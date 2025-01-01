什么是延迟？ | 如何解决延迟问题

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什么是延迟？

延迟是数据从网络上的一个点传递到另一个点所需的时间。假设纽约的服务器 A 向伦敦的服务器 B 发送一个数据包。服务器 A 在格林威治标准时间 04:38:00.000 发送数据包，服务器 B 在格林威治标准时间 04:38:00.145 接收数据包。此路径上的延迟量是这两个时间之间的差值：0.145 秒或 145 毫秒。

大多数情况下，延迟是在用户设备（“客户端”设备）和数据中心之间测量的。此测量值可帮助开发人员了解网页或应用程序为用户加载的速度。

尽管 Internet 上的数据以光速传播，但由于 Internet 基础设施设备造成的距离和延迟的影响，延迟永远无法完全消除。但延迟可以并且应该最小化。大量的延迟会导致网站性能下降， 对 SEO 产生负面影响 ，并可能导致用户完全离开网站或应用程序。

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什么导致互联网延迟？

网络延迟的主要原因之一是距离，特别是发出请求的客户端设备与响应这些请求的服务器之间的距离。如果一个网站托管在俄亥俄州哥伦布市的数据中心，它将很快收到来自辛辛那提（距离大约 100 英里）用户的请求，可能在 5-10 毫秒内。另一方面，来自洛杉矶（距离大约 2,200 英里）用户的请求将需要更长的时间才能到达，接近 40-50 毫秒。

增加几毫秒似乎并不算多，但客户端和服务器建立连接所需的所有来回通信、页面的总大小和加载时间，以及数据沿路经过的网络设备，都会导致延迟加剧。客户端发出请求后，响应到达客户端设备所花费的时间量称为往返时间 (RTT) 。RTT 等于延迟量的两倍，因为数据必须在两个方向上传输（来回）。

穿越互联网的数据通常不仅要跨越一个网络，还要跨越多个网络。HTTP 响应需要通过的网络越多，造成延迟的机会就越多。例如，当数据包跨越网络时，它们会通过互联网交换点 (IXP)。在那里，路由器必须处理和路由数据包，有时路由器可能需要将它们分解为较小的数据包，所有这些都会导致 RTT 增加几毫秒。

网络延迟、吞吐量和带宽

延迟、带宽和吞吐量都相互关联，但是它们衡量的是不同的事物。带宽是在任何给定时间可以通过网络的最大数据量。吞吐量是给定时间段内实际通过的平均数据量。吞吐量不一定等于带宽，因为它会受到延迟和其他因素的影响。延迟是时间的度量，而不是某时段内下载的数据量。

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如何减少延迟？

使用 CDN（内容交付网络）是减少延迟的重要一步。CDN 会缓存静态内容并将其提供给用户。（使用 Cloudflare CDN，还可以通过 Cloudflare Workers 缓存动态内容。）CDN 服务器分布在多个位置，因此内容存储在距离最终用户更近的位置，无需传输很远的距离即可到达用户。这意味着加载网页将花费更少的时间，从而提高网站的速度和性能。

除了延迟之外，其他一些因素也会降低性能。Web 开发人员可以最大程度地减少渲染阻塞资源的数量（例如，最后加载 JavaScript），优化图像以加快加载速度，并尽可能减小文件大小。代码极简化是减少 JavaScript 和 CSS 文件大小的一种方法。

通过策略性地首先加载某些资产，可以提高感知到的网页性能。可以将网页配置为首先加载页面的上半版版面区域，以便用户在页面加载完之前就可以开始与页面进行交互（上半版版面指用户向下滚动之前在浏览器窗口中显示的内容）。网页也可以使用延迟加载技术，仅在需要时加载资产。这些方法实际上并没有改善网络延迟，但是确实改善了用户对页面速度的感知。

用户如何解决延迟问题？

有时，网络“延迟”（网络性能缓慢）是由用户端的问题引起的，而不是服务器端的问题。如果网络性能缓慢是一个持续存在的问题，消费者始终可以选择购买更多带宽，尽管带宽不是网站性能的保证。切换到以太网而不是 WiFi 可带来更一致的互联网连接，并且通常会提高互联网速度。用户还应通过定期应用固件更新并在必要时完全更换设备，以确保其互联网设备为最新。