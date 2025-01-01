什麼是網路層？| 網路與網際網路層

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把網際網路想象成一個由網絡組成的網絡：電腦在網絡中相互連接，這些網絡又連接到其他網絡。這使得這些電腦能夠與遠近的其他電腦相連。

網路層中發生什麼事情？

任何與網絡間連接有關的事情都發生在網絡層。這包括設置資料封包將攜帶的路由，檢查另一個網絡中的服務器是否啓動並運行，以及從其他網絡查找和接收 IP 封包。最後一個過程可能是最重要的，因爲絕大多數網際網路流量都是通過 IP 發送的。

什麽是封包？

所有通過網際網路發送的資料都被分解成更小的塊，稱爲「封包」。例如，當 Bob 給 Alice 發送消息時，他的消息被分解稱更小的塊，然後在 Alice 的電腦上重新組裝。封包由兩個部分組成：標頭和主體，前者包含關於封包本身的信息，後者是實際要發送的資料。

在網路層，在通過網際網路發送封包時，網路軟體會在每個封包上附上一個標頭，而在另一端，網路軟體可使用標頭來瞭解如何處理封包。

標頭包含有關每個封包的內容、來源和目的地的信息（有點像給信封寫上目的地和回信地址）。例如，某個 IP 標頭包含每個封包的目的地 IP 位址、封包總大小、該封包在傳輸過程中是否已被分割（分解為更小的塊）、以及該封包已經通過多少個網路。

什麼是 OSI 模型？

開放系統互相連線模型（OSI）模型是對網際網路如何工作的描述。這個模型將網際網路上發送資料的功能分解為 7 個層。每一層都有一些功能，準備將資料以位元的形式通過電線、電纜和無線電波發送。

OSI 模型的 7 個層是：