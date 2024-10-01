高级速率限制

通过限制超出设定限制的流量，防止您的应用和 API 遭到滥用

Rate Limiting 防御拒绝服务攻击、暴力登录尝试、流量激增以及其他针对 API 和应用的滥用行为

Rate Limiting 的优势
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缓解 DDoS 攻击

通过细粒度配置选项阻止精准的第 7 层攻击。

cloudflare api
确保 API 可用性

基于请求的任何参数来对流量进行速率限制，以精准识别滥用流量。

保护客户数据

防御旨在接管账户和窃取敏感信息的暴力登录攻击。

美元
依赖于透明定价

避免流量激增和枚举攻击带来不可预测的成本。我们不会对您遭到大规模攻击时产生的流量收费。

工作方式

为您选择合适的选项

更新后的 RL 规则

选择基于 IP 的 Rate Limiting 来保护未经身份验证的端点，限制来自特定 IP 地址的请求数量，并处理来自重复攻击者的滥用行为。

如果您想保护自己的 API 免受滥用，缓解来自经过身份验证的 API 会话的大规模攻击，并完全控制限制速率的参数，请升级到 Advanced Rate Limiting。

更新后的 RL 规则

通过我们的直播应用安全演示系列详细了解速率限制

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分析机构的表彰

Gartner® 将 Cloudflare 评为 Web 应用和 API 保护领域的“代表性供应商”

Cloudflare 在 Gartner 的 WAAP 市场指南报告中获评为代表性供应商。我们相信，这一认可充分证明我们能够更快地抵御新兴威胁，提供多种安全功能的更紧密集成，非常易于使用和部署。

了解详情下载 WAAP 市场指南

客户感言

“其他公司遭遇数据泄露时，攻击者通常会尝试将窃取的电子邮件和密码组合用于我们的网站。我们总是知道何时发生另一次攻击，但一切如常运行，因为 Cloudflare 在问题出现之前就已检测并阻止攻击。”

Conrad Electronic

Rate Limiting 的主要用例
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配置阈值

保护您的网站 URL 或 API 端点，拦截超出设定阈值的可疑请求。提供细粒度的配置选项，包括状态码、特定 URL、请求限制和请求方法。

Lightning bolt icon
设定响应

访问者达到设定请求阈值时，即触发自定义响应，包括质询或图形验证码、响应代码、超时和阻止等缓解措施。

Data analytics icon
获得对流量模式的洞察

提供详尽分析，包括多少恶意流量被规则阻止，以及多少请求达到源服务器，帮助扩展和保护您的资源。

帮助企业和组织加强应用安全策略

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