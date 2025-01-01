Cloudflare One ist eine globale cloudbasierte Netzwerksicherheitslösung für Unternehmen, die ihre Belegschaft vernetzen und schützen müssen und dabei nicht auf ältere Sicherheits-Appliances zurückgreifen, mit diversen Einzellösungen jonglieren oder die Übersicht und Kontrolle über ihre Netzwerksicherheit opfern wollen.

Mit Cloudflare wird jeder Service für Netzwerksicherheit über ein großes Edge-Netzwerk bereitgestellt, das sich über mehr als 330 Städte in 125 Ländern erstreckt. Das bedeutet, dass Angriffe automatisch in der Nähe ihres Ursprungs neutralisiert werden, Netzwerk-Traffic über die schnellste und effektivste Route geleitet wird und Zugriffsrichtlinien einheitlich auf die gesamte Belegschaft angewandt werden können, wo auch immer sich die Mitarbeitenden befinden.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Firmennetzwerke durch die skalierbaren Netzwerksicherheitsdienste von Cloudflare geschützt werden.