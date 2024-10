Sage aiuta le aziende a prosperare: Sage collabora con Cloudflare per supportare la sicurezza delle applicazioni di gestione aziendale per milioni di utenti

Sage è leader nella tecnologia contabile, finanziaria, delle risorse umane e delle buste paga per le piccole e medie imprese (PMI).La sua tecnologia automatizza la contabilità, le buste paga e le pratiche di pagamento.

Supportando milioni di aziende in 21 paesi, Sage aiuta le PMI a prosperare in un panorama digitale complesso. L'ecosistema Sage consente agli imprenditori di alleggerire i propri processi amministrativi e di liberare tempo e risorse per concentrarsi sugli obiettivi aziendali principali.Lo scopo di Sage è abbattere le barriere in modo che tutti possano prosperare e la buona sicurezza integrata nei prodotti fin dall’inizio ne è il fondamento.

La sfida: garantire l'accesso alle applicazioni aziendali a milioni di utenti

In qualità di fornitore di strumenti di gestione finanziaria e aziendale basati su cloud, Sage è responsabile della sicurezza delle informazioni finanziarie dei propri clienti.È un'accusa che prendono sul serio, soprattutto perché le minacce online diventano più sofisticate e le minacce automatizzate aumentano di frequenza.

"Un aspetto chiave della sicurezza informatica è l’aumento di gruppi criminali che cercano di chiedere un riscatto alle aziende rendendo i dati non disponibili o semplicemente traendo profitto dai dati rubati", ha affermato Gustavo Zeidan, Chief Information Security Officer (CISO) di Sage.“La nostra sfida è proteggere i dati dei nostri clienti, così come i dati dei loro stessi clienti, rimanendo al passo con l'evoluzione tecnologica e anticipando i cambiamenti nel panorama delle minacce, monitorando sempre l'ambiente e garantendo che Sage e i dati dei nostri clienti rimangano al sicuro".

Con la crescita del portafoglio di prodotti di Sage, è cresciuta anche la necessità di proteggere e integrare le nuove offerte senza ostacolare gli sforzi di sviluppo o l'accesso degli utenti a strumenti e informazioni finanziari.

"Stiamo evolvendo costantemente i nostri processi aziendali e la nostra tecnologia e una parte significativa di questa iniziativa ha comportato una forte spinta verso un'architettura di rete Zero Trust", spiega Zeidan.“Abbiamo costantemente e incessantemente eliminato le modalità di lavoro legacy e le vecchie tecnologie come la VPN e abbiamo modernizzato il modo in cui i nostri colleghi di lavoro e i team di sviluppo utilizzano la tecnologia per svolgere il proprio lavoro”.

Alla ricerca di un partner che la pensa allo stesso modo e dedicato all'innovazione, Sage ha scelto Cloudflare per aiutarla a raggiungere i propri obiettivi di sicurezza e sviluppo.

Soluzione: mitigazione delle minacce automatizzate e riduzione della complessità della rete con gli strumenti di sicurezza e analisi integrati di Cloudflare

Utilizzando Cloudflare, Sage è riuscito a ridurre i costi di manutenzione e a ottimizzare la propria impronta digitale.

"La quantità di informazioni che abbiamo ottenuto dalle soluzioni integrate di Cloudflare come DNS Analytics è impressionante", afferma Zeidan."Con questa visibilità aggiuntiva, potremmo comprendere meglio la nostra presenza a livello di host e prendere decisioni aziendali basate sui dati su cosa mantenere e cosa disattivare, consentendoci di semplificare notevolmente la nostra presenza esterna".

Inizialmente Sage aveva adottato i servizi applicativi principali di Cloudflare come il Web Application Firewall (WAF) e la rete per la distribuzione di contenuti (CDN) globale per rafforzare le prestazioni del prodotto e proteggere i propri siti Web e API. Sulla base dei primi successi, Sage ha iniziato a integrare ulteriori strumenti Cloudflare, come la gestione dei bot e la mitigazione degli attacchi DDoS, per difendersi in modo proattivo dalle minacce utilizzando l'analisi comportamentale, il rilevamento delle impronte digitali e il machine learning per monitorare il traffico.

"Cloudflare ci dà la possibilità di identificare quale è traffico umano e quale è traffico automatizzato", ha dichiarato Zeidan."Ciò aiuta a proteggere i nostri siti Web dagli attacchi automatizzati e a filtrare il traffico quando tentano di utilizzare la nostra piattaforma in un modo diverso per cui è stata progettata."

Semplificare la sicurezza e lo sviluppo delle applicazioni con Cloudflare Workers

Con il suo set completo di strumenti di gestione aziendale, garantire un accesso semplice mantenendo allo stesso tempo una rigorosa sicurezza delle applicazioni e proteggendo i dati per una base di milioni di utenti è stato fondamentale per il successo di Sage.

Oggi, la partnership Cloudflare-Sage si estende oltre la sicurezza: la piattaforma di sviluppo Cloudflare Workers offre a Sage DevOps un ambiente in cui possono innovare, testare e distribuire in modo sicuro ulteriori livelli di codice direttamente dal perimetro della rete.

"Cloudflare Workers ha offerto un'enorme flessibilità ai nostri team di ingegneri", ha affermato Zeidan."Questa soluzione da sola ha consentito ai team operativi di fornire una risposta rapida alle varie sfide dell'architettura senza dover avvicinarsi al codice dell'applicazione o apportare modifiche all'infrastruttura principale".

Sage e Cloudflare condividono l'attenzione all'innovazione e alla creazione di soluzioni che apportano chiari vantaggi ai loro utenti finali.

"Sage ha l’ambizione di abbattere le barriere e trasformare il modo in cui le persone pensano e lavorano, consentendo alle loro organizzazioni di prosperare".