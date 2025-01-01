SSL 如何工作？| SSL 证书和 TLS

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什么是 SSL？

SSL 代表安全套接字层，是指用于加密、保护和验证互联网上之通信的协议。尽管 SSL 在一段时间前已被称为 TLS（传输层安全性）的更新协议代替，但“SSL”仍是该技术的常用术语。

SSL/TLS 的主要用例是保护客户端和服务器之间的通信安全，但它也可以保护不安全网络上的电子邮件、VoIP 和其他通信。

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SSL/TLS 如何工作？

以下是理解 SSL/TLS 工作原理应掌握的基本概念：

安全通信从 TLS 握手开始，在这过程中两个通信方打开安全连接并交换公钥

在 TLS 握手期间，双方会生成会话密钥，会话密钥用于加密和解密 TLS 握手之后的所有通信

每一个新会话中使用不同的会话密钥来加密通信

TLS 确保服务器方或用户与之交互的网站确实是它们声称的身份

TLS 还确保数据没有被篡改，因为传输中包含消息身份验证码（MAC）

使用 TLS 时，用户发送到网站（单击、填写表格等）的 HTTP 数据和网站发送给用户的 HTTP 数据都被加密。接收者必须使用密钥来解密加密的数据。

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TLS 握手

TLS 通信会话从 TLS 握手开始。TLS 握手采用一种称为非对称加密的方法，也就是在对话的两端使用两个不同的密钥。这是通过一种称为公钥加密的技术实现的。

公钥加密中使用两个密钥：公钥（服务器将其公开提供）和私钥（保密且仅在服务器端使用）。用公钥加密的数据只能用私钥解密。

在 TLS 握手期间，客户端和服务器使用公钥和私钥交换随机生成的数据，并且使用此随机数据创建新的加密密钥，即会话密钥。

使用会话密钥的对称加密

与非对称加密不同，在对称加密中，会话中的两方使用相同的密钥。TLS 握手后，双方使用相同的会话密钥进行加密。一旦使用了会话密钥，就不再使用公钥和私钥。会话密钥是临时密钥，会话终止后便不再使用。下一会话需要创建一组新的随机会话密钥。

验证源站服务器身份

来自服务器的 TLS 通信包括消息身份验证码或 MAC，它是用于确认通信源自实际网站的数字签名。这将对服务器进行身份验证，从而防止在途攻击和域欺骗。它还确保数据在传输过程中没有被篡改。

什么是 SSL 证书？

SSL 证书是网站的源服务器上安装的文件。它只是一个数据文件，包含公钥和网站所有者身份以及其他信息。如果没有 SSL 证书，就无法使用 TLS 来加密网站的流量。

从技术上讲，任何网站所有者都可以创建自己的 SSL 证书，这些证书称为自签名证书。但是，浏览器不认为自签名证书像证书颁发机构颁发的 SSL 证书一样值得信赖。

网站如何获得 SSL 证书？

网站所有者需要从证书颁发机构获取 SSL 证书，然后将其安装到自己的 Web 服务器上（通常 Web 主机可以处理此过程）。证书颁发机构是一个外部方，可以确认网站所有者是他们所称的身份。他们保留所颁发证书的副本。

是否可以获得免费的 SSL 证书？

许多证书颁发机构对 SSL 证书收费。为了帮助提高互联网的安全性，Cloudflare 提供免费 SSL 证书。Cloudflare 是第一个这样做的互联网安全和性能公司。Cloudflare 还致力于优化 SSL/TLS 性能，使网站从 HTTP 迁移到 HTTPS 时不影响性能。如需 Cloudflare 提供的 SSL 选项的更多信息，请参阅我们的开发人员文档。

HTTP 和 HTTPS 有什么区别？

“HTTPS”中的 S 代表“安全”。HTTPS 只是具有 SSL/TLS 的 HTTP。拥有 HTTPS 地址的网站具有由证书颁发机构颁发的合法 SSL 证书，并且使用 SSL/TLS 协议对往返于该网站的流量进行身份验证和加密。

为了鼓励整个互联网转向更安全的 HTTPS，许多 Web 浏览器已开始将 HTTP 网站标记为“不安全”。因此，HTTPS 不仅对于确保用户和用户数据的安全至关重要，而且对于建立与用户的信任也至关重要。