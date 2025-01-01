Copiar o link do artigo

O que é modernização de redes?

Modernização de redes é o processo de substituição de dispositivos de rede no local por software virtualizado, geralmente em nuvem. Uma rede modernizada oferece flexibilidade, escalabilidade e segurança para acomodar as necessidades em evolução das empresas. Algumas partes da rede podem ser descarregadas para a nuvem ou para a internet pública, ajudando a evitar os custos associados a abordagens de rede legadas, como comutação de etiquetas multiprotocolo (MPLS).

O estado final de uma rede em processo de modernização deve ser uma arquitetura de rede mais simples. As redes corporativas geralmente aumentam em complexidade com o passar do tempo, à medida que as organizações adicionam data centers e dispositivos de segurança para atender a novos casos de uso. As redes modernizadas, em vez de aumentar essa complexidade, a substituem por conectividade e segurança mais simples e flexíveis fornecidas em nuvem.

O que é uma rede corporativa?

Redes corporativas são WANs (redes de longa distância) que atendem às necessidades de uma única grande organização e podem facilitar o acesso a recursos internos (aplicativos, armazenamentos de dados) para funcionários e prestadores de serviços.

Por que a modernização de redes corporativas é importante

Tradicionalmente, as redes corporativas conectavam sedes centralizadas e filiais entre si. Com a rede tradicional, mais equipamentos (como firewalls, roteadores e switches) devem ser provisionados e adquiridos para oferecer suporte a cada região. Rotas de MPLS ou linhas alugadas eram usadas para essas conexões, e as empresas usavam dispositivos baseados em perímetro, como VPNs, para gerenciar o acesso e proteger dados sensíveis de estranhos.

Com o aumento dos custos de largura de banda de rede, computação em nuvem e trabalho distribuído além do perímetro corporativo, essa arquitetura se torna insuficiente e muito rígida para muitas empresas.

Muitas redes corporativas passam por um processo de modernização para serem transferidas para uma arquitetura mais leve e flexível que seja nativa de nuvem e ofereça melhor suporte à computação de borda para um desempenho mais rápido de aplicativos. Esse processo também possibilita o suporte para o aumento do uso de SaaS e cargas de trabalho de inteligência artificial (IA).

Como é uma arquitetura de rede modernizada?

A arquitetura de rede modernizada pode variar, mas os principais conceitos que ela incorpora incluem acesso à rede Zero Trust (ZTNA), WAN definida por software (SD-WAN) ou rede como serviço (NaaS) e medidas de segurança como proteção contra DDoS na camada de rede e gateways seguros da web (SWG). A segurança é integrada nativamente às conexões de rede e as conexões de rede podem ocorrer em qualquer lugar entre quaisquer dispositivos, servidores e nuvens. A rede em si é distribuída, criada em serviços nativos de nuvem, em vez de hardware e conexões codificadas. (Esse tipo de arquitetura é chamado de "serviço de acesso seguro de borda" ou SASE.)

Em geral, as redes modernizadas evitam:

Backhaul de tráfego para data centers centralizados

Conexões individuais com nuvens públicas

Abordagens do tipo tudo ou nada, castelo e fosso para o controle de acesso via VPN

Inserção de dispositivos para aumentar a cobertura de rede, computação ou capacidade (em vez de migrar para serviços virtuais que escalam sob demanda implantar infraestrutura adicional)

Isso descreve o ideal, mas, na realidade, muitas empresas têm serviços críticos hospedados em data centers ou conexões críticas para a empresa via MPLS e, para garantir a continuidade das operações da empresa, eles não podem ser facilmente removidos e substituídos. As redes modernizadas devem ser capazes de atender igualmente a serviços em nuvem flexíveis e à infraestrutura legada. Ao mesmo tempo, a modernização de redes também posiciona bem as organizações para, eventualmente, fazer a transição de todos os serviços para a nuvem, se assim desejarem.

A modernização de redes não deve ser apenas um processo de adicionar mais um fornecedor a uma rede interna já complexa.

Quais são os principais casos de uso de modernização de redes?

As organizações que optam por adotar um modelo SASE para modernizar a rede colocam os controles de rede e segurança na borda da nuvem em vez de no data center corporativo. Isso permite casos de uso importantes, como:

Simplificar a conectividade de filiais em comparação com MPLS e SD-WAN tradicional

Migrar a segurança da DMZ (o buffer entre o tráfego de uma rede privada e a internet pública) para a nuvem

Acelerar a conectividade durante a integração de fusões e aquisições, desvinculando o acesso a aplicativos do acesso à rede corporativa

Conectar e gerenciar a rede com segurança em várias nuvens públicas (rede multinuvem)

Substituir a confiança elevada na rede local (LAN) por um modelo de segurança Zero Trust

O que é rede de cafeterias?

"Rede de cafeterias", um termo criado pela empresa de análises Gartner, refere-se a uma abordagem flexível e modernizada de rede. Ela é compatível com uma abordagem de "trabalhar de qualquer lugar" para o gerenciamento da força de trabalho, em outras palavras, disponibilizar conexões de rede seguras em WANs corporativas, LANs domésticas e redes WiFi de terceiros e quartos (como as hospedadas em cafeterias).

O que é rede como serviço (NaaS)?

Rede como serviço é um modelo para fornecer serviços de rede por meio de nuvem. Os clientes de rede como serviço podem operar suas próprias redes sem nenhuma infraestrutura própria. A conectividade é fornecida pela internet. Essa é uma forma que uma rede modernizada pode assumir.

O que são serviços de rede da Cloudflare?

A Cloudflare ajuda as empresas a adotar a modernização de redes e reduzir a complexidade de sua rede. A Cloudflare oferece WAN como serviço, firewall como serviço, proteção contra DDoS e SD-WAN em uma única estrutura. Saiba mais sobre serviços de rede.