Защита и повышение быстродействия сети с решениями от Cloudflare

Ускорьте модернизацию своей сети без ущерба для безопасности или производительности

Узнайте, как сетевые сервисы Cloudflare могут помочь вам ускорить миграцию в облако, блокировать атаки, внедрить SASE и удовлетворить другие критически важные потребности корпоративных сетей.

Все сетевые сервисы

Возможности подключения, безопасность и производительность — все это предоставляется как услуга через продукты Magic, используя следующие:

  • Cloudflare Magic WAN

  • Cloudflare Magic Transit

  • Cloudflare Magic Firewall

Подключите свою сеть к Cloudflare

Подключите свои локальные сети напрямую к сети Cloudflare, чтобы обеспечить более надежную и безопасную работу, используя:

  • Межсетевое соединение Cloudflare

  • Cloudflare Magic Transit

  • Cloudflare Zero Trust

  • Cloudflare CDN

  • Cloudflare Workers

Нейтрализация DDoS-атак L3

Получите решение сетевой безопасности, которое предлагает защиту от DDoS-атак, ускорение трафика и многое другое в каждом центре обработки данных Cloudflare, используя:

  • Cloudflare Magic Transit

Преобразование корпоративных сетей

Получите платформу «сеть как услуга» на основе Zero Trust, которая динамически подключает пользователей к корпоративным ресурсам, а средства управления безопасностью на основе удостоверений предоставляются близко к пользователям, используя:

  • Cloudflare One

Почему Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает модернизацию вашей сети

Обновление сетевой производительности – иллюстрация

Cloudflare объединяет комплексные сервисы веб-безопасности и сервисы обеспечения производительности на единой компонуемой облачно-ориентированной платформе, упрощая блокирование большего количества атак, улучшая удобство использования и повышая возможности мониторинга всего вашего веб-портфолио. Наша платформа connectivity cloud предлагает:

Покрытие сети, ориентированное на будущее

Cloudflare интегрируется с 13 000 других сетей и предлагает практически неограниченную масштабируемость, обеспечивая надежное соединение от сервера-источника к месту назначения.

Глобальная надежность

Наше облако connectivity cloud находится в пределах 50 мс от всех пользователей Интернета и предлагает 100 % доступность по SLA.

Адаптивность без сбоев

Каждый сервис Cloudflare может работать на любом сервере в любой сетевой локации, а это означает, что для добавления новых возможностей не требуется простоев или перепроектирования.

Повышенная безопасность и надежность

Наше облако connectivity cloud является полностью облачно-ориентированным, что упрощает управление услугами и способствует их более высокой адаптируемости к угрозам.

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

Zalando использует Cloudflare для защиты своей сети
от постоянных атак

Корпоративная сеть ритейлера модной одежды Zalando подверглась DDoS-атакам, что привело к серьезным задержкам в выполнении заказов.

Компания внедрила Magic Transit, сервис Cloudflare по нейтрализации DDoS-атак. Теперь они с легкостью блокируют более 200 атак в неделю и высвобождают время инженеров для более важных стратегических задач.

«Мы сосредоточены на автоматизации, стандартизации и отказоустойчивости, чтобы наш рост был упорядоченным и безопасным. Cloudflare помогает нам обеспечить отказоустойчивость нашей внутренней сети».

Свяжитесь с корпоративным представителем Cloudflare

