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什麼是網站速度？

顧客在某家餐廳坐下就餐時，侍者服務緩慢往往會導致在 Yelp 上的差評，將來顧客減少。同樣，網站速度慢會導致搜索引擎排名下降，網站整體流量減少，以及負面的使用者體驗。

網站速度，又稱網站效能，指瀏覽器從特定網站加載一個完整頁面所需的時間。效能欠佳的網站在瀏覽器中呈現緩慢，會被使用者放棄。相反，加載迅速的網站通常會獲得更多流量並擁有更高的轉換率。

網站速度為什麼重要？

轉換率：

多項研究表明，網站速度會影響轉換率（即使用者完成目標操作的比率）。與速度較慢的網站相比，不僅更多使用者停留在快速載入的網站上，而且他們的轉換率也更高。許多公司發現頁面載入時間減少幾毫秒都會增加轉換率：

Mobify 發現，主頁加載時間減少 100 毫秒後，基於工作階段的轉換率上升了 1.11%

零售商 AutoAnything 將頁面加載時間減半後，銷售額增長了 12-13%

沃爾瑪發現，頁面載入時間加快 1 秒，轉換率就提高了 2%

因此，提高網站效能是轉換率最佳化的一個重要組成部分。

跳出率：

跳出率是瀏覽僅一個頁面後就離開網站的使用者的百分比。如果頁面在幾秒鐘內沒有加載，使用者就可能會關閉窗口或點擊離開。BBC 發現，其網頁載入時間每增加一秒，就損失了 10% 的網站使用者。

SEO 最佳實踐：

因爲 Google 傾向於儘可能快地向使用者提供相關信息，所以網站效能是 Google 搜索排名的一個重要因素。網站在行動裝置上的效能對 SEO 尤其重要。

使用者體驗：

頁面加載時間漫長，使用者操作響應緩慢，會造成糟糕的使用者體驗。等待內容加載會令使用者感到沮喪，可能會促使他們直接離開網站或應用程式。

什麼因素影響網站速度？

頁面重量：

網站需要載入的資源總量對網站效能有很大影響。大型 JavaScript 文件、視訊內容、沉重的 CSS 文檔和高清圖像都會給網頁增加顯著的「重量」，即载入載時間。還是以餐廳為例，侍者送 10 道菜到一張桌子的速度要比送 2-3 道菜慢。同樣，需要載入更多資源的頁面載入更加緩慢。

隨着網絡技術的發展，網站變得越來越複雜，保持網站輕量（即文件小，頁面快速載入）變得越來越困難。從需要多個 JavaScript 函數的單頁應用到帶有第三方彈出式廣告的頁面，再到帶有移動背景的主頁，開發者可以在網頁上添加越來越多功能，因此，平均總頁面重量正在不斷增加。

網路狀況：

即使一個網站採用了輕量級設計，也有可能因為網路緩慢而無法在瀏覽器中快速載入。所用的本地網路裝置和 ISP 的服務品質都會影響網路連線性。此外，如果行動裝置使用 3G 或 4G 而非通過 WiFi 連接到網際網路，網路連線速度通常也會較慢。儘管這在很大程度上超出了開發人員的能力範圍，仍有一些技術可以快速交付 web 資源，即使在連接緩慢的情況下也如此。這些技術包括最小化，壓縮和通過 CDN 代管內容。

代管位置：

如果內容需要長距離傳輸才能到達所需的位置，就會導致高網路延遲。例如，如果網站的 HTML 和 CSS 檔託管於俄亥俄州的資料中心，而影像託管於佛羅里達州的資料中心，那麼位於西海岸的用戶將不得不等待所有這些檔經過數千英里傳輸到其裝置。

如何衡量網站的速度？

包括 Cloudflare 在內的許多組織都提供網站速度測試。除了提供效能指標外，許多速度測試還能夠識別網頁中減慢頁面速度的單個元素。

點擊此處查看有關 Cloudflare 免費網站速度測試的資訊。

哪些网站效能指标是重要的？

載入時間 是指整個網頁在瀏覽器中顯示（每一個 HTTP 要求都必須得到滿足）所需的時間。網際網路上幾乎每一個網頁都需要多個 HTTP 請求，因為除了頁面的基本 HTML 代碼外，還需要載入多個資源。

是指整個網頁在瀏覽器中顯示（每一個 HTTP 要求都必須得到滿足）所需的時間。網際網路上幾乎每一個網頁都需要多個 HTTP 請求，因為除了頁面的基本 HTML 代碼外，還需要載入多個資源。 頁面大小 是頁面運行時需要載入的所有資源的總檔大小。頁面大小會影響瀏覽器載入頁面所需的時間，對行動用戶也有很大的影響，他們可能會在載入頁面時為資料付費。

是頁面運行時需要載入的所有資源的總檔大小。頁面大小會影響瀏覽器載入頁面所需的時間，對行動用戶也有很大的影響，他們可能會在載入頁面時為資料付費。 第一个位元組接收時間（TTFB） 衡量從瀏覽器請求網頁到回應的第一個位元組到達所需的時間。整體載入時間更加重要，但 TTFB 在評估網站效能時仍然要考慮，並可能影響 SEO。

衡量從瀏覽器請求網頁到回應的第一個位元組到達所需的時間。整體載入時間更加重要，但 TTFB 在評估網站效能時仍然要考慮，並可能影響 SEO。 往返次數 衡量一個要求/回應到達原始伺服器並返回的次數。網頁所需的往返次數越多，延遲就越高。

衡量一個要求/回應到達原始伺服器並返回的次數。網頁所需的往返次數越多，延遲就越高。 往返時間（RTT） 是要求完成一次往返所花費的時間。往返是指請求到達原始伺服器，然後回應傳回發出請求的裝置。

Cloudflare 如何加速网站？

使用 CDN（內容分發網路）的網站載入速度大幅提高。Cloudflare CDN 在世界各地 335 個城市緩存內容，以便在更接近最終使用者的地方存儲內容。這減少了延遲，因為用戶裝置的要求不用一直發送到原始伺服器，從而大幅減少了載入時間和往返時間。