Sage 協助企業蓬勃發展——Sage 與 Cloudflare 合作，支援數百萬名使用者的企業管理應用程式安全性

Sage 是中小型企業 (SMB) 的會計、財務、人力資源及工資技術的領導者。其技術可實現會計、工資及付款過程自動化。

Sage 為 21 個國家/地區的數百萬家企業提供支援，並協助中小型企業在複雜的數位環境中蓬勃發展。Sage 生態系統可讓企業家卸下管理流程，並空出時間和資源來著重實現核心業務目標。Sage 旨在剷除障礙，讓每個人都能蓬勃發展，其產品從一開始便內建良好的安全性，這正是實現其目標的基礎。

挑戰：確保數百萬名使用者安全存取企業應用程式

作為雲端型財務和企業管理工具的提供者，Sage 負責客戶財務資訊的安全。他們很認真看待這項責任，尤其是隨著線上威脅變得更加複雜，而且自動化威脅的頻率也有所增加。

Sage 資安長 (CISO) Gustavo Zeidan 說道：「網路安全的關鍵重點在於犯罪集團的崛起，他們會試圖透過讓資料無法使用而向公司勒索贖金，或直接從遭竊資料中獲利�。我們的挑戰是，保持技術發展的領先地位並預測威脅情勢的變化，始終監控環境並確保 Sage 客戶資料的安全，從而保護我們客戶的資料以及他們自己客戶的資料。」

隨著 Sage 產品組合的成長，他們需要保護和整合他們的新產品，同時不阻礙開發工作或使用者對金融工具和資訊的存取。

Zeidan 說明道：「我們不斷發展公司的業務流程和技術，該計畫的一個重要部分涉及到大力推動 Zero Trust 網路架構。我們一直在為停用傳統的工作方式和 VPN 等老舊技術而努力，並且將業務同事和開發團隊使用技術來交付工作的方式實現現代化。」

Sage 需要志同道合且投身於創新的合作夥伴，所以選擇 Cloudflare 來協助他們實現其網路安全和發展目標。

解決方案：使用 Cloudflare 整合式網路安全和分析工具，緩解自動化威脅並降低網路複雜性

使用 Cloudflare 的服務，Sage 可降低維護成本並簡化其數位足跡。

Zeidan 說道：「我們從 DNS Analytics 等 Cloudflare 整合解決方案中獲得的見解量令人印象深刻。藉助這種增強的可見度，我們可在主機層級瞭解公司的足跡，並基於資料作出關於保留和淘汰哪些內容的商業決策，讓我們能夠大幅簡化外部業務。」

Sage 起初採用了核心 Cloudflare 應用程式服務，例如 Web 應用程式防火牆 (WAF) 和全球內容傳遞網路 (CDN)，來增強產品效能並保護他們的網站和 API。基於早期的成功，Sage 開始採用其他 Cloudflare 工具（例如機器人管理和 DDoS 緩解），使用行為分析、指紋識別及機器學習來監控流量，主動防禦威脅。

Zeidan 說道：「Cloudflare 讓我們能�夠識別哪些是人類，哪些是自動化流量。這有助於保護我們的網站免受自動化攻擊侵害，在他們試圖以其他設計方式使用我們的平台時篩除流量。」

利用 Cloudflare Workers 簡化應用程式安全性和開發

藉助其全方位的企業管理工具集，確保輕鬆存取，同時維持嚴格的應用程式安全性，並保護數百萬使用者的資料，這些對於 Sage 的成功相當關鍵。

今天，Cloudflare 與 Sage 的合作夥伴關係不再限於網路安全；Cloudflare Workers 開發平台為 Sage DevOps 提供了一個環境，讓他們直接從網路邊緣進行創新、安全地測試，以及部署額外的程式碼層級。

Zeidan 說道：「Cloudflare Workers 為我們的工程團隊帶來了巨大的靈活度。僅僅利用這一解決方案，營運團隊即可快速回應各種架構挑戰，而且不需要接近應用程式程式碼，或者對核心基礎結構進行變更。」

Sage 和 Cloudflare 都注重創新，以及著重於建立為終端使用者帶來明確利益的解決方案。

「Sage 的野心就是剷除障礙並改造人們的思維和工作方式，讓他們的組織蓬勃發展。」