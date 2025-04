O que é camada de rede?

É importante ter em mente que o modelo OSI é uma conceituação abstrata dos processos que fazem a internet funcionar. Interpretar e aplicar o modelo à internet do mundo real às vezes é um exercício subjetivo.

O modelo OSI é útil para ajudar as pessoas a falar sobre equipamentos e protocolos de rede, determinar quais protocolos são usados por qual software e hardware e mostrar aproximadamente como a internet funciona. Mas não é uma definição passo a passo rígida de como as conexões de internet sempre funcionam.

O modelo TCP/IP é um modelo alternativo do funcionamento da internet. Ele divide os processos envolvidos em quatro camadas em vez de sete. Alguns argumentariam que o modelo TCP/IP reflete melhor a maneira como a internet funciona hoje, mas o modelo OSI ainda é amplamente referenciado para a compreensão da internet e ambos os modelos têm seus pontos fortes e fracos.

No modelo TCP/IP as quatro camadas são:

4. A camada de aplicação: corresponde, aproximadamente, à camada de aplicação no modelo OSI.

3. Camada de transporte: corresponde à camada 4 no modelo OSI.

2. Camada da internet: corresponde à camada 3 no modelo OSI.

1. Camada de acesso à rede: combina os processos das camadas 1 e 2 no modelo OSI.

Mas onde estão as camadas 5 e 6 do OSI no modelo TCP/IP? Algumas fontes sustentam que os processos nas camadas 5 e 6 do OSI não são mais necessários na internet moderna ou, na verdade, pertencem à camada de aplicação e à camada 4 (representadas pelas camadas 4 e 3 no modelo TCP / IP).

Por exemplo, uma vez que o protocolo TCP abre e mantém sessões na camada 4 do OSI, pode-se considerar a camada 5 do OSI (a camada "sessão") desnecessária e não está representada no modelo TCP/IP. Além disso, a criptografia e a descriptografia HTTPS podem ser consideradas um processo da camada de aplicação (camada 7 do OSI ou camada 4 do TCP/IP) em vez de um processo da camada de apresentação (camada 6 do OSI).

Qual a diferença entre a camada de "rede" e a camada de "internet"?

No modelo TCP/IP, não há camada de "rede". A camada de rede do modelo OSI corresponde aproximadamente à camada de internet do modelo TCP/IP. No modelo OSI, a camada de rede é a camada 3; no modelo TCP/IP, a camada de internet é a camada 2.

Em outras palavras, a camada de rede e a camada de internet são basicamente a mesma coisa, mas vêm de modelos diferentes de como a internet funciona.

Quais são os protocolos utilizados na camada de rede?

Um protocolo é uma forma combinada de formatar dados para que dois ou mais dispositivos possam se comunicar e se entender. Vários protocolos diferentes tornam possíveis conexões, testes, roteamento e criptografia na camada de rede, incluindo:

IP

IPsec

ICMP

IGMP

GRE

Como a Cloudflare protege a camada de rede?

Por estar exposta ao resto da internet, a infraestrutura da camada de rede fica vulnerável a ataques externos, especialmente ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). Roteadores, comutadores e outras interfaces de rede podem ser sobrecarregados ou comprometidos por tráfego de rede malicioso e quase todos os protocolos de rede acima pode ser usado em um ataque.

O Cloudflare Magic Transit protege a infraestrutura de rede usando a mesma tecnologia que mantém milhões de ativos da web ativos e funcionando em face de explorações de vulnerabilidade e ataques DDoS. Ele estende a proteção da Cloudflare para redes no local e em data centers, mantendo as organizações seguras contra ataques à camada de rede.