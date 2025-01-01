Узнайте, как сетевые сервисы Cloudflare могут помочь вам ускорить миграцию в облако, блокировать атаки, внедрить SASE и удовлетворить другие критически важные потребности корпоративных сетей.
В�озможности подключения, безопасность и производительность — все это предоставляется как услуга через продукты Magic, используя следующие:
Cloudflare Magic WAN
Cloudflare Magic Transit
Cloudflare Magic Firewall
Подключите свои локальные сети напрямую к сети Cloudflare, чтобы обеспечить более надежную и безопасную работу, используя:
Межсетевое соединение Cloudflare
Cloudflare Magic Transit
Cloudflare Zero Trust
Cloudflare CDN
Cloudflare Workers
Получите решение сетевой безопасности, которое предлагает защиту от DDoS-атак, ускорение трафика и многое другое в каждом центре обработки данных Cloudflare, используя:
Cloudflare Magic Transit
Получите платформу «сеть как услуга» на основе Zero Trust, которая динамически подключает пользователей к корпоративным ресурсам, а средства управления безопасностью на основе удостоверений предоставляются близко к пользователям, используя:
Cloudflare One
Cloudflare объединяет комплексные сервисы веб-безопасности и сервисы обеспечения производительности на единой компонуемой облачно-ориентированной платформе, упрощая блокирование большего количества атак, улучшая удобство использования и повышая возможности мониторинга всего вашего веб-портфолио. Наша платформа connectivity cloud предлагает:
Cloudflare интегрируется с 13 000 других сетей и предлагает практически неограниченную масштабируемость, обеспечивая надежное соединение от сервера-источника к месту назначения.
Наше облако connectivity cloud находится в пределах 50 мс от всех пользователей Интернета и предлагает 100 % доступность по SLA.
Каждый сервис Cloudflare может работать на любом сервере в любой сетевой локации, а это означ�ает, что для добавления новых возможностей не требуется простоев или перепроектирования.
Наше облако connectivity cloud является полностью облачно-ориентированным, что упрощает управление услугами и способствует их более высокой адаптируемости к угрозам.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платфор�ма connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Корпоративная сеть ритейлера модной одежды Zalando подверглась DDoS-атакам, что привело к серьезным задержкам в выполнении заказов.
Компания внедрила Magic Transit, сервис Cloudflare по нейтрализации DDoS-атак. Теперь они с легкостью блокируют более 200 атак в неделю и высвобождают время инженеров для более важных стратегических задач.