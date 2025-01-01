使用内置 Zero Trust 安全性的 SASE 框架现代化您的网络架构。
使用 Cloudflare 网络连接和保护您的分支机构、总部、数据中心、云 VPC 和 SD-WAN。
保护网络、数据中心和多云基础��设施，以防 DDoS 攻击。
在您的整个 WAN 上执行一致的网络安全策略，无需回传流量或造成阻塞点。
将您的网络基础设施在 1600 多个地点直连 Cloudflare 网络，提高网络性能和安全。
使用来自 Cloudflare 网络的动态流量情报，提高您的网络性能和可靠性。
保护任何 TCP 或 UDP 应用程序免受 DDoS 威胁，并提高性能。
通过基于云的网络流量监控，实现端到端的网络可见性、DDoS 警报和流量异常检测。
Cloudflare 在单个可组合、云原生的平台上统一了全面的 Web 安全和性能服务，从而更容易阻止更多攻击，改善用户体验，并增强对整体 Web 投资组合的可见性。我们的全球连通云 提供：
Cloudflare与 13,000 个其他网络集成，具备近乎无限的扩展能力，从源头到目的地提供可靠的连接。
我们的全球连通云与所有互联网用户距离不到 50 毫秒，并提供 100% 正常运行时间SLA。
每项 Cloudflare 服务都可以在每个网络借节点的每台服务器上运行，这意味着无需停机或重新设计即可添加新功能。
我们全球连通云是完全云原生的，使服务更易管理，并能更好地应对威胁。
托管服务提供商 Nexylan 不得不花费大量人工精力来使其网络安全服务保持最新。 他们采用了 Cloudflare 的防火墙即服务和网络 DDoS 缓解服务。
现在，他们的安全流程更高效，整体安全态势得到了加强。