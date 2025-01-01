Unternehmen benötigen einheitliche und mehrschichtige Schutzlösungen, die standortunabhängig auf alle Endpunkte und Nutzer angewandt werden können. Cloudflare steht Ihnen zur Seite.
So wie sich die Architektur von Firmennetzwerken ständig weiterentwickelt, so entwickeln sich auch die Methoden, mit denen Unternehmen ihre Netzwerke, Benutzer und Daten schützen.
Mit zunehmender Verbreitung von Remote-Arbeit und dem sich derzeit vollziehenden Wechsel in die Cloud werden herkömmliche Architekturen und Sicherheits-Appliances – maßgeschneiderte MPLS-Netzwerke und ein Flickwerk aus Hardware und Tools, dessen Instandhaltung ein Ding des Unmöglichen ist – den Anforderungen moderner Firmennetzwerke heute nicht mehr gerecht. Das zwingt die Firmen, Netzwerksicherheit neu zu denken.
Cloudflare One ist eine globale cloudbasierte Netzwerksicherheitslösung für Unternehmen, die ihre Belegschaft vernetzen und schützen müssen und dabei nicht auf ältere Sicherheits-Appliances zurückgreifen, mit diversen Einzellösungen jonglieren oder die Übersicht und Kontrolle über ihre Netzwerksicherheit opfern wollen.
Mit Cloudflare wird jeder Service für Netzwerksicherheit über ein großes Edge-Netzwerk bereitgestellt, das sich über mehr als 330 Städte in 125 Ländern erstreckt. Das bedeutet, dass Angriffe automatisch in der Nähe ihres Ursprungs neutralisiert werden, Netzwerk-Traffic über die schnellste und effektivste Route geleitet wird und Zugriffsrichtlinien einheitlich auf die gesamte Belegschaft angewandt werden können, wo auch immer sich die Mitarbeitenden befinden.
Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Firmennetzwerke durch die skalierbaren Netzwerksicherheitsdienste von Cloudflare geschützt werden.
Sichern Sie Ihr Netzwerk gegen DDoS-Angriffe jeder Größe und Art – im Durchschnitt in weniger als drei Sekunden.
Ersetzen Sie den Flickenteppich alter Appliances und teurer Firmenstandleitungen mit einem einzigen, einheitlichen globalen Netzwerk.
Sie können Richtlinien für Ihren gesamten ein- und ausgehenden Netzwerk-Traffic festlegen, ohne Lösungen verschiedener Anbieter mühsam aufeinander abstimmen und schwerfällige Hardware unterhalten zu müssen.
Überprüfen und sichern Sie jede Verbindung von Ihren Zweigstellen, Rechenzentren und Remote-Mitarbeitenden zu jedem beliebigen Ziel im Internet – ganz ohne Performance-Einbußen.
Cloudflare One kombiniert Netzwerkprodukte, die darauf ausgelegt sind, Unternehmensnetzwerke zu sichern und Mitarbeitende von jedem Standort der Erde aus zu verbinden.
Erfahren Sie, wie Magic WAN und Magic Firewall zusammenarbeiten, um Richtlinien bezüglich der Netzwerk-Firewall an der Edge für den von Netzwerkeinheiten ausgehenden Traffic innerhalb des Firmennetzwerks durchzusetzen.
Um Netzwerke, Anwendungen und Nutzer zu schützen, kommt es auf die Wahl des richtigen DDoS-Abwehrdiensts an. Bei der Entscheidung sollten die folgenden fünf Fragestellungen berücksichtigt werden.
Die Firewall von Cloudflare auf Netzwerkebene deckt Remote-Benutzer, Zweigstellen, Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen ab und hilft Unternehmen, alles, was in ihren Netzwerken passiert, im Blick zu behalten.
Erfahren Sie mehr über die fünf Risiken, denen sich moderne Firmennetzwerke gegenübersehen, sowie über die Technologien und Strategien, mit denen sich Unternehmen davor schützen können.