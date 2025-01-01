Cloudflare Gateway działa wszędzie w globalnej sieci Cloudflare, umożliwiając inspekcję ruchu niezależnie od tego, gdzie pracują pracownicy, nie zakłócając ich pracy. Działa również w połączeniu z innymi usługami Cloudflare, takimi jak zapobieganie utracie danych (DLP (ochrona przed wyciekiem danych) i zdalna izolacja przeglądarki, zapewniając kompleksową ochronę.