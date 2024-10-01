使用精細化設定選項阻止高準度的第 7 層攻擊。
透過基於要求的任何參數對流量進行限速，以較高的準確度識別濫用流量。
抵禦試圖盜用帳戶和竊取敏感性資訊的暴力登入攻擊。
避免因流量暴增與列舉攻擊帶來無法預測的成本。當您遭受巨流量攻擊時，我們不會向您收取使用費。
選擇基於 IP 的 Rate Limiting 來保護未經驗證的端點，限制來自特定 IP 位址的要求數量，並處理來自重複攻擊者的濫用。
如果您希望保護 API 免遭濫用，緩解來自已驗證 API 工作階段的巨流量攻擊，並對限速參數進行完全控制，請升級到 Advanced Rate Limiting。
Cloudflare 在《Gartner WAAP 市場指南》報告中獲評為「代表性廠商」。我們認為，這一稱號證明了我們能夠更快地防禦新出現的威脅、提供更緊密的網路安全功能整合，並提供強大的易用性和易部署性。
「當其他公司發生資料外洩時，攻擊者通常會在我們的網站上嘗試被盜的電子郵件和密碼組合。我們一直知道何時會發生另一次攻擊，但一切照常，因為 Cloudflare 會在它成為問題之前就偵測到它並進行阻止。」
——Conrad Electronic
保護您的網站 URL 和 API 端點免受超出定義閾值的可疑要求的影響。精細化設定選項包括狀態代碼、特定 URL、要求限制、要求方法等。
達到定義要求閾值的訪客會觸發自訂回應，包括緩解措施（例如，查問或 CAPTCHAS）、回應碼，逾時和封鎖。
透過分析擴展和保護資源，包括由規則封鎖的惡意流量數量以及到達來源伺服器的要求數量。