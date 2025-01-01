Cloudflare Spectrum

Защита от DDoS-атак без тарификации трафика и ускорение трафика для TCP- и UDP-приложений.
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Основа Spectrum — сеть, развернутая на базе 335 местоположений в разных странах мира. Это решение защищает ваши приложения от сложных масштабных атак, одновременно обеспечивая конечным пользователям быструю и согласованную работу в реальном времени.

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ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE SPECTRUM
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Блокирование объемных DDoS-атак

Благодаря емкости в 348 Tbps для нейтрализации атак Spectrum справляется даже с крупнейшими DDoS-атаками раньше, чем они доберутся до вашего сервера.

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Ускорение сетевого трафика в реальном времени

Spectrum объединяется с Argo Smart Routing, и это позволяет передавать TCP-трафик быстрее, чем в самых оптимизированных частях Интернета.

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Высокая доступность с быстрым переключением на резервные мощности

С балансировкой нагрузки все активные подключения TCP и весь UDP-трафик автоматически переводятся на работающий сервер, чтобы не допустить остановки в работе сервисов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Защита и ускорение TCP- и UDP-приложений

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Spectrum работает в качестве обратного прокси-сервера уровня 4, распространяя защиту от DDoS-атак и средства ускорения трафика на все устройства, контейнеры и виртуальные машины (VM), подключенные к Интернету.

А встроенный программно-определяемый межсетевой экран на базе IP позволит вам легко контролировать потоки трафика, идущие к вашим серверам приложений — никакого отдельного оборудования или дорогостоящего обслуживания вам для этого не потребуется.

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Новейшие тенденции DDoS по результатам наблюдений Cloudflare

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

Cloudflare получает награду в номинации «Выбор потребителей»

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award
в 2023 г. в номинации «Голос потребителей»: решения для нейтрализации DDoS-атак от Gartner® Peer Insights™.
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Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Что говорят наши клиенты

«Cloudflare Spectrum помог нам действительно повысить производительность и отказоустойчивость наших пользовательских протоколов TCP».

Бен Бёрнс (Ben Burns), директор по ИТ, ESL

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SPECTRUM

Cloudflare Spectrum помогает обеспечивать доступность ваших приложений, контролировать трафик, идущий к серверам приложений, и анализировать веб-трафик в реальном времени

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Снижение задержки в ваших приложениях

Spectrum помогает обеспечить быструю и стабильную работу онлайн-игр, финансовых сервисов и других приложений, которые сильно зависят от длительности задержки.

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Детальные правила межсетевого экрана на основе IP

Разрешайте или запрещайте отдельные IP или целые диапазоны, чтобы ограничивать трафик, идущий к вашим серверам приложений.

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
Мониторинг трафика и угроз с детальной аналитикой

Получайте подробную информацию о шаблонах входящего и исходящего трафика и об угрозах, нейтрализованных с помощью Spectrum.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Cloudflare Spectrum — доступность по плану

Pro

Business

Enterprise

SSH

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Minecraft

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

RDP

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Все другие протоколы TCP/UDP

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