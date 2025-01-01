Zarejestruj się

Cloudflare Gateway

Natywna dla chmury, bezpieczna brama internetowa (SWG) o niskich opóźnieniach

Dzięki wglądowi w około 20% sieci, niezrównana skala sieci Cloudflare chroni przeglądanie Internetu przez pracowników i blokuje zagrożenia powodujące naruszenia.

Korzyści z Cloudflare Gateway

Przyspieszenie dostępu użytkowników do Internetu

Koniec z przekierowywaniem ruchu. Nasza kontrola z jednym skanowaniem jest o 50% szybsza niż alternatywne rozwiązania SWG.

Blokowanie znanych i nieznanych zagrożeń

Telemetria DNS i HTTP Cloudflare oraz modele wykrywania zagrożeń wychwytują więcej potencjalnych niebezpieczeństw.

Monitorowanie ruchu w całej sieci

Wbudowane usługi Zero Trust zapewniają całościową widoczność ruchu internetowego wśród użytkowników, urządzeń i lokalizacji.

Łatwe wdrażanie i zarządzanie

Usprawnij tworzenie zasad i przeprowadzanie audytów dzięki predefiniowanym kategoriom.

Jak to działa?

Inspekcja ruchu przeglądarki z naszej globalnej sieci

Nasza bezpieczna brama internetowa działa wszędzie w globalnej sieci Cloudflare, umożliwiając inspekcję ruchu niezależnie od miejsca pracy pracowników.

Działa również zgodnie z naszym systemem zapobiegania utracie danych oraz zdalną izolacją przeglądarki — oferując bezpieczne przeglądanie bez zakłóceń.

Schemat działania bezpiecznej bramy sieciowej

Dowiedz się, jak działa Gateway w ramach platformy SASE firmy Cloudflare

Zobacz architekturę referencyjną

WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW

Co mówią najlepsi analitycy

Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Przeczytaj raport
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Przeczytaj raport
Firma Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™ dot. rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy w 2. kwartale 2025 r.
Przeczytaj raport

Co mówią nasi klienci

Logo Algolia

„Algolia rozwija się dość szybko. Musieliśmy znaleźć sposób na to, aby zapewnić widoczność w naszej sieci firmowej bez spowalniania działania rozwiązań dla naszych pracowników. Dzięki Gateway było to proste do zrealizowania".

Dyrektor ds. infrastruktury i bezpieczeństwa

GŁÓWNE PRZYPADKI ZASTOSOWANIA BRAMKI

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Chroń użytkowników pracujących z dowolnego miejsca przed złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi cyberzagrożeniami online.

Zabezpieczona sieć Wi-Fi dla gości

Chroń przed zagrożeniami cybernetycznymi, egzekwuj zasady korzystania oraz optymalizuj doświadczenia użytkowników w sieciach WiFi dla gości.

Ochrona wrażliwych danych

Odzyskaj pełną widoczność i kontrolę za pośrednictwem forward-proxy nad wrażliwymi danymi i kodem źródłowym w aplikacjach internetowych, SaaS i prywatnych.

Pomagamy organizacjom na całym świecie dążyć do bezpieczeństwa w modelu Zero Trust

Studia przypadków

Ceny

Funkcje ochrony przed zagrożeniami na całej platformie zabezpieczeń opartej na modelu Zero Trust

Plan Free

$0

na zawsze

Najlepszy dla zespołów poniżej 50 użytkowników lub do testów weryfikacji koncepcji typu Enterprise.

Rozpocznij

Plan przedpłacony

$7

za użytkownika/miesiąc (płatne rocznie)

Najlepsze dla zespołów powyżej 50 użytkowników rozwiązujących konkretne przypadki użycia SSE i nie wymagających usług wsparcia klasy enterprise.

Rozpocznij

Plan oparty na umowie

Cena niestandardowa

za użytkownika/miesiąc (płatne rocznie)

Najlepszy dla organizacji dążących do wdrożenia w pełni funkcjonalnej platformy SSE lub SASE, które potrzebują także maksymalnej pomocy technicznej.

Porozmawiaj z ekspertem

Ochrona przed zagrożeniami

Ochrona przed zagrożeniami z wielu kategorii
Ochrona przed zagrożeniami z wielu kategorii

Blokowanie zagrożeń z kategorii oprogramowania ransomware, ataków phishingowych, domen DGA, tunelowania DNS, C2, botnetów i innych.
Rekursywne filtrowanie DNS
Rekursywne filtrowanie DNS

Filtrowanie według kategorii zabezpieczeń lub treści. Wdrażane za pośrednictwem naszego klienta urządzenia lub routerów, w zależności od lokalizacji.
Filtrowanie HTTP(S)
Filtrowanie HTTP(S)

Kontrola ruchu na podstawie źródła, kraju docelowego, domen, hostów, metod HTTP, adresów URL i innych parametrów. Nieograniczona kontrola protokołu TLS 1.3.
Filtrowanie L4 przez zaporę sieciową
Filtrowanie L4 przez zaporę sieciową

Przepuszczanie lub blokowanie ruchu na podstawie portów, adresów IP i protokołów TCP/UDP.
Kontrola antywirusowa
Kontrola antywirusowa

Skanowanie przesyłanych/pobieranych plików różnych typów (PDF, ZIP, RAR itp.)
Zintegrowana analiza zagrożeń
Zintegrowana analiza zagrożeń

Wykrywanie zagrożeń za pomocą naszych algorytmów uczenia maszynowego i zewnętrznych źródeł danych o zagrożeniach.
Obsługa samego protokołu IPv6 i podwójnego stosu
Obsługa samego protokołu IPv6 i podwójnego stosu

Wszystkie funkcje dostępne dla połączeń IPv4 i IPv6.
Wykorzystywanie SSH jako usługi proxy i rejestrowanie poleceń
Wykorzystywanie SSH jako usługi proxy i rejestrowanie poleceń

Tworzenie na poziomie sieci zasad zarządzania dostępem SSH do aplikacji i monitorowania tego dostępu.
Zasady na poziomie sieci dla lokalizacji fizycznych
Zasady na poziomie sieci dla lokalizacji fizycznych

Bezpieczna łączność dzięki filtrowaniu DNS bezpośrednio w biurach.
Zdalna izolacja przeglądarki (zintegrowana natywnie)
Zdalna izolacja przeglądarki (zintegrowana natywnie)

Renderowanie całego kodu przeglądarki na brzegu sieci, zamiast w środowisku lokalnym, pozwala łagodzić zagrożenia. Rozwiązanie można wdrożyć z klientem urządzenia lub bez niego, a selektywna kontrola pozwala określać, jaką aktywność należy izolować i kiedy to robić.
Zabezpieczenia poczty e-mail
Zabezpieczenia poczty e-mail

Powstrzymuj ataki phishingowe i naruszenia bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail.
Punkty końcowe proxy obsługujące pliki PAC
Punkty końcowe proxy obsługujące pliki PAC

Umożliwiają stosowanie zasad HTTP na poziomie przeglądarki poprzez konfigurację pliku PAC oraz stosowanie filtrów bez konieczności wdrażania oprogramowania klienckiego na urządzeniach użytkowników.
Dedykowane adresy IP dla ruchu wychodzącego
Dedykowane adresy IP dla ruchu wychodzącego

Dedykowany zakres adresów IP (IPv4 lub IPv6) geolokalizowany do jednej lub kilku lokalizacji sieci Cloudflare.

Kluczowe funkcje

Użycie
Dostępność
Dostępność

Umowy SLA gwarantujące stuprocentową dostępność i niezawodność usług, którym można zaufać (w przypadku planów płatnych).

Dowiedz się więcej
Pomoc techniczna i usługi
Pomoc techniczna i usługi

Opcje pomocy technicznej różnią się w zależności od typu planu. Różne profesjonalne usługi doradcze oraz praktyczne usługi wdrożeniowe są dostępne jako dodatek do planów umownych.
Standardowy czas przechowywania dzienników
Standardowy czas przechowywania dzienników

Dzienniki Zero Trust są przechowywane przez różne okresy, w zależności od rodzaju planu i używanej usługi. Użytkownicy planów umownych mogą eksportować dzienniki przy użyciu funkcji Logpush.

Zobacz dokumentację techniczną
Oprogramowanie łącznika aplikacji
Oprogramowanie łącznika aplikacji

Bezpieczne łączenie zasobów z Cloudflare bez konieczności posiadania publicznego adresu IP. Nie wymaga infrastruktury maszyn wirtualnych i nie ma ograniczeń przepustowości.

Zobacz dokumentację techniczną
Oprogramowanie klienta urządzenia (agenta)
Oprogramowanie klienta urządzenia (agenta)

Z zapewnieniem bezpieczeństwa i prywatności przesyła ruch z urządzeń użytkowników końcowych do globalnej sieci Cloudflare. Umożliwia tworzenie reguł dotyczących stanu urządzeń lub egzekwowanie zasad filtrowania w dowolnym miejscu. Samodzielna rejestracja lub wdrożenie w ramach MDM.

Zobacz dokumentację techniczną
Dostęp do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA)
Dostęp do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA)

ZTNA zapewnia szczegółowy dostęp oparty na tożsamości i kontekście do wszystkich wewnętrznych zasobów hostowanych lokalnie, SaaS oraz zasobów innych niż internetowe (np. SSH).

Zobacz dokumentację techniczną
Bezpieczna brama internetowa (SWG)
Bezpieczna brama internetowa (SWG)

Rozwiązanie SWG chroni przed ransomware, phishingiem i innymi zagrożeniami, stosując polityki filtrowania sieciowego warstw L4–7, DNS i HTTP, zapewniając szybsze i bezpieczniejsze przeglądanie Internetu.

Zobacz dokumentację techniczną
Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Zapewnia zorientowaną na użytkownika widoczność danych o wydajności urządzeń, sieci i aplikacji w całej organizacji bazującej na modelu Zero Trust.

Zobacz dokumentację techniczną
Monitorowanie przepływów sieciowych
Monitorowanie przepływów sieciowych

Zapewnia widoczność ruchu sieciowego oraz alerty w czasie rzeczywistym, umożliwiając uzyskanie ujednoliconego wglądu w aktywność sieciową. Dostępne bezpłatnie dla każdego.

Zobacz dokumentację techniczną
Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)
Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)

CASB nieustannie monitoruje aplikacje SaaS w spoczynku, aby wykrywać potencjalne narażenia danych spowodowane błędnymi konfiguracjami lub słabymi wynikami oceny zabezpieczeń.

Zobacz dokumentację techniczną
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)

W ramach ochrony przed wyciekiem danych (DLP) wykrywane są dane wrażliwe w tranzycie i w spoczynku w aplikacjach internetowych, SaaS oraz prywatnych i udostępniane są środki kontroli i przewodniki naprawcze pomagające zapobiec wyciekowi lub narażeniu danych.

Zobacz dokumentację techniczną
Log Explorer
Log Explorer

Log Explorer zapewnia natywne zapisywanie, przechowywanie i analizę dzienników zdarzeń HTTP oraz dzienników zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Dowiedz się więcej

CENNIK

  • Płatność za zużycie: pierwsze 10 GB za darmo, potem 1 USD za każdy GB miesięcznie.
  • Umowa: Cena ustalana indywidualnie
Usługa Remote Browser Isolation (RBI)
Usługa Remote Browser Isolation (RBI)

Zdalna izolacja przeglądarki wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewniające obronę przed zagrożeniami i ochronę danych podczas przeglądania, uruchamiając cały kod przeglądarki w globalnej sieci Cloudflare.

Zobacz dokumentację techniczną
Zabezpieczenia poczty e-mail
Zabezpieczenia poczty e-mail

Zabezpieczenie poczty e‑mail pomaga blokować i izolować wielokanałowe zagrożenia phishingowe, w tym złośliwe oprogramowanie oraz naruszenia bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail (BEC).

Zobacz dokumentację techniczną
Usługi sieciowe na potrzeby modelu SASE
Usługi sieciowe na potrzeby modelu SASE

Cloudflare One to nasza platforma SASE od jednego dostawcy, która łączy usługi bezpieczeństwa w modelu Zero Trust z powyższych planów z usługami sieciowymi, w tym z Magic WAN i zaporą.

Zobacz dokumentację techniczną

Kontrola dostępu

Konfigurowalne zasady dostępu
Konfigurowalne zasady dostępu

Niestandardowe zasady dotyczące aplikacji i sieci prywatnych oraz tester zasad. Obsługują tymczasowe uwierzytelnianie, uzasadnienie celu i dowolną metodę uwierzytelniania pochodzącą od dostawcy tożsamości (IdP).
Zabezpieczenie dostępu do wszystkich aplikacji i sieci prywatnych
Zabezpieczenie dostępu do wszystkich aplikacji i sieci prywatnych

Ochrona aplikacji przechowywanych na własnej infrastrukturze, aplikacji SaaS i aplikacji nieinternetowych (SSH, VNC, RDP), wewnętrznych adresów IP i nazw hostów oraz dowolnego ruchu L4‑7 opartego na protokołach TCP i UDP.
Uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości (IdP)
Uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości (IdP)

Umożliwia uwierzytelnianie za pośrednictwem firmowych i społecznościowych dostawców tożsamości, w tym wielu dostawców jednocześnie, a także korzystanie z ogólnych łączników SAML i OIDC.
Dostęp kontekstowy oparty na tożsamości
Dostęp kontekstowy oparty na tożsamości

Umożliwia konfigurację dostępu kontekstowego w oparciu o grupy IdP, geolokalizację, stan urządzenia, czas trwania sesji, zewnętrzne interfejsy API itp.
Integracja kontroli stanu urządzenia
Integracja kontroli stanu urządzenia

Weryfikowanie stanu urządzenia z wykorzystaniem zintegrowanych usług zabezpieczeń punktów końcowych dostawców zewnętrznych.
Opcja dostępu w trybie bez klienta
Opcja dostępu w trybie bez klienta

Bezkodowy dostęp do aplikacji webowych i SSH/VNC w przeglądarce.
SSH i VNC oparte na przeglądarce
SSH i VNC oparte na przeglądarce

Uprzywilejowany dostęp SSH i VNC przez terminal w przeglądarce.
Tunelowanie dzielone
Tunelowanie dzielone

Tunelowanie dzielone połączeń lokalnych i VPN
Program uruchamiający aplikacje
Program uruchamiający aplikacje

Konfigurowalny launcher aplikacji dla wszystkich aplikacji, w tym zakładki do aplikacji spoza Access.
Uwierzytelnianie oparte na tokenach
Uwierzytelnianie oparte na tokenach

Obsługa tokenów usług zautomatyzowanych.
Wewnętrzna obsługa DNS
Wewnętrzna obsługa DNS

Konfiguracja procedur awaryjnych domeny lokalnej. Zdefiniowanie wewnętrznego resolwera DNS do obsługi żądań w sieci prywatnej.
Automatyzacja infrastruktury jako kodu (przez rozwiązanie Terraform)
Automatyzacja infrastruktury jako kodu (przez rozwiązanie Terraform)

Automatyzacja wdrażania zasobów i połączeń Cloudflare.
Uwierzytelnianie mTLS
Uwierzytelnianie mTLS

Uwierzytelnianie oparte na certyfikatach w przypadku rozwiązań IoT i innych przypadków użycia mTLS.

Ochrona danych

Dostęp Zero Trust w celu ograniczenia wycieku danych (za pośrednictwem ZTNA)
Dostęp Zero Trust w celu ograniczenia wycieku danych (za pośrednictwem ZTNA)

Umożliwia ustawienie zasad najmniejszych uprawnień dla każdej aplikacji, aby zapewnić użytkownikom dostęp tylko do potrzebnych danych.
Kontrola przesyłania/pobierania plików bazująca na typie Mime (przez SWG)
Kontrola przesyłania/pobierania plików bazująca na typie Mime (przez SWG)

Umożliwia zezwalanie na przesyłanie/pobieranie plików na podstawie typu Mime i blokowanie tego typu operacji.
Kontrola aplikacji i typów aplikacji (za pośrednictwem SWG)
Kontrola aplikacji i typów aplikacji (za pośrednictwem SWG)

Umożliwia zezwalanie na ruch do określonych aplikacji lub typów aplikacji oraz blokowanie takiego ruchu.
Usługa CASB wykrywająca ryzyko wycieku danych z aplikacji SaaS
Usługa CASB wykrywająca ryzyko wycieku danych z aplikacji SaaS

Usługa Cloudflare CASB pozwala sprawdzić, czy błędne konfiguracje w aplikacjach SaaS nie powodują wycieku poufnych danych. Wyświetl pełną listę obsługiwanych integracji.
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)

Przeprowadzaj inspekcje ruchu HTTP(S) i plików pod kątem obecności danych wrażliwych. Pakiet bezpłatny uwzględnia wstępnie zdefiniowane profile, takie jak informacje finansowe, podczas gdy w pełni funkcjonalne plany umowne obejmują również profile niestandardowe, niestandardowe zestawy danych, OCR, logi DLP i wiele więcej.
Kontrola nad interakcjami z danymi w przeglądarce (za pośrednictwem usługi RBI)
Kontrola nad interakcjami z danymi w przeglądarce (za pośrednictwem usługi RBI)

Umożliwia ograniczenie możliwości pobierania, przesyłania, kopiowania/wklejania i wprowadzania danych z klawiatury oraz drukowania w obrębie wyizolowanych stron internetowych i aplikacji, co pozwala zapobiegać wyciekom danych na urządzenia lokalne i ograniczyć wprowadzanie przez użytkowników danych w podejrzanych witrynach internetowych. Rozwiązanie można wdrożyć z klientem urządzenia lub bez niego.

Ochrona aplikacji SaaS

Kontrola dostępu i ruchu inline do wszystkich aplikacji SaaS
Kontrola dostępu i ruchu inline do wszystkich aplikacji SaaS

Wszystkie funkcje kontroli dostępu, kontroli danych i ochrony przed zagrożeniami (opisane w poprzednich sekcjach) są spójnie stosowane w aplikacjach SaaS.
Kontrole dzierżawców aplikacji SaaS
Kontrole dzierżawców aplikacji SaaS

Zezwalanie na ruch tylko firmowym dzierżawcom aplikacji SaaS pozwala zapobiec wyciekowi poufnych danych do dzierżawców indywidualnych lub konsumenckich.
Wykrywanie szarych stref IT
Wykrywanie szarych stref IT

Umożliwia przeglądanie aplikacji, z których korzystają użytkownicy końcowi, oraz ustawianie statusu zatwierdzenia tych aplikacji.
Dogłębna integracja z aplikacjami SaaS
Dogłębna integracja z aplikacjami SaaS

Przeprowadź integrację z najczęściej używanymi aplikacjami SaaS (np. Google Workspace, Microsoft 365) w celu wykrywania i monitorowania problemów związanych z bezpieczeństwem. Wyświetl pełną listę obsługiwanych integracji.
Ciągłe monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa danych i działań użytkowników
Ciągłe monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa danych i działań użytkowników

Integracje za pomocą interfejsu API stale monitorują aplikacje SaaS pod kątem podejrzanych działań, eksfiltracji danych, nieautoryzowanego dostępu i innych potencjalnych zagrożeń.
Wykrywanie udostępniania plików
Wykrywanie udostępniania plików

Identyfikacja niewłaściwych zachowań związanych z udostępnianiem plików w najczęściej używanych aplikacjach SaaS.
Zarządzanie stanem aplikacji SaaS i działania naprawcze
Zarządzanie stanem aplikacji SaaS i działania naprawcze

Wykrywanie błędnych konfiguracji i nieprawidłowych uprawnień użytkowników w aplikacjach SaaS oraz instrukcje krok-po-kroku umożliwiające natychmiastowe podejmowanie działań w przypadku wykrycia błędów zabezpieczeń.
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)

Przeprowadzaj inspekcje ruchu HTTP(S) i plików pod kątem obecności danych wrażliwych. Pakiet bezpłatny obejmuje predefiniowane profile, takie jak dane finansowe, podczas gdy pełne plany kontraktowe zawierają także profile niestandardowe, niestandardowe zestawy danych, OCR, logi DLP i więcej.
Wykrywanie phishingu w aplikacjach pocztowych działających w chmurze
Wykrywanie phishingu w aplikacjach pocztowych działających w chmurze

Powstrzymuj ataki phishingowe i naruszenia bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail dzięki oferowanym przez Cloudflare zabezpieczeniom poczty e‑mail.

Widoczność

Standardowy czas przechowywania dzienników aktywności
Standardowy czas przechowywania dzienników aktywności

W przypadku planów opartych na umowie dzienniki DNS są przechowywane przez 6 miesięcy, a dzienniki HTTP i sieci przez 30 dni.
Dzienniki dostępu i uwierzytelniania
Dzienniki dostępu i uwierzytelniania

Szczegółowe informacje o wszystkich żądaniach, użytkownikach i urządzeniach, w tym o przyczynach zablokowania. Decyzje oparte na zasadach blokowania są przechowywane przez tydzień, a dzienniki uwierzytelniania przez 6 miesięcy.
Dzienniki łącznika aplikacji (tunelu)
Dzienniki łącznika aplikacji (tunelu)

Dzienniki audytu z danymi o stanie połączenia tuneli i informacjami o rejestracji nowego rekordu DNS aplikacji.
Widoczność szarej strefy IT dzięki skategoryzowanym grupom aplikacji
Widoczność szarej strefy IT dzięki skategoryzowanym grupom aplikacji

Umożliwia monitorowanie aplikacji, z których korzystają użytkownicy końcowi, i sprawdzanie ich statusu zatwierdzenia.
Rejestrowanie poleceń SSH
Rejestrowanie poleceń SSH

Umożliwia pełne odtworzenie wszystkich poleceń wykonanych podczas sesji SSH. Zapewnia wgląd w operacje SSH w warstwie sieciowej.
Wykrywanie w sieciach prywatnych
Wykrywanie w sieciach prywatnych

Pasywne monitorowanie ruchu w sieciach prywatnych, rejestrujące wykrywane aplikacje i użytkowników, którzy uzyskują do nich dostęp.
Wykluczanie danych umożliwiających identyfikację osoby
Wykluczanie danych umożliwiających identyfikację osoby

Domyślnie w dziennikach nie będą przechowywane żadne dane umożliwiające identyfikację pracownika w (adres IP źródła, e-mail użytkownika, identyfikator użytkownika itp.) i dzienniki będą niedostępne dla wszystkich ról w Twojej organizacji.
Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Zapewnia analizy (predykcyjne, historyczne i w czasie rzeczywistym) dotyczące awarii aplikacji, problemów sieciowych i spowolnień wydajności, co pomaga utrzymać produktywność użytkowników. Poznaj funkcje.
Monitorowanie przepływów sieciowych
Wyniki dotyczące CASB
Wyniki dotyczące CASB

Wyniki to problemy z bezpieczeństwem wykryte w aplikacjach SaaS, które dotyczą użytkowników, danych w spoczynku oraz innych ustawień konfiguracyjnych. Pakiet bezpłatny uwzględnia wyniki podstawowe, podczas gdy plany umowne zawierają szczegółowe informacje na temat każdego przypadku.
Ukrywanie danych umożliwiających identyfikację osoby
Ukrywanie danych umożliwiających identyfikację osoby

Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą być utajniane w dziennikach w przypadku wszystkich ról, z wyjątkiem specjalnie oznaczonych.
Przesyłanie dzienników do SIEM
Przesyłanie dzienników do SIEM

Integracja z narzędziami analitycznymi i SIEM, takimi jak Sumo Logic, Splunk i Datadog.
Log Explorer
Log Explorer

Log Explorer zapewnia natywne zapisywanie, przechowywanie i analizę dzienników zdarzeń HTTP oraz dzienników zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Dowiedz się więcej

CENNIK

  • Płatność za zużycie: pierwsze 10 GB za darmo, potem 1 USD za każdy GB miesięcznie.
  • Umowa: Cena ustalana indywidualnie
Przesyłanie dzienników do magazynu w chmurze
Przesyłanie dzienników do magazynu w chmurze

Wbudowana obsługa lokalizacji docelowych pamięci masowej (jednej lub kilku jednocześnie), w tym AWS, Azure, Google Cloud i dowolnych interfejsów API zgodnych ze standardem S3.

Rozwiązania typu on-ramp w zakresie wydajności sieci i łączności

Błyskawiczne działanie sieci
Błyskawiczne działanie sieci

50 ms od 95% światowej populacji podłączonej do Internetu.
Globalna sieć Anycast
Globalna sieć Anycast

Sieć Anycast obejmująca 330 miast w 125 krajach z przepustowością brzegu sieci 388 Tb/s.
Globalne połączenia międzysieciowe
Globalne połączenia międzysieciowe

13 000 połączeń międzysieciowych, w tym z najważniejszymi dostawcami usług internetowych i usług w chmurze oraz przedsiębiorstwami.
Jedna płaszczyzna sterowania wszystkimi usługami brzegowymi
Jedna płaszczyzna sterowania wszystkimi usługami brzegowymi

Sieć zaprojektowana tak, aby każda usługa uruchamiana na jej brzegu działała w każdym centrum danych i była dostępna dla każdego klienta.
Kontrola ruchu L3–7 z jednym skanowaniem
Kontrola ruchu L3–7 z jednym skanowaniem

Cały ruch jest przetwarzany w ramach pojedynczego skanowania w centrum danych znajdującym się najbliżej źródła ruchu, bez dosyłania ruchu.
Inteligentny routing przez wirtualną sieć szkieletową
Inteligentny routing przez wirtualną sieć szkieletową

Zoptymalizowane trasy pozwalające unikać zatorów.
Oprogramowanie klienta urządzenia (agenta)
Oprogramowanie klienta urządzenia (agenta)

Dostępne dla wszystkich głównych systemów operacyjnych (Windows, Mac, iOS, Android, Linux, ChromeOS).
Wiele trybów klienta urządzenia (agenta)
Wiele trybów klienta urządzenia (agenta)

Tryb domyślny przesyła ruch przez tunele WireGuard, aby umożliwić pełen zakres funkcji zabezpieczeń.

Użyj trybu DoH, aby wymuszać jedynie zasady filtrowania DNS, lub trybu proxy, aby filtrować ruch tylko dla wybranych aplikacji.
Opcje zarządzanego wdrażania i samodzielnej rejestracji
Opcje zarządzanego wdrażania i samodzielnej rejestracji

Za pomocą narzędzi MDM usługę można wdrożyć od razu na wszystkich urządzeniach firmy. Użytkownicy mogą też pobrać klienta urządzenia i dokonać samodzielnej rejestracji.
Łącznik aplikacji (tunele)
Łącznik aplikacji (tunele)

Umożliwia połączenie zasobów z Cloudflare bez potrzeby korzystania z publicznego adresu IP. Wdrażaj przez UI, API lub CLI.

Zasoby

Zabezpieczanie rozproszonych miejsc pracy

Unowocześnij zabezpieczenia oddziału dzięki przystępnym początkowym krokom, takim jak filtrowanie DNS oparte na lokalizacji.

Przeczytaj krótki opis rozwiązania
Wielokanałowa ochrona przed phishingiem

Zobacz, jak Cloudflare chroni użytkowników, aplikacje i sieci przed wielokanałowym phishingiem.

Obejrzyj prezentację
Interaktywna prezentacja platformy Zero Trust firmy Cloudflare

Zapoznaj się z kluczowymi funkcjami symulowanego pulpitu nawigacyjnego, badając przepływy pracy w ponad 25 krótkich filmach demonstracyjnych.

Poznaj naszą platformę Zero Trust

Cloudflare Gateway — często zadawane pytania

Uzyskaj bramkę Cloudflare dla swojego przedsiębiorstwa

