選擇基於 IP 的 Rate Limiting 來保護未經驗證的端點，限制來自特定 IP 位址的要求數量，並處理來自重複攻擊者的濫用。

如果您希望保護 API 免遭濫用，緩解來自已驗證 API 工作階段的巨流量攻擊，並對限速參數進行完全控制，請升級到 Advanced Rate Limiting。