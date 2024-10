Sage verhilft Unternehmen zum Erfolg – Sage arbeitet mit Cloudflare zusammen, um die Sicherheit von Business-Management-Anwendungen für Millionen von Nutzern zu gewährleisten

Sage ist ein führender Anbieter von Buchhaltungs-, Finanz-, Personal- und Gehaltsabrechnungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Seine Technologie automatisiert Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und Zahlungsverfahren.

Sage unterstützt Millionen von Unternehmen in 21 Ländern und hilft KMUs, in einem komplexen digitalen Umfeld erfolgreich zu sein. Das Sage-Ökosystem ermöglicht es Unternehmern, ihre administrativen Prozesse auszulagern und Zeit und Ressourcen freizusetzen, um sich auf ihre eigentlichen Geschäftsziele zu konzentrieren. Sage hat es sich zum Ziel gesetzt, Barrieren abzubauen, damit sich jeder entfalten kann. Eine Grundlage dafür ist die von Anfang an in die Produkte integrierte Sicherheit.

Die Herausforderung: Den Zugriff auf Geschäftsanwendungen für Millionen von Nutzern sichern

Als Anbieter von cloudbasierten Finanz- und Unternehmensmanagement-Tools ist Sage für die Sicherheit der Finanzdaten seiner Kunden verantwortlich. Diese Aufgabe nehmen sie sehr ernst, vor allem weil die Online-Bedrohungen immer ausgefeilter werden und die Zahl der automatisierten Bedrohungen zunimmt.

„Ein wichtiger Schwerpunkt im Bereich der Cybersicherheit ist die Zunahme krimineller Gruppen, die versuchen, Unternehmen zu erpressen, indem sie Daten unzugänglich machen oder einfach von gestohlenen Daten profitieren“, sagt Gustavo Zeidan, Chief Information Security Officer (CISO) von Sage.„Unsere Herausforderung besteht darin, die Daten unserer Kunden sowie die Daten ihrer eigenen Kunden zu schützen. Hierfür müssen wir der technologischen Entwicklung immer einen Schritt voraus sein und Veränderungen in der Bedrohungslandschaft antizipieren, indem wir die Umgebung ständig überwachen und sicherstellen, dass die Daten von Sage und unseren Kunden sicher bleiben.“

Mit dem Wachstum des Produktportfolios von Sage wuchs auch die Notwendigkeit, die neuen Angebote zu sichern und zu integrieren, ohne die Entwicklungsarbeit oder den Zugang der Nutzer zu Finanztools und -informationen zu behindern.

„Wir entwickeln unsere Geschäftsprozesse und Technologien ständig weiter, und ein wesentlicher Teil dieser Initiative war ein starker Vorstoß in Richtung einer Zero Trust-Netzwerkarchitektur“, erklärt Zeidan. „Wir haben konsequent und unermüdlich alte Arbeitsweisen und Technologien wie VPN abgeschafft und die Art und Weise modernisiert, wie unsere Geschäftskollegen und Entwicklungsteams die Technologie im Rahmen ihrer Arbeit nutzen.“

Auf der Suche nach einem gleichgesinnten Partner, der sich der Innovation verschrieben hat, entschied sich Sage für Cloudflare, um seine Sicherheits- und Entwicklungsziele zu erreichen.

Die Lösung: Abwehren automatisierter Bedrohungen und Reduzierung der Netzwerkkomplexität mit den integrierten Sicherheits- und Analysetools von Cloudflare

Mit Cloudflare konnte Sage die Wartungskosten senken und seinen digitalen Fußabdruck optimieren.

„Die umfangreichen Erkenntnisse, die wir aus den integrierten Lösungen von Cloudflare wie DNS Analytics gewonnen haben, sind beeindruckend,“ sagt Zeidan. Mit dieser zusätzlichen Transparenz konnten wir ein Verständnis für unsere Präsenz auf Host-Ebene entwickeln und datengestützte Geschäftsentscheidungen darüber treffen, was wir beibehalten und was wir stilllegen sollten, wodurch wir unsere externe Präsenz erheblich vereinfachen konnten.“

Zunächst hatte Sage die zentralen Cloudflare-Anwendungsservices wie die Web Application Firewall (WAF) und das globale Content Delivery Network (CDN) eingeführt, um die Performance seiner Produkte zu verbessern und seine Websites und APIs zu sichern. Basierend auf den ersten Erfolgen begann Sage mit der Einführung zusätzlicher Cloudflare-Tools – wie Bot-Management und DDoS-Abwehr – zur proaktiven Abwehr von Bedrohungen durch Verhaltensanalyse, Fingerprinting und Machine Learning zur Überwachung des Traffics.

„Cloudflare gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, was menschlicher und was automatisierter Traffic ist“, sagt Zeidan. „Das hilft uns, unsere Websites vor automatisierten Angriffen zu schützen und Traffic herauszufiltern, der versucht, unsere Plattform auf eine Art und Weise zu nutzen, für die sie nicht konzipiert wurde.“

Vereinfachung der Anwendungssicherheit und -entwicklung mit Cloudflare Workers

Mit seinem umfassenden Spektrum an Enterprise Management-Tools war es für Sage unerlässlich, einen mühelosen Zugriff zu gewährleisten und gleichzeitig eine rigorose Anwendungssicherheit und den Schutz der Daten von Millionen Nutzern sicherzustellen.

Heute geht die Zusammenarbeit zwischen Cloudflare und Sage über die Sicherheit hinaus – die Cloudflare Workers-Entwicklungsplattform bietet Sage DevOps eine Umgebung, in der sie innovativ arbeiten und zusätzliche Codeebenen direkt an der Netzwerk-Edge sicher testen und einsetzen können.

„Cloudflare Workers hat unseren Entwicklungsteams zu viel mehr Flexibilität verholfen“, sagt Zeidan. „Diese Lösung allein ermöglichte es den Betriebsteams, schnell auf verschiedene Herausforderungen in der Architektur zu reagieren, ohne den Anwendungscode anrühren oder Änderungen an der Kerninfrastruktur vornehmen zu müssen.“

Sage und Cloudflare konzentrieren sich gemeinsam auf Innovation und die Entwicklung von Lösungen, die ihren Nutzern klare Vorteile bringen.

„Sage hat die Ambition, Barrieren zu überwinden und die Art und Weise, wie Menschen denken und arbeiten, zu verändern, damit ihre Organisationen aufblühen können.'