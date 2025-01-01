Cloudflare 网络服务 企业网络连接、安全和性能 —— 全部以服务形式交付

Cloudflare 在一个 SASE 框架中提供 WAN 即服务、防火墙即服务、DDoS 保护和 SD-WAN，以帮助企业连接、保护和加速其企业网络，无需管理传统网络硬件的成本和复杂性。