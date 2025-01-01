什麼是安全 Web 閘道 (SWG)？

安全 Web 閘道 (SWG) 可封鎖或篩選掉危險內容並防止資料洩露。所有員工的網際網路流量都通過 SWG。
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所有 SWG 產品都包含以下技術：
SWG 還可能包括資料丟失預防 (DLP)、內容篩選和其他網際網路流量篩選器。
無論它們在哪裡執行或如何部署，所有 SWG 的運作方式大致相同。當用戶端裝置向網際網路上的網站或應用程式傳送要求時，該要求會先經過 SWG。閘道會檢查請求，只有在不違反既定安全性原則的情況下才會傳遞請求。這就像保安在實際安全檢查點檢查人員的隨身物品，然後再允許他們通過一樣。同時還會發生相反的類似流程：SWG 檢查所有傳入資料，再傳遞給使用者。
由於 SWG 可以在任何地方執行，因此它們對於管理遠端員工特別有用。透過要求雲端工作人員經由安全 Web 閘道存取網際網路，依賴分散式員工的公司可以更好地防止資料外洩，即使他們不能直接控制其員工的裝置或網路。
安全性原則是公司內所有資料和網路流量必須遵守的規則。例如，假設一家公司設定了一個原則，規定所有網路流量都必須加密。實施強此原則後，將封鎖不使用 HTTPS 的網站。安全 Web 閘道是實作此原則的一種方法，因為它可以篩選掉所有非 HTTPS 網路流量。
SWG 可以對它們檢查和轉寄的 Web 流量執行許多動作，以實施安全性原則：
URL 是瀏覽器載入網頁時顯示在頂部的文字字串：例如，https://www.cloudflare.com/learning/。因此，URL 篩選可以控制使用者能夠載入哪些網站。
URL 篩選通常涉及使用封鎖清單，即不允許的已知不良網站清單。如果使用者嘗試載入封鎖清單中的網站，SWG 會封鎖請求，且不會在使用者的裝置上載入該網站。
SWG 掃描網路流量以查找惡意軟體，這意味著它們會檢查通過的資料，並查看它是否與來自已知惡意軟體的程式碼匹配。一些閘道還使用沙箱來測試惡意軟體：它們在受控環境中執行潛在的惡意程式碼以查看其行為方式。如果偵測到惡意軟體，閘道會封鎖它。
網際網路上的許多網路流量都使用 HTTPS 進行加密*。許多 SWG 可以解密 HTTPS 流量，以便掃描流量中是否存在惡意軟體。檢查后，閘道會重新加密流量並將其轉寄給使用者或網頁伺服器。此過程稱為 HTTPS 檢查。
*加密是更改資料以使其看起來是隨機字串的過程。加密的資料在解密之前無法讀取。解密與加密過程相反。
SWG 可以偵測員工正在使用哪些應用程式。基於此，它們能夠控制不同應用程式可存取的資源，或者完全封鎖某些應用程式。一些 SWG 對應用程式使用方式提供更大程度的控制：例如，它們可以根據使用者的身分或位置控制應用程式的使用。
其他 SWG 功能包括：
SASE（安全存取服務邊緣）將網路功能與各種安全功能（如 SWG）捆綁在一起，並從單個全球網路提供它們。
與許多安全性產品一樣，SWG 是一種單一解決方案產品，通常與其他網路和網路安全功能分開管理。但是，使用 SASE 框架，公司可以從單個基於雲端的廠商實作和維護其網路與網路安全。
Cloudflare Gateway 為網際網路上的內部團隊提供全面的安全性，保護員工和內部公司資料。Cloudflare Gateway 使用 DNS 篩選來封鎖惡意內容，使管理員能夠完全瞭解網路流量，並使用瀏覽器隔離保護使用者免受惡意線上程式碼的侵害。
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