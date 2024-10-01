选择基于 IP 的 Rate Limiting 来保护未经身份验证的端点，限制来自特定 IP 地址的请求数量，并处理来自重复攻击者的滥用行为。

如果您想保护自己的 API 免受滥用，缓解来自经过身份验证的 API 会话的大规模攻击，并完全控制限制速率的参数，请升级到 Advanced Rate Limiting。