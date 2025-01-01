使用內建 Zero Trust 安全性的 SASE 架構，實現網路架構現代化。
使用 Cloudflare 網路連線並保護分支辦公室、總部、資料中心、雲端 VPC 和 SD-WAN。
保護您的網路、資料中心和多雲端基礎架構免受 DDoS 攻擊。
在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。
在超過 1,600 個位置將網路基礎架構直接連線至 Cloudflare 網路，藉此提升網路效能及安全性。
使用 Cloudflare 網路的動態流量情報，讓您的網路效能如虎添翼，可靠性大大提升。
保護任何 TCP 或 UDP 應用程式免受 DDoS 威脅，並提升效能。
透過基於雲端的網路流量監控，建立端對端網��路可見性、DDoS 警示和流量異常偵測。
Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可提供：
Cloudflare 與 13,000 個其他網路整合，具有近乎無限的可擴展性，提供了從來源到目的地的可靠連線。
我們的全球連通雲可在 50 毫秒的時間內連線至所有網際網路使用者，同時提供 100% 正常運作時間 SLA。
每項 Cloudflare 服務均可於每個網路位置的每台伺服器上執行，這代表無需停機或重新設計即可新增功能。
我們的整個全球連通雲均為雲端原生，讓服務更容易管理，更能適應威脅。
受管理代管服務提供者 Nexylan 曾經不得不執行大量手動工作，以確保其網路安全服務的最新狀態。 他們採用了 Cloudflare 的防火牆即服務和網路 DDoS 緩解。
現在，他們的安全流程更高效，整體狀態更強大。