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什么是网站速度？

当顾客坐在餐厅吃饭时，服务员的服务迟缓通常会导致Yelp评论不佳，未来的顾客也就更少了。同样，缓慢的网站速度可能导致搜索引擎排名不佳、网站总体流量降低以及负面的用户体验。

网站速度，或网站性能，是指浏览器能够从给定站点加载网页全部功能的速度。在浏览器中呈现缓慢加载的低性能网站可能会失去用户。相反，快速加载的网站通常会收到更多流量，并具有更高的转换率。

为什么网站速度很重要？

转换率：

多项研究表明，网站速度会影响转化率（即用户完成目标操作的比率）。与速度较慢的网站相比，不仅更多用户停留在快速加载的网站上，而且他们的转化率也更高。许多公司发现页面加载时间减少几毫秒都会增加转化率：

因此，提高站点性能是优化转化率的重要组成部分。

跳出率：

跳出率是用户在只浏览一个页面后就离开网站的百分比。如果页面在几秒钟内未加载，用户就可能关闭窗口或单击离开网站。英国广播公司（BBC）发现，网页加载每增加一秒钟，他们就会失去总用户的10％。

SEO的最佳实践：

因为谷歌倾向于优先考虑尽快向用户提供相关信息的站点，所以站点性能是谷歌搜索排名的重要因素。网站在移动设备上的性能对于SEO尤其重要。

用户体验：

页面加载时间长以及对用户操作的响应时间差会导致不良的用户体验。等待内容加载使用户感到沮丧，并可能促使他们完全离开站点或应用程序。

哪些因素会影响站点速度？

页面重量：

网站需要加载的资源量对站点性能产生巨大影响。大型JavaScript文件、视频内容、大型CSS文件和高清图像都为网页增加了显著的“重量”或加载时间。回到餐厅的示例，服务员给点了10道菜的客人的上菜速度会比只点了2至3道菜的客人更慢。同样，需要更多资源来加载的页面也将加载得更慢。

随着Web技术的功能增强和网站变得更加复杂，使网站保持轻量（意味着小的文件体量和快速的加载页面）变得越来越困难。从需要多个JavaScript功能的单页应用程序到带有第三方弹出广告的页面，再到背景不断变化的首页，开发人员可以向网页添加比以往更多的功能，因此平均总页面重量正在增加。

网络条件：

即使一个网站采用了轻量级设计，也有可能因为网络缓慢而无法在浏览器中快速加载。所用的本地网络设备和 ISP 的服务质量都会影响网络连接性。此外，如果移动设备使用 3G 或 4G 而非通过 WiFi 连接到互联网，网络连接速度通常也会较慢。尽管这在很大程度上超出了开发人员的能力范围，仍有一些技术可以快速交付 web 资源，即使在连接缓慢的情况下也如此。这些技术包括最小化，压缩和通过 CDN 托管内容。

主机位置：

如果内容需要长距离传输才能到达所需的位置，就会导致高网络延迟。例如，如果网站的 HTML 和 CSS 文件托管于俄亥俄州的数据中心，而图像托管于佛罗里达州的数据中心，那么位于西海岸的用户将不得不等待所有这些文件经过数千英里传输到其设备。

如何测量我的网站的速度？

许多组织都提供网站速度测试，包括 Cloudflare。许多速度测试除了提供性能指标外，还能识别网页中拖慢速度的个别元素。

在此查阅 Cloudflare 免费测试网站速度的信息。

哪些网站性能指标很重要？

加载时间 是指整个网页在浏览器中显示（即每一个 HTTP 请求都必须得到满足）所需的时间。互联网上几乎每一个网页都需要多个 HTTP 请求，因为除了页面的基本 HTML 代码外，还需要加载多个资源。

是指整个网页在浏览器中显示（即每一个 HTTP 请求都必须得到满足）所需的时间。互联网上几乎每一个网页都需要多个 HTTP 请求，因为除了页面的基本 HTML 代码外，还需要加载多个资源。 页面大小 是页面运行时需要加载的所有资源的总文件大小。页面大小会影响浏览器加载页面所需的时间，对移动用户也有很大的影响，他们可能会在加载页面时为数据付费。

是页面运行时需要加载的所有资源的总文件大小。页面大小会影响浏览器加载页面所需的时间，对移动用户也有很大的影响，他们可能会在加载页面时为数据付费。 首字节时间（TTFB） 衡量从浏览器请求网页到响应的第一个字节到达所需的时间。整体加载时间更加重要，但 TTFB 在评估网站性能时仍然要考虑，并可能影响 SEO。

衡量从浏览器请求网页到响应的第一个字节到达所需的时间。整体加载时间更加重要，但 TTFB 在评估网站性能时仍然要考虑，并可能影响 SEO。 往返次数 衡量一个请求/响应到达源服务器并返回的次数。网页所需的往返次数越多，延迟就越高。

衡量一个请求/响应到达源服务器并返回的次数。网页所需的往返次数越多，延迟就越高。 往返时间（RTT） 是请求完成一次往返所花费的时间。往返是指请求到达源服务器，然后响应传回发出请求的设备。

Cloudflare如何加快网站速度？

使用 CDN（内容分发网络）的网站加载速度大幅提高。Cloudflare CDN 在世界各地 335 个城市缓存内容，以便在更接近最终用户的地方存储内容。这减少了延迟，因为用户设备的请求不用一路发送到源服务器，从而大幅减少了加载时间和往返时间。