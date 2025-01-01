«В прошлом фильтрацию нужно было осуществлять через сложные списки доступа на различных сетевых устройствах. Теперь всем этим можно управлять через информационную панель Cloudflare, заполнив форму и нажав "Подтвердить". Теперь с меньшими рисками больше пользователей могут управлять безопасностью».