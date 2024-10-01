通过细粒度配置选项阻止精准的第 7 层攻击。
基于请求的任�何参数来对流量进行速率限制，以精准识别滥用流量。
防御旨在接管账户和窃取敏感信息的暴力登录攻击。
避免流量激增和枚举攻击带来不可预测的成本。我们不会对您遭到大规模攻击时产生的流量收费。
选择基于 IP 的 Rate Limiting 来保护未经身份验证的端点，限制来自特定 IP 地址的请求数量，并处理来自重复攻击者的滥用行为。
如果您想保护自己的 API 免受滥用，缓解来自经过身份验证的 API 会话的大规模攻击，并完全控制限制速率的参数，请升级到 Advanced Rate Limiting。
Cloudflare 在 Gartner 的 WAAP 市场指南报告中获评为代表性供应商。我们相信，这一认可充分证明我们能够更快地抵御新兴威胁，提供多种安全功能的更紧密集成，非常易于使用和部署。
“其他公司遭遇数据泄露时，攻击者通常会尝试将窃取的电子邮件和密码组合用于我们的网站。我们总是知道何时发生另一次攻击，但一切如常运行，因为 Cloudflare 在问题出现之前就已检测并阻止攻击。”
Conrad Electronic
保护您的网站 URL 或 API 端点，拦截超出设定阈值的可疑请求。提供细粒度的配置选项，包括状态码、特定 URL、请求限制和请求方法。
访问者达到设定请求阈值时，即触发自定义响应，包括质询或图形验证码、响应代码、超时和阻止等缓解措施。
提供详尽分析，包括多少恶意流量被规则阻止，以及多少请求达到源服务器，帮助扩展和保护您的资源。