什麼是 SSL？ | SSL 定義

安全通訊端層 (SSL) 是對網際網路通訊提供隱私、驗證和整合性的安全性通訊協定。SSL 最終演變為傳輸層安全性 (TLS, Transport Layer Security)。
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實施 SSL/TLS 的網站的 URL 中帶有「HTTPS」，而不是「HTTP」。
過去已對 SSL 進行數次反覆運算，每一次都比上一次更安全。在 1999 年，SSL 進行了更新，成為 TLS。
最初，Web 上的資料是以純文字形式傳輸的，任何人只要截獲該訊息都可以讀取。例如，如果消費者造訪了購物網站，下了訂單並在網站上輸入了他們的信用卡號，那麼該信用卡號將不加隱藏地在網際網路上傳播。
建立 SSL 是為了糾正此問題並保護使用者隱私。透過對使用者和網頁伺服器之間傳輸的任何資料進行加密，SSL 可確保攔截資料的任何人只能看到混亂的字符。消費者的信用卡號現在是安全的，僅在他們輸入該密碼的購物網站上可見。
SSL 還可以阻止某些類型的網路攻擊：它對網頁伺服器進行身分驗證，這很重要，因為攻擊者通常會嘗試建立偽造網站來欺騙使用者並竊取資料。它還可以防止攻擊者篡改傳輸中的資料，就如同藥品容器上的防篡改封條。
SSL 是另一個稱為 TLS (Transport Layer Security，傳輸層安全性) 的通訊協定的直屬前身。在 1999 年，網際網路工程任務推動小組 (IETF) 提議更新 SSL。由於此次更新是由 IETF 開發，Netscape 不再參與，所以名稱變更為 TLS。SSL 最終版本 (3.0) 與 TLS 第一版本之間的差異並不大，名稱變更是為了表示易主。
由於關係如此密切，兩個術語通常會交互使用，讓人混淆。有些人仍使用 SSL 來指稱 TLS，其他人則使用「SSL/TLS 加密」一詞，因為 SSL 的名稱辨識度仍然很高。
SSL 自 1996 年的 SSL 3.0 以來就未再更新，目前視為已過時。SSL 通訊協定中有幾個已知的弱點，安全性專家建議別再繼續使用。事實上，最現代的網頁瀏覽器完全不再支援 SSL。
TLS 是仍在線上實施的最新加密通訊協定，即使許多人仍稱之為「SSL 加密」。這可能會讓消費者在購買安全性解決方案時感到困惑。真相是，今日任何提供「SSL」的廠商幾乎就是提供 TLS 保護，這一直是最近二十年來的業界標準。但由於許多人仍在搜尋「SSL 保護」，許多產品頁面上仍會強調這個詞彙。
SSL 只能由具有 SSL 憑證 (技術上來說是「TLS 憑證」) 的網站來實現。SSL 憑證就像身分證或徽章一樣，用來證明某人是他們所說的真實身份。SSL 憑證由網站或應用程式的伺服器存儲並顯示在 Web 上。
SSL 憑證中最重要的資訊之一是網站的公開金鑰。公開金鑰使加密和驗證成為可能。使用者的裝置檢視公開金鑰，並用來與網頁伺服器建立安全的加密金鑰。同時，網頁伺服器還具有一個保密的私密金鑰。私密金鑰解密使用公開金鑰加密的資料。
憑證頒發機構 (CA) 負責頒發 SSL 憑證。
有幾種不同類型的 SSL 憑證。一個憑證可以應用於一個或多個網站，具體取決於類型：
SSL 憑證還具有不同的驗證級別。驗證級別就像背景檢查一樣，並且級別會根據檢查的徹底性而變化。
Cloudflare 為所有企業提供免費的 SSL 憑證。受 Cloudflare 保護的網站只需點按幾下即可啟用 SSL。網站可能還需要在其來源伺服器上設定 SSL 憑證：本文章提供了進一步的說明。
如需更深入地了解 SSL/TLS 加密的運作方式，請參閱什麼是 TLS？