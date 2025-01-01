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Сетевые сервисы Cloudflare

Корпоративные сетевые подключения, безопасность и производительность — все это предоставляется как услуга
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Cloudflare предоставляет WAN как услугу, межсетевой экран как услугу, защиту от DDoS-атак и SD-WAN в рамках SASE, помогая предприятиям обеспечивать подключение, защиту и повышение быстродействия своих корпоративных сетей, избегая при этом затрат и сложностей, связанных с устаревшим оборудованием

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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ
Глобальный Интернет - круглый значок
Cloudflare One (SASE)

Модернизируйте свою сетевую архитектуру с помощью платформы SASE со встроенной системой безопасности Zero Trust.

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Magic WAN

Подключите и защитите свои филиалы, штаб-квартиры, центры обработки данных, облачные VPC и SD-WAN с помощью сети Cloudflare.

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Security shield protection - rounded
Magic Transit

Защищайте сети, центры обработки данных и мультиоблачную инфраструктуру от DDoS-атак.

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Waf для безопасности - круглый значок
Magic Firewall

Обеспечьте соблюдение единых политик сетевой безопасности во всей сети WAN без обратной передачи трафика и создания узких мест.

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Network Interconnect

Повышайте производительность и безопасность сети, подключая свою инфраструктуру напрямую к сети Cloudflare в более чем 1600 местоположениях.

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Маршрутизация производительности - круглый значок
Умная маршрутизация по технологии Argo

Максимально повысьте производительность своей сети и надежность, используя динамические средства анализа трафика в сети Cloudflare.

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Cloudflare Spectrum - круглый значок
Spectrum (TCP/UDP)

Защищайте приложения TCP и UDP от DDoS-атак и повышайте производительность.

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Cloudflare Magic Wan – круглый значок
Magic Network Monitoring

Обеспечьте полную прозрачность всей сети, добавьте оповещение о DDoS-атаках и выявление аномалий в объемах трафика, подключив облачные средства мониторинга сетевых потоков.

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Почему Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает модернизацию вашей сети

Cloudflare объединяет комплексные сервисы веб-безопасности и сервисы обеспечения производительности на единой компонуемой облачно-ориентированной платформе, упрощая блокирование большего количества атак, улучшая удобство использования и повышая возможности мониторинга всего вашего веб-портфолио. Наша платформа connectivity cloud предлагает:

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Покрытие сети, ориентированное на будущее

Cloudflare интегрируется с 13 000 других сетей, предлагая практически неограниченную масштабируемость, обеспечивая надежное соединение от сервера-источника к месту назначения.

Глобальная надежность

Наше облако connectivity cloud находится в пределах 50 мс от всех пользователей Интернета и предлагает 100 % доступность по SLA.

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Адаптивность без сбоев

Каждый сервис Cloudflare может работать на любом сервере в любой сетевой локации, а это означает, что для добавления новых возможностей не требуется простоев или перепроектирования.

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Повышенная безопасность и надежность

Наше облако connectivity cloud является полностью облачно-ориентированным, что упрощает управление услугами и способствует их более высокой адаптируемости к угрозам.

Nexylan использует сетевые сервисы Cloudflare
для упрощения критически важных процессов безопасности

Поставщику управляемого хостинга Nexylan пришлось выполнять слишком много ручной работы, чтобы поддерживать актуальность своих сервисов сетевой безопасности. Компания внедрила межсетевой экран как услугу и средства нейтрализации DDoS-атак от Cloudflare.

Теперь их процессы безопасности более эффективны, а общее состояние безопасности укрепилось.


«В прошлом фильтрацию нужно было осуществлять через сложные списки доступа на различных сетевых устройствах. Теперь всем этим можно управлять через информационную панель Cloudflare, заполнив форму и нажав "Подтвердить". Теперь с меньшими рисками больше пользователей могут управлять безопасностью».

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