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Cloudflare 網路服務

企業網路連線能力、安全性及效能——全部作為服務提供
Magic transit hero illustration

Cloudflare 在 SASE 架構中提供 WAN 即服務、防火牆即服務、DDoS 防護、SD-WAN，來協助企業連線、保護並加速其企業網路，同時消除舊式硬體的成本和複雜性

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網路安全和效能功能
網際網路全球 - 圓形圖示
Cloudflare One (SASE)

使用內建 Zero Trust 安全性的 SASE 架構，實現網路架構現代化。

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網路規模 - 圓形圖示
Magic WAN

使用 Cloudflare 網路連線並保護分支辦公室、總部、資料中心、雲端 VPC 和 SD-WAN。

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安全護盾保護 - 圓形
Magic Transit

保護您的網路、資料中心和多雲端基礎架構免受 DDoS 攻擊。

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Security waf - 圓形圖示
Magic Firewall

在整個 WAN 中實施一致的網路安全原則，無須回傳流量或建立阻塞點。

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Connect-2 - 圓形圖示
網路互連

在超過 1,600 個位置將網路基礎架構直接連線至 Cloudflare 網路，藉此提升網路效能及安全性。

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效能路由 - 圓形圖示
Argo Smart Routing

使用 Cloudflare 網路的動態流量情報，讓您的網路效能如虎添翼，可靠性大大提升。

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Cloudflare spectrum - 圓形圖示
Spectrum (TCP/UDP)

保護任何 TCP 或 UDP 應用程式免受 DDoS 威脅，並提升效能。

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Cloudflare Magic Wan - 圓形圖示
Magic Network Monitoring

透過基於雲端的網路流量監控，建立端對端網路可見性、DDoS 警示和流量異常偵測。

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲可簡化您的網路現代化

Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可提供：

Network scale orange
與時俱進的網路覆蓋

Cloudflare 與 13,000 個其他網路整合，具有近乎無限的可擴展性，提供了從來源到目的地的可靠連線。

全球可靠性

我們的全球連通雲可在 50 毫秒的時間內連線至所有網際網路使用者，同時提供 100% 正常運作時間 SLA。

Origin server icon
零中斷的適應性

每項 Cloudflare 服務均可於每個網路位置的每台伺服器上執行，這代表無需停機或重新設計即可新增功能。

Cloud multi orange
更高的安全性與可靠性

我們的整個全球連通雲均為雲端原生，讓服務更容易管理，更能適應威脅。

Nexylan 使用 Cloudflare 網路服務來簡化關鍵的安全流程

受管理代管服務提供者 Nexylan 曾經不得不執行大量手動工作，以確保其網路安全服務的最新狀態。 他們採用了 Cloudflare 的防火牆即服務和網路 DDoS 緩解。

現在，他們的安全流程更高效，整體狀態更強大。


「過去，必須透過跨多個網路設備的複雜存取清單來進行篩選。現在，全都可以透過 Cloudflare 儀表板來管理，只需填寫表單，然後按下驗證即可。隨著風險降低，現在有更多的人可以管理安全性。」

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