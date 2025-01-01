什麼是 SaaS？| SaaS 定義

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什麼是軟體即服務 (SaaS)？

軟體即服務，或簡稱為 SaaS，是向使用者提供軟體的雲端式方法。SaaS 使用者在安裝後會訂閱應用程式，而非購買。使用者可以透過網際網路從任何相容的裝置登入並使用 SaaS 應用程式。實際應用程式在距離使用者位置很遠的雲端伺服器中執行。

可透過瀏覽器或透過應用程式存取 SaaS 應用程式。使用透過瀏覽器存取的線上電子郵件應用程式 (例如 Gmail 和 Office 365) 是常見的 SaaS 應用程式範例。

SaaS 和安裝於使用者電腦之軟體之間的差異有點像線上串流電視節目與購買 DVD 全季電視節目之間的差異。

有些購買 DVD 電視節目的人只需要付款一次；不過，他們將需要存放並維護 DVD，而且如果他們變更硬體 (例如若他們以藍光播放器更換 DVD 播放器)，則他們將需要再次購買實體媒體。串流節目則表示由第三方處理所有儲存和升級事宜，使用者需要做的就是按下播放而已。不過，串流是根據網際網路連線，而使用者通常需要支付週期性的每月費用，以保留其存取權限。

「即服務」的含義是什麼？

請想一想代客泊車以及租用停車格之間的差異。代客泊車是一種服務，而停車格則是產品，即使兩者都向客戶提供相同的利益，亦即提供一個停放車輛的位置。

傳統上，軟體廠商將軟體作為產品向使用者銷售。不過，在 SaaS 模型中，他們會透過雲端為使用者積極提供並維護軟體。他們代管並維護應用程式執行時所必需的資料庫和程式碼，並在伺服器上執行應用程式。因此，SaaS 更像服務，而非產品。

什麼是雲端？

「雲端」意指各種資料中心內的遠端網頁伺服器，可代管資料庫並執行應用程式。雲端提供者透過網際網路向客戶或終端使用者提供服務。(請參閱什麼是雲端？)

什麼是三種主要雲端服務模型？

SaaS 是三種主要雲端服務模型之一。雲端服務模型是雲端提供者 (換言之，即在各種資料中心擁有並操作伺服器的公司) 向使用者和公司提供的服務類別。

三種雲端服務模型為：

什麼是使用 SaaS 的優缺點？

雖然對於現代公司和使用者而言，SaaS 的優點通常大於缺點，但 SaaS 模型仍各有一些優缺點。以下是一些使用 SaaS 應用程式的優缺點：

優點：可隨時隨地在任何裝置存取。 通常，使用者可以從任何裝置和任何位置登入 SaaS 應用程式。這提供極大的彈性，公司可以允許員工在世界各地作業，而使用者無論在哪裡，都能存取檔案。此外，大部分的使用者使用多個裝置並且經常更換；使用者不需要在每次換成新的裝置時重新安裝 SaaS 應用程式或購買新的授權。

通常，使用者可以從任何裝置和任何位置登入 SaaS 應用程式。這提供極大的彈性，公司可以允許員工在世界各地作業，而使用者無論在哪裡，都能存取檔案。此外，大部分的使用者使用多個裝置並且經常更換；使用者不需要在每次換成新的裝置時重新安裝 SaaS 應用程式或購買新的授權。 優點：不需要更新或重新安裝。 SaaS 提供者會定期更新和修補應用程式。

SaaS 提供者會定期更新和修補應用程式。 優點：可擴展性。 SaaS 提供者會負責擴展應用程式，例如隨著使用量增加，新增更多資料庫空間或更大的運算能力。

SaaS 提供者會負責擴展應用程式，例如隨著使用量增加，新增更多資料庫空間或更大的運算能力。 優點：節省成本。 SaaS 減少了內部 IT 成本和附加費用。SaaS 提供者會維護支援應用程式的伺服器和基礎結構，公司的唯一成本是應用程式的訂閱費用。

SaaS 減少了內部 IT 成本和附加費用。SaaS 提供者會維護支援應用程式的伺服器和基礎結構，公司的唯一成本是應用程式的訂閱費用。 缺點：需要更強的存取控制。 可存取性增加的 SaaS 應用程式也代表驗證使用者身分以及控制存取層級變得非常重要。透過 SaaS，組織資產不再保留在內部網路當中，與外部世界隔離。相反地，使用者存取權限基於使用者的身分：若有人具有正確的登入認證，就能授予存取權限。因此，強大的身分識別驗證變得極為重要。

可存取性增加的 SaaS 應用程式也代表驗證使用者身分以及控制存取層級變得非常重要。透過 SaaS，組織資產不再保留在內部網路當中，與外部世界隔離。相反地，使用者存取權限基於使用者的身分：若有人具有正確的登入認證，就能授予存取權限。因此，強大的身分識別驗證變得極為重要。 缺點：廠商鎖定。 公司可能會過度依賴 SaaS 應用程式提供者。若組織的整個資料庫都儲存在舊的應用程式內部，則遷移至新的應用程式會很耗時且昂貴。

公司可能會過度依賴 SaaS 應用程式提供者。若組織的整個資料庫都儲存在舊的應用程式內部，則遷移至新的應用程式會很耗時且昂貴。 缺點 (對於企業)：安全性和合規性。透過 SaaS 應用程式，保護這些應用程式及其資料的責任從內部 IT 團隊轉移到外部 SaaS 提供者身上。這對中小企業的缺點較少，因為大型的雲端提供者通常有更多資源，可準備好強大的安全性。但如果大公司面臨嚴格的安全性或法規標準，則這可能會是個挑戰。在某些情況下，公司將無法自行評估應用程式的安全性，例如透過執行滲透測試來評估。基本上，他們必須採信外部 SaaS 提供者的說法，來確認應用程式的安全。

哪些是 SaaS 公司的例子？

如上所述，線上電子郵件提供者屬於 SaaS 類別。其他知名的 SaaS 公司包括 Salesforce、Slack、MailChimp 和 Dropbox。

Cloudflare 如何協助保護並加速 SaaS 應用程式？

Cloudflare 提供一些產品和功能，用於協助公司進行雲端移轉流程。對於部署 SaaS 應用程式的公司，Cloudflare Zero Trust 保護、驗證和監控使用者對於任何 Cloudflare 保護的網域、應用程式或路徑的存取權限。

另一方面，Cloudflare 技術也協助 SaaS 提供者：

管理 DNS 設定

管理 CDN 快取以獲得更快的效能

從任何網域提供 TLS 流量

進一步了解雲端運算。