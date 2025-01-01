第 3 層 DDoS 攻擊如何運作？| L3 DDoS

第 3 層 DDoS 攻擊利用第 3 層通訊協定，尤其是 ICMP，來使目標伺服器、網站或應用程式離線。
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分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊試圖用大量資料壓垮目標。DDoS 攻擊就像堵塞高速公路的交通堵塞，阻止常規流量到達目的地。
第 3 層 DDoS 攻擊以 OSI 模型中的第 3 層 (L3) 作為攻擊目標。與所有 DDoS 攻擊一樣，第 3 層攻擊的目的是使程式、服務、電腦或網路的運行變慢或使其崩潰，或者填滿容量以使其他任何人都無法接收服務。L3 DDoS 攻擊通常透過針對網路設備和基礎結構來實現。
第 3 層 DDoS 攻擊和較高層的攻擊之間存在一些重要差異：
OSI 模型是網際網路運作方式的概念模型。OSI 模型的主要目標是幫助人們談論網路設備和通訊協定，確定哪些軟體和硬體使用哪些通訊協定，並展示網際網路如何在不考慮底層硬體的情況下運作。
OSI 模型將使網際網路運作的不同技術劃分為多層。總共有七層：
OSI 第 3 層被稱為網路層。第 3 層包括使互連網路（或者說網際網路）成為可能的通訊協定和技術。此層是跨網路進行路由的地方。遍歷網路的資料會分割成封包，而這些封包會在第 3 層尋址並傳送至其目的地。這個過程中最重要的通訊協定是網際網路通訊協定 (IP)。
第 3 層的通訊協定不會開啟連線，確保可靠的資料傳遞，或指示目標裝置上的哪個服務應該使用資料；這些是第 4 層處理序。第 4 層涉及使用傳輸通訊協定，如 TCP 和 UDP。在沒有第 4 層傳輸通訊協定的網路上傳送封包，就好比向一個地址郵寄信件，而不確保地址正確無誤，或不在該地址中包含應開啟信件的特定人員的姓名，或者不使用信譽良好的郵政派遞服務。資料可能會到達，也可能不會。這就是為什麼許多第 3 層通訊協定始終與第 4 層傳輸通訊協定結合使用，以確保資料到達正確的位置。
但是，在不使用傳輸通訊協定的情況下，仍然可以透過 IP 將封包傳送到網路目的地。
由於第 3 層是無連線的，因此第 3 層 DDoS 攻擊不需要透過 TCP 開啟連線或指示連接埠指派。第 3 層 DDoS 攻擊的目標是電腦正在執行的網路軟體，而不是特定的連接埠。
以下是使用最廣泛的第 3 層通訊協定，且最有可能用於 DDoS 攻擊：
IP：網際網路通訊協定 (IP) 對資料封包進行路由和尋址，以便它們到達正確的目的地。每個連接到網際網路的裝置都有一個 IP 位址，IP 通訊協定將正確的 IP 位址附加到每個資料封包上——就像在信件上寫上某人的地址一樣。
IPsec：IPsec 實際上是幾個通訊協定的套件，而不是單一通訊協定。IPsec 是 VPN 使用的 IP 的加密版本，類似於 HTTPS 和 HTTP 之間的區別。
ICMP：網際網路控制訊息通訊協定 (ICMP) 會處理錯誤報告和測試。ICMP 是無連線的通訊協定， 並不使用 TCP 或 UDP 之類的傳輸通訊協定。相反，ICMP 封包是僅透過 IP 傳送的。開發人員和網路工程師使用 ICMP 執行 ping 和 traceroute 功能。一般而言，一次只需要傳送一個 ICMP 封包。
其他第 3 層通訊協定包括：
理論上可以使用這些通訊協定中的任何一種進行攻擊。ICMP 通常用於向伺服器傳送過多無法回應的 ping 訊號，或利用一個大型 ping 封包使接收裝置崩潰（這稱為「死亡之 Ping」）。攻擊者可以透過 IPsec，使用垃圾資料或過大的安全性憑證來淹沒目標。
但是，並非所有這些通訊協定都適用於 DDoS 攻擊，並且某些類型的攻擊由於硬體更新而無法實現。例如，ARP 僅在本地網路中運作，因此攻擊者首先需要連接到本地網路，然後才能進行 DDoS 攻擊。ICMP 死亡之 Ping 對於現代硬體不可實現，因為後者會忽略過大的 IP 封包。
與其他類型的 DDoS 攻擊一樣，攻擊者透過這些通訊協定傳送大量垃圾網路流量。有多種方法可以執行此操作，具體取決於通訊協定。垃圾流量會阻礙合法使用者請求的道路，減慢對它們的回應速度或完全封鎖它們。有時垃圾資料過多，會使目標的資料不堪重負，並使目標宕機。
儘管其他攻擊也有可能（包括僅透過 IP 的攻擊在內），但基於 ICMP 的攻擊最為常見。知名的 ICMP 攻擊包括：
除了封鎖第 4 層和第 7 層的 DDoS 攻擊外，Cloudflare 還可以緩解第 3 層 DDoS 攻擊。Cloudflare Magic Transit 專門設計用於阻止對內部網路基礎結構的攻擊，包括任何層的 DDoS 攻擊。Cloudflare WAF 和 CDN 還透過僅接受到 HTTP 和 HTTPS 連接埠（這些僅位於第 7 層）的流量來阻止第 3 層 DDoS 攻擊。
TCP/IP 模型是網路運作方式的替代模型。TCP/IP 模型有四層，而不是七層：
4. 應用程式層（對應於 OSI 模型中的第 5-7 層）
3. 傳輸層（對應於 OSI 模型中的第 4 層）
2. 網際網路層（對應於 OSI 模型中的第 3 層）
1. 網路存取/連結層（對應於 OSI 模型中的第 1-2 層）
如果參考 TCP/IP 模型而不是 OSI 模型，那麼第 3 層 DDoS 攻擊將稱為第 2 層 DDoS 攻擊。