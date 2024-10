Cloudflare a été reconnue comme Representative Vendor (Fournisseur de référence) dans le Gartner Market Guide consacré au WAAP. Nous pensons que cette reconnaissance valide notre capacité à protéger plus rapidement nos clients contre les menaces émergentes, à proposer une intégration plus étroite des fonctionnalités de sécurité et à assurer un déploiement robuste, tout en proposant une grande simplicité d'utilisation.