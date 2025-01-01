Spectrum работает в качестве обратного прокси-сервера уровня 4, распространяя защиту от DDoS-атак и средства ускорения трафика на все устройства, контейнеры и виртуальные машины (VM), подключенные к Интернету.

А встроенный программно-определяемый межсетевой экран на базе IP позволит вам легко контролировать потоки трафика, идущие к вашим серверам приложений — никакого отдельного оборудования или дорогостоящего обслуживания вам для этого не потребуется.