊。該網站則將私密金鑰保持私密。

什麼是對稱式加密？

在對稱式加密中，同一金鑰既可以加密也可以解密資料。要使對稱式加密運作，必須有兩個或多個通訊方知道金鑰是什麼。如要保持安全，應使任何第三方都無法猜測或盜取金鑰。

TLS/SSL 如何使用非對稱加密和對稱式加密？

TLS 過去稱為 SSL，是一種用於加密網路通訊的通訊協定。TLS 使用非對稱加密和對稱式加密。在 TLS 交握期間，用戶端和伺服器就用於對稱加密的新金鑰達成一致，稱為「工作階段金鑰」。每個新的通訊工作階段都將以新的 TLS 交握開始並使用新的工作階段金鑰。

TLS 交握本身使用非對稱加密來保證安全，同時雙方產生工作階段金鑰，以驗證網站來源伺服器的身分。

密碼編譯金鑰如何運作？

金鑰是一串資料，與加密演算法結合使用時，可以對訊息進行加密或解密。使用金鑰加密的資料看起來像一系列隨機字元，但任何擁有正確金鑰的人都可以將其還原為純文字形式。（金鑰也可用於對資料進行數位簽署，而不僅僅是加密。）

Cloudflare 如何協助 Web 內容實作非對稱加密？

Cloudflare 提供免費 SSL/TLS 憑證以供使用。已註冊 Cloudflare 的網站擁有者可以一鍵實作 SSL/TLS。這讓網站能夠輕鬆地從 HTTP 遷移到 HTTPS，保持使用者資料安全並增加使用者信任。

要瞭解有關 SSL/TLS 交握以及它們如何使用非對稱和對稱式加密的更多資訊，請參閱 TLS 交握中會發生什麼？