Основа Spectrum — сеть, развернутая на базе 335 местоположений в разных странах мира. Это решение защищает ваши приложения от сложных масштабных атак, одновременно обеспечивая конечным пользователям быструю и согласованную работу в реальном времени.
Благодаря емкости в 348 Tbps для нейтрализации атак Spectrum справляется даже с крупнейшими DDoS-атаками раньше, чем они доберутся до вашего сервера.
Spectrum объединяется с Argo Smart Routing, и это позволяет передавать TCP-трафик быстрее, чем в самых оптимизированных частях Интернета.
С балансировкой нагрузки все активные подключения TCP и весь UDP-трафик �автоматически переводятся на работающий сервер, чтобы не допустить остановки в работе сервисов.
Spectrum работает в качестве обратного прокси-сервера уровня 4, распространяя защиту от DDoS-атак и средства ускорения трафика на все устройства, контейнеры и виртуальные машины (VM), подключенные к Интернету.
А встроенный программно-определяемый межсетевой экран на базе IP позволит вам легко контролировать потоки трафика, идущие к вашим серверам приложений — никакого отдельного оборудования или дорогостоящего обслуживания вам для этого не потребуется.
«Cloudflare Spectrum помог нам действительно повысить производительность и отказоустойчивость наших пользовательских протоколов TCP».
Бен Бёрнс (Ben Burns), директор по ИТ, ESL
Spectrum помогает обеспечить быструю и стабильную работу онлайн-игр, финансовых сервисов и других приложений, которые сильно зависят от длительности задержки.
Разрешайте или запрещайте отдельные IP или целые диапазоны, чтобы ограничивать трафик, идущий к вашим серверам приложений.
Получайте подробную информацию о шаблонах входящего и исходящего трафика и об угрозах, нейтрализованных с помощью Spectrum.