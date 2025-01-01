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Cloudflare 网络服务

企业网络连接、安全和性能 —— 全部以服务形式交付
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Cloudflare 在一个 SASE 框架中提供 WAN 即服务、防火墙即服务、DDoS 保护和 SD-WAN，以帮助企业连接、保护和加速其企业网络，无需管理传统网络硬件的成本和复杂性。

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网络安全与性能解决方案能力
Internet globe - round icon
Cloudflare One (SASE)

使用内置 Zero Trust 安全性的 SASE 框架现代化您的网络架构。

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Network scale - round icon
Magic WAN

使用 Cloudflare 网络连接和保护您的分支机构、总部、数据中心、云 VPC 和 SD-WAN。

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Security shield protection - rounded
Magic Transit

保护网络、数据中心和多云基础设施，以防 DDoS 攻击。

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Security waf - round icon
Magic Firewall

在您的整个 WAN 上执行一致的网络安全策略，无需回传流量或造成阻塞点。

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Connect-2 - round icon
网络互连

将您的网络基础设施在 1600 多个地点直连 Cloudflare 网络，提高网络性能和安全。

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Performance routing - round icon
Argo Smart Routing

使用来自 Cloudflare 网络的动态流量情报，提高您的网络性能和可靠性。

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Cloudflare spectrum - round icon
Spectrum (TCP/UDP)

保护任何 TCP 或 UDP 应用程序免受 DDoS 威胁，并提高性能。

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Cloudflare Magic Wan - round icon
Magic Network Monitoring

通过基于云的网络流量监控，实现端到端的网络可见性、DDoS 警报和流量异常检测。

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选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化您的网络现代化

Cloudflare 在单个可组合、云原生的平台上统一了全面的 Web 安全和性能服务，从而更容易阻止更多攻击，改善用户体验，并增强对整体 Web 投资组合的可见性。我们的全球连通云 提供：

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面向未来的网络覆盖

Cloudflare与 13,000 个其他网络集成，具备近乎无限的扩展能力，从源头到目的地提供可靠的连接。

全球可靠性

我们的全球连通云与所有互联网用户距离不到 50 毫秒，并提供 100% 正常运行时间SLA。

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无干扰的适应性

每项 Cloudflare 服务都可以在每个网络借节点的每台服务器上运行，这意味着无需停机或重新设计即可添加新功能。

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更佳的安全性和可靠性

我们全球连通云是完全云原生的，使服务更易管理，并能更好地应对威胁。

Nexylan 使用 Cloudflare 网络服务来简化关键的安全流程

托管服务提供商 Nexylan 不得不花费大量人工精力来使其网络安全服务保持最新。 他们采用了 Cloudflare 的防火墙即服务和网络 DDoS 缓解服务。

现在，他们的安全流程更高效，整体安全态势得到了加强。


“以前，过滤必须通过跨多个网络设备的复杂访问列表来进行。现在，这些工作全部通过 Cloudflare 仪表板管理，只要填写表单，然后点击验证。随着风险减少，现在更多人能够管理安全事务了。”

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