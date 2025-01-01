記事のリンクをコピーする

ネットワークモダナイゼーションとは？

ネットワークモダナイゼーションとは、オンプレミスのネットワークアプライアンスを仮想化されたソフトウェアに置き換えるプロセスであり、通常はクラウド上で行われます。モダナイズされたネットワークは、変化するビジネスニーズに対応できる柔軟性、拡張性、セキュリティを提供します。ネットワークの一部をクラウドまたはパブリックインターネットにオフロードし、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）などの従来のネットワークアプローチに関連するコストを回避できます。

モダナイズされたネットワークの最終状態は、よりシンプルなネットワークアーキテクチャである必要があります。エンタープライズネットワークは、企業が新たなユースケースに対応するためにデータセンターやセキュリティアプライアンスを追加するため、時間の経過とともに複雑化することがよくあります。モダナイズされたネットワークは、この複雑さを増すのではなく、よりシンプルで柔軟なクラウド配信の接続性とセキュリティに置き換えます。

エンタープライズネットワークとは？

エンタープライズネットワークは、1つの大規模な企業のニーズを満たすワイドエリアネットワーク（WAN）であり、従業員や請負業者の社内リソース（アプリ、データストア）へのアクセスを容易にする場合があります。

エンタープライズネットワークのモダナイゼーションが重要な理由

エンタープライズネットワークは従来、中央本社と支社を相互につないでいました。従来のネットワークでは、各地域をサポートするために（ファイアウォール、ルーター、スイッチなど）多くの機器をプロビジョニングし、購入する必要がありました。MPLSルートまたは専用回線がこれらの接続に使用され、企業はVPNなどの境界ベースのアプライアンスを使用して、アクセスを管理し、機微データを外部から保護していました。

ネットワーク帯域幅コスト、クラウドコンピューティング、企業の境界を越えた分散型作業の増加により、このようなアーキテクチャは、多くの企業にとって不十分であり、あまりにも厳格です。

多くの企業ネットワークは、アプリケーションのパフォーマンスを高速化するためにエッジコンピューティングをサポートする、クラウドネイティブで柔軟なアーキテクチャに移行するために、モダナイゼーションのプロセスを経ています。このプロセスは、SaaSの利用や人工知能（AI）のワークロードの増加への対応も可能にします。

モダナイズされたネットワークアーキテクチャとは？

モダナイズされたネットワークアーキテクチャはさまざまですが、組み込まれている主な概念は、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）、ソフトウェア定義型WAN（SD-WAN）、またはサービスとしてのネットワーク（NaaS）、ネットワーク層DDoS攻撃対策およびセキュアWebゲートウェイ（SWG）です。セキュリティはネットワーク接続とネイティブに統合され、ネットワーク接続はあらゆるデバイス、サーバー、クラウド間のどこからでも発生します。ネットワーク自体は分散型で、ハードウェアやハードコードされた接続ではなく、クラウドネイティブのサービスをベースに構築されています。（このタイプのアーキテクチャは、「セキュアアクセスサービスエッジ」またはSASEと呼ばれます。）

モダナイズされたネットワークが通常回避するもの：

一元化されたデータセンターへのトラフィックのバックホール

パブリッククラウドへの1対1の接続

VPNを介したアクセス制御への「オール・オア・ナッシング」、「城と堀」アプローチ

ネットワークカバレッジ、コンピュート、または容量を追加するためにアプライアンスを挿入する（追加のインフラを導入せずにオンデマンドでスケールアップする仮想サービスに移行する代わりに）

これは理想的ですが、現実には多くの企業が重要なサービスをデータセンターでホストしたり、MPLSでビジネスクリティカルな接続を持ち、事業運営を継続するために、これらを簡単に廃止して置き換えることはできません。モダナイズされたネットワークは、柔軟なクラウドサービスとレガシーインフラを同様に提供できる必要があります。同時に、ネットワークのモダナイゼーションにより、企業は必要に応じて最終的にすべてのサービスをクラウドに移行することができます。

ネットワークのモダナイゼーションは、既存の複雑化する内部ネットワークに単に別のベンダーを追加するだけでは不十分です。

ネットワークモダナイゼーションの主なユースケースとは？

ネットワークのモダナイゼーションを図るためにSASEモデルを採用することを選んだ企業は、企業のデータセンターではなくクラウドエッジにネットワークとセキュリティの制御を配置します。これにより可能となる主なユースケース：

MPLSおよび従来のSD-WANに比べ、ブランチ間接続を簡素化

DMZセキュリティ（プライベートネットワークとパブリックインターネットトラフィックの間のバッファ）をクラウドにシフト

アプリケーションアクセスを企業ネットワークアクセスから切り離すことによりM&A統合時の接続を加速

複数のパブリッククラウド（マルチクラウドネットワーキング）にまたがるネットワーキングのセキュアな接続と管理

ローカルエリアネットワーク（LAN）への過度の信頼をゼロトラストセキュリティモデルに置き換える

コーヒーショップネットワーキングとは？

「コーヒーショップネットワーキング」は、アナリスト企業のGartner社の生み出した造語で、ネットワーキングに対する柔軟でモダナイズされたアプローチのことを指します。従業員管理に対する「場所を選ばない働き方、どこでも勤務」のアプローチをサポートしています。言い換えれば、企業WAN、個人の家庭のLAN、サードパーティやサードパーティのWi-Fiネットワーク（コーヒーショップでホストされているようなネットワークなど）から、安全なネットワーク接続を利用できるようにするということです。

Network as a Service（NaaS）とは？

NaaSは、クラウドを通じてネットワーキングサービスを提供するためのモデルです。NaaSの利用者は、自社のインフラなしで自社のネットワークを運用できます。接続はインターネット経由で提供されます。これは、モダナイズされたネットワークが取ることのできる形態の1つです。

Cloudflareネットワークサービスとは？

Cloudflareは、企業がネットワークのモダナイゼーションを受け入れ、ネットワークの複雑さを軽減するのに役立ちます。Cloudflareは、サービスとしてのWAN、サービスとしてのファイアウォール、DDoS攻撃対策、SD-WANを1つのフレームワークで提供します。ネットワークサービスの詳細についてご覧ください。