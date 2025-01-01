複製文章連結

什麼是網路現代化？

網路現代化是用虛擬化軟體（通常在雲端）取代內部部署網路設備的過程。現代化的網路可提供靈活性、可擴展性和安全性，來適應不斷變化的業務需求。網路的某些部分可以卸載到雲端或公用網際網路，幫助避免與多重通訊協定標籤切換 (MPLS) 等傳統網路方法相關的成本。

經過現代化改造的網路最終應有更精簡的網路架構。隨著時間的推移，企業網路的複雜性往往會不斷增加，因為企業會新增資料中心和安全設備來滿足新的使用案例。現代化的網路不會增加這種複雜性，而是用更簡單、更靈活的雲端交付連線和安全技術取而代之。

什麼是企業網路？

企業網路是廣域網路 (WAN)，可滿足單一大型組織的需求並可方便員工和承包商存取內部資源（應用程式、資料儲存體）。

為什麼企業網路現代化如此重要

傳統上，企業網路將集中式總部和分支辦公室相互連接。使用傳統網路，必須佈建和購買更多設備（例如防火牆、路由器和交換器）來支援每個區域。這些連線通常使用 MPLS 路由或租用線路，企業則使用 VPN 等基於邊界的裝置來管理存取並保護敏感性資料免受外部攻擊。

隨著網路頻寬成本、雲端運算以及超出企業範圍的分散式工作的增加，這種架構對於許多企業來說已經不夠用且過於僵化。

許多企業網路正在經歷現代化轉型，轉向更輕、更靈活的雲端原生架構，更好地支援邊緣運算，從而提升應用程式效能。這項轉型還能支援日益增長的 SaaS 使用量和人工智慧 (AI) 工作負載。

現代化的網路架構是什麼樣的？

現代化網路架構可能各不相同，但其中包含的關鍵概念都包括 Zero Trust 網路存取 (ZTNA)、軟體定義的 WAN (SD-WAN) 或網路即服務 (NaaS)，以及網路層 DDoS 防護和安全 Web 閘道 (SWG) 等安全措施。安全性與網路連線原生整合，並且網路連線可以在任何裝置、伺服器和雲端之間的任何位置進行。網路本身是分散式的，基於雲端原生服務建置，而不是基於硬體和硬編碼連線。（這種類型的架構稱為「安全存取服務邊緣」，簡稱 SASE。）

一般而言，現代化網路可避免：

將流量回傳至集中式資料中心

與公有雲端的一對一連線

「全有或全無」式的 VPN 存取控制，也就是所謂的「城堡加護城河」安全模型

插入設備以增加更多的網路覆蓋範圍、運算或容量（而不是轉向可隨需擴展的虛擬服務，無需部署額外的基礎架構）

這描述的是理想情況，但現實是，許多企業的關鍵服務託管在資料中心，或透過 MPLS 建立關鍵業務連線，為了確保業務的持續營運，這些服務不能輕易被移除和替換。現代化的網路應該能夠平等地服務於靈活的雲端服務和傳統基礎架構。同時，網路現代化也能幫助企業在需要時最終將所有服務遷移到雲端。

網路現代化不應該只是在已經很複雜的內部網路中增加另一個供應商的過程。

有哪些主要的網路現代化使用案例？

選擇採用 SASE 模型實現網路現代化的組織會將網路和安全控制置於雲端邊緣，而不是企業資料中心。這可以實現以下關鍵用例：

與 MPLS 和傳統 SD-WAN 相比，簡化了分支連線

將 DMZ 安全性（私人網路和公用網際網路流量之間的緩衝區）轉移到雲端

透過將應用程式存取與企業網路存取分離，加速併購整合期間的連線

跨多個公有雲端（多雲端網路）安全連線和管理網路

用 Zero Trust 安全性模型取代區域網路 (LAN) 上的提升信任

什麼是咖啡店網路？

「咖啡店網路」一詞由分析公司 Gartner 創造，意指一種靈活、現代化的網路方法。它支援「隨處辦公」的員工管理方法，換句話說，它可以從企業廣域網路 (WAN)、個人家庭區域網路 (LAN) 以及第三方和第四方 WiFi 網路（例如咖啡店中託管的 WiFi 網路）提供安全的網路連線。

什麼是網路即服務 (NaaS)？

NaaS 是一種透過雲端提供網路服務的模式。NaaS 客戶無需任何自有基礎架構即可營運自己的網路。連線透過網際網路提供。這是現代化網路可以採用的一種形式。

有哪些 Cloudflare 網路服務？

Cloudflare 幫助企業實現網路現代化，並降低網路的複雜性。Cloudflare 在一個架構中提供 WAN 即服務、防火牆即服務、DDoS 防護和 SD-WAN。在此處瞭解有關網路服務的更多資訊。