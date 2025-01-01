Cloudflare предоставляет WAN как услугу, межсетевой экран как услугу, защиту от DDoS-атак и SD-WAN в рамках SASE, помогая предприятиям обеспечивать подключение, защиту и повышение быстродействия своих корпоративных сетей, избегая при этом затрат и сложностей, связанных с устаревшим оборудованием
Модернизируйте свою сетевую архитектуру с помощью платформы SASE со встроенной системой безопасности Zero Trust.
Подключите и защитите свои филиалы, штаб-квартиры, центры обработки данных, облачные VPC и SD-WAN с помощью сети Cloudflare.
Защищайте сети, центры обработки данных и мультиоблачную инфраструктуру от DDoS-атак.
Обеспечьте соблюдение единых политик сетевой безопасности во всей сети WAN без обратной передачи трафика и создания узких мест.
Повышайте производительность и безопасность сети, подключая свою инфраструктуру напрямую к сети Cloudflare в более чем 1600 местоположениях.
Максимально повысьте производительность своей сети и надежность, используя динамические средства анализа трафика в сети Cloudflare.
Защищайте приложения TCP и UDP от DDoS-атак и повышайте производительность.
Обеспечьте полную прозрачность всей сети, добавьте оповещение о DDoS-атаках и выявление аномалий в объемах трафика, подключив облачные средства мониторинга сетевых потоков.
Cloudflare объединяет комплексные сервисы веб-безопасности и сервисы обеспечения производительности на единой компонуемой облачно-ориентированной платформе, упрощая блокирование большего количества атак, улучшая удобство использования и повышая возможности мониторинга всего вашего веб-портфолио. Наша платформа connectivity cloud предлагает:
Cloudflare интегрируется с 13 000 других сетей, предлагая практически неограниченную масштабируемость, обеспечивая надежное соединение от сервера-источника к месту назначения.
Наше облако connectivity cloud находится в пределах 50 мс от всех пользователей Интернета и предлагает 100 % доступность по SLA.
Каждый сервис Cloudflare может работать на любом сервере в любой сетевой локации, а это означает, что для добавления новых возможностей не требуется простоев или перепроектирования.
Наше облако connectivity cloud является полностью облачно-ориентированным, что упрощает управление услугами и способствует их более высокой адаптируемости к угрозам.
Поставщику управляемого хостинга Nexylan пришлось выполнять слишком много ручной работы, чтобы поддерживать актуальность своих сервисов сетевой безопасности. Компания внедрила межсетевой экран как услугу и средства нейтрализации DDoS-атак от Cloudflare.
Теперь их процессы безопасности более эффективны, а общее состояние безопасности укрепилось.