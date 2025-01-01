O que é modernização de redes?

A modernização da redes é o processo de substituir ou aumentar a infraestrutura de rede legada com serviços que oferecem suporte a conectividade e serviços de segurança baseados em nuvem.
Após ler este artigo, você será capaz de:
Copiar o link do artigo
Modernização de redes é o processo de substituição de dispositivos de rede no local por software virtualizado, geralmente em nuvem. Uma rede modernizada oferece flexibilidade, escalabilidade e segurança para acomodar as necessidades em evolução das empresas. Algumas partes da rede podem ser descarregadas para a nuvem ou para a internet pública, ajudando a evitar os custos associados a abordagens de rede legadas, como comutação de etiquetas multiprotocolo (MPLS).
O estado final de uma rede em processo de modernização deve ser uma arquitetura de rede mais simples. As redes corporativas geralmente aumentam em complexidade com o passar do tempo, à medida que as organizações adicionam data centers e dispositivos de segurança para atender a novos casos de uso. As redes modernizadas, em vez de aumentar essa complexidade, a substituem por conectividade e segurança mais simples e flexíveis fornecidas em nuvem.
Redes corporativas são WANs (redes de longa distância) que atendem às necessidades de uma única grande organização e podem facilitar o acesso a recursos internos (aplicativos, armazenamentos de dados) para funcionários e prestadores de serviços.
Tradicionalmente, as redes corporativas conectavam sedes centralizadas e filiais entre si. Com a rede tradicional, mais equipamentos (como firewalls, roteadores e switches) devem ser provisionados e adquiridos para oferecer suporte a cada região. Rotas de MPLS ou linhas alugadas eram usadas para essas conexões, e as empresas usavam dispositivos baseados em perímetro, como VPNs, para gerenciar o acesso e proteger dados sensíveis de estranhos.
Com o aumento dos custos de largura de banda de rede, computação em nuvem e trabalho distribuído além do perímetro corporativo, essa arquitetura se torna insuficiente e muito rígida para muitas empresas.
Muitas redes corporativas passam por um processo de modernização para serem transferidas para uma arquitetura mais leve e flexível que seja nativa de nuvem e ofereça melhor suporte à computação de borda para um desempenho mais rápido de aplicativos. Esse processo também possibilita o suporte para o aumento do uso de SaaS e cargas de trabalho de inteligência artificial (IA).
A arquitetura de rede modernizada pode variar, mas os principais conceitos que ela incorpora incluem acesso à rede Zero Trust (ZTNA), WAN definida por software (SD-WAN) ou rede como serviço (NaaS) e medidas de segurança como proteção contra DDoS na camada de rede e gateways seguros da web (SWG). A segurança é integrada nativamente às conexões de rede e as conexões de rede podem ocorrer em qualquer lugar entre quaisquer dispositivos, servidores e nuvens. A rede em si é distribuída, criada em serviços nativos de nuvem, em vez de hardware e conexões codificadas. (Esse tipo de arquitetura é chamado de "serviço de acesso seguro de borda" ou SASE.)
Em geral, as redes modernizadas evitam:
Isso descreve o ideal, mas, na realidade, muitas empresas têm serviços críticos hospedados em data centers ou conexões críticas para a empresa via MPLS e, para garantir a continuidade das operações da empresa, eles não podem ser facilmente removidos e substituídos. As redes modernizadas devem ser capazes de atender igualmente a serviços em nuvem flexíveis e à infraestrutura legada. Ao mesmo tempo, a modernização de redes também posiciona bem as organizações para, eventualmente, fazer a transição de todos os serviços para a nuvem, se assim desejarem.
A modernização de redes não deve ser apenas um processo de adicionar mais um fornecedor a uma rede interna já complexa.
As organizações que optam por adotar um modelo SASE para modernizar a rede colocam os controles de rede e segurança na borda da nuvem em vez de no data center corporativo. Isso permite casos de uso importantes, como:
"Rede de cafeterias", um termo criado pela empresa de análises Gartner, refere-se a uma abordagem flexível e modernizada de rede. Ela é compatível com uma abordagem de "trabalhar de qualquer lugar" para o gerenciamento da força de trabalho, em outras palavras, disponibilizar conexões de rede seguras em WANs corporativas, LANs domésticas e redes WiFi de terceiros e quartos (como as hospedadas em cafeterias).
Rede como serviço é um modelo para fornecer serviços de rede por meio de nuvem. Os clientes de rede como serviço podem operar suas próprias redes sem nenhuma infraestrutura própria. A conectividade é fornecida pela internet. Essa é uma forma que uma rede modernizada pode assumir.
A Cloudflare ajuda as empresas a adotar a modernização de redes e reduzir a complexidade de sua rede. A Cloudflare oferece WAN como serviço, firewall como serviço, proteção contra DDoS e SD-WAN em uma única estrutura. Saiba mais sobre serviços de rede.