什麼是 SaaS？| SaaS 定義

軟體即服務 (SaaS) 應用程序在雲端中執行。使用者會訂閱 SaaS 應用程式，而非購買 SaaS 應用程式，並且會透過網際網路存取。
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軟體即服務，或簡稱為 SaaS，是向使用者提供軟體的雲端式方法。SaaS 使用者在安裝後會訂閱應用程式，而非購買。使用者可以透過網際網路從任何相容的裝置登入並使用 SaaS 應用程式。實際應用程式在距離使用者位置很遠的雲端伺服器中執行。
可透過瀏覽器或透過應用程式存取 SaaS 應用程式。使用透過瀏覽器存取的線上電子郵件應用程式 (例如 Gmail 和 Office 365) 是常見的 SaaS 應用程式範例。
SaaS 和安裝於使用者電腦之軟體之間的差異有點像線上串流電視節目與購買 DVD 全季電視節目之間的差異。
有些購買 DVD 電視節目的人只需要付款一次；不過，他們將需要存放並維護 DVD，而且如果他們變更硬體 (例如若他們以藍光播放器更換 DVD 播放器)，則他們將需要再次購買實體媒體。串流節目則表示由第三方處理所有儲存和升級事宜，使用者需要做的就是按下播放而已。不過，串流是根據網際網路連線，而使用者通常需要支付週期性的每月費用，以保留其存取權限。
請想一想代客泊車以及租用停車格之間的差異。代客泊車是一種服務，而停車格則是產品，即使兩者都向客戶提供相同的利益，亦即提供一個停放車輛的位置。
傳統上，軟體廠商將軟體作為產品向使用者銷售。不過，在 SaaS 模型中，他們會透過雲端為使用者積極提供並維護軟體。他們代管並維護應用程式執行時所必需的資料庫和程式碼，並在伺服器上執行應用程式。因此，SaaS 更像服務，而非產品。
「雲端」意指各種資料中心內的遠端網頁伺服器，可代管資料庫並執行應用程式。雲端提供者透過網際網路向客戶或終端使用者提供服務。(請參閱什麼是雲端？)
SaaS 是三種主要雲端服務模型之一。雲端服務模型是雲端提供者 (換言之，即在各種資料中心擁有並操作伺服器的公司) 向使用者和公司提供的服務類別。
三種雲端服務模型為：
雖然對於現代公司和使用者而言，SaaS 的優點通常大於缺點，但 SaaS 模型仍各有一些優缺點。以下是一些使用 SaaS 應用程式的優缺點：
如上所述，線上電子郵件提供者屬於 SaaS 類別。其他知名的 SaaS 公司包括 Salesforce、Slack、MailChimp 和 Dropbox。
Cloudflare 提供一些產品和功能，用於協助公司進行雲端移轉流程。對於部署 SaaS 應用程式的公司，Cloudflare Zero Trust 保護、驗證和監控使用者對於任何 Cloudflare 保護的網域、應用程式或路徑的存取權限。
另一方面，Cloudflare 技術也協助 SaaS 提供者：