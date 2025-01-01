Copiar el enlace del artículo

¿Qué es la modernización de la red?

La modernización de la red es el proceso de sustitución de los dispositivos de red locales por un software de virtualización, normalmente en la nube. Una red modernizada ofrece flexibilidad, escalabilidad y seguridad para adaptarse a las necesidades empresariales en constante evolución. Algunas partes de la red se pueden descargar a la nube o a la Internet pública, lo que ayuda a evitar los costos asociados con los enfoques de red heredados, como la conmutación de etiquetas de protocolos múltiples (MPLS).

El estado final de una red que se moderniza debería ser una arquitectura de red más sencilla. Las redes empresariales suelen aumentar en complejidad con el paso del tiempo, a medida que las organizaciones añaden centros de datos y dispositivos de seguridad para satisfacer nuevos casos de uso. Las redes modernizadas, en lugar de aumentar esta complejidad, las sustituyen por una conectividad y una seguridad en la nube más sencillas y flexibles.

¿Qué es una red empresarial?

Las redes empresariales son redes de área amplia (WAN) que satisfacen las necesidades de una sola gran organización y pueden facilitar el acceso a los recursos internos (aplicaciones, almacenes de datos) para los empleados y contratistas.

Por qué es importante la modernización de las redes empresariales

Las redes empresariales tradicionalmente conectaban la sede central y las sucursales entre sí. Con las redes tradicionales, se deben aprovisionar y comprar más equipos (como firewalls, enrutadores y conmutadores ) para admitir cada región. Se utilizaron rutas MPLS o líneas alquiladas para estas conexiones, y las empresas utilizaron dispositivos basados en el perímetro, como las VPN, para gestionar el acceso y proteger los datos confidenciales de los agentes externos.

Con el aumento de los costos de ancho de banda de la red, la informática en la nube y el trabajo distribuido más allá del perímetro corporativo, esta arquitectura es insuficiente y demasiado rígida para muchas empresas.

Muchas redes empresariales se someten a un proceso de modernización para pasar a una arquitectura más ligera y flexible que sea nativa de la nube y admita mejor el Edge Computing para acelerar el rendimiento de las aplicaciones. Este proceso también permite admitir un mayor uso de SaaS y cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA).

¿Cómo es una arquitectura de red modernizada?

La arquitectura de red modernizada puede variar, pero los conceptos clave que incorporan incluyen el acceso a la red Zero Trust (ZTNA), la WAN definida por software (SD-WAN) o la red como servicio (NaaS) y las medidas de seguridad como la protección DDoS en la capa de red y las puertas de enlace web seguras (SWG). La seguridad está integrada de manera nativa con las conexiones de red, y estas conexiones pueden ocurrir desde cualquier lugar entre dispositivos, servidores y nubes. La red en sí está distribuida, se basa en servicios nativos de la nube, en lugar de hardware y conexiones codificadas. (Este tipo de arquitectura se denomina "perímetro de servicio de acceso seguro" o SASE).

En general, las redes modernizadas evitan:

Retornar el tráfico a los centros de datos centralizados.

Lograr conexiones individuales a las nubes públicas.

Establecer enfoques totales y perimetrales para el control de acceso a través de las VPN.

Insertar dispositivos para agregar más cobertura de red, proceso o capacidad (en lugar de cambiar a servicios virtuales que aumentan según la demanda sin implementar una infraestructura adicional).

Esto describe lo ideal, pero en realidad muchas empresas tienen servicios críticos alojados en centros de datos o conexiones críticas para el negocio a través de MPLS, y por el bien de la continuidad de las operaciones comerciales, estos no se pueden eliminar y reemplazar fácilmente. Las redes modernizadas deben ser capaces de brindar servicios en la nube flexibles y una infraestructura heredada por igual. Al mismo tiempo, la modernización de la red también acompaña a las organizaciones para, en última instancia, hacer la transición de todos los servicios a la nube, si así lo desean.

La modernización de la red no debe ser un proceso que consista simplemente en agregar otro proveedor a una red interna que ya es compleja.

¿Cuáles son los casos de uso clave de la modernización de la red?

Las organizaciones que deciden adoptar un modelo SASE para modernizar su red colocan los controles de red y seguridad en el perímetro de la nube, en lugar de hacerlo en el centro de datos corporativo. Esto permite casos de uso clave como:

La simplificación de la conectividad de las sucursales en comparación con la MPLS y SD-WAN tradicional.

La migración de la seguridad de la DMZ (el modulador entre una red privada y el tráfico público de Internet) a la nube.

La aceleración de la conectividad durante la integración de las fusiones y adquisiciones, al desvincular el acceso a las aplicaciones del acceso a la red corporativa.

La conexión y gestión seguras de las redes en varias nubes públicas (redes multinube).

Reemplazo del exceso de confianza en la red de área local (LAN) por un modelo de seguridad Zero Trust

¿Qué es la red de cafeterías?

"Las redes de cafeterías", un término acuñado por la firma de los analistas de Gartner, hace referencia a un enfoque flexible y modernizado de las redes. Admite un enfoque de "teletrabajo" para la gestión de la fuerza laboral, es decir, ofrece conexiones de red seguras desde WAN corporativas, LAN domésticas personales y redes WiFi de menor jerarquía (como las alojadas en cafeterías).

¿Qué es la red como servicio (NaaS)?

NaaS es un modelo para ofrecer los servicios de red a través de la nube. Los clientes de NaaS pueden operar sus propias redes sin necesidad de una infraestructura propia. La conectividad se ofrece a través de Internet. Esta es una forma que puede adoptar una red modernizada.

¿Qué son los servicios de la red de Cloudflare?

Cloudflare ayuda a las empresas a modernizar la red y a reducir la complejidad. Cloudflare ofrece WAN como servicio, firewall como servicio, protección DDoS y SD-WAN en un solo marco. Más información sobre los servicios de red.